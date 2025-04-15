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بوتين: وضع التضخم في روسيا يتغير تدريجيا نحو الأفضل
بوتين: وضع التضخم في روسيا يتغير تدريجيا نحو الأفضل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن وضع التضخم في روسيا يتغير تدريجيا نحو الأفضل. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T17:16+0000
2025-04-15T17:16+0000
2025-04-15T17:48+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال بوتين خلال اجتماع موسع لهيئة رئاسة مجلس الدولة في روسيا: "الوضع (التضخم في روسيا) يتغير تدريجيا نحو الأفضل".وقال: "نحن بحاجة إلى تنفيذ كل شيء بوتيرة سريعة، بالضبط بالوتيرة المطلوبة، لأنه مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، أتمنى أن يكون الأمر كذلك، هذا هو الاتجاه، الظروف ستتغير بشكل عام".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي، أن عام 2024 كان مثمرا بالنسبة للاقتصاد الروسي، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة الروسية عام 2024 عند 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي أمر مقبول. وأضاف بوتين: "يجب الاستمرار بضمان استقرار واستدامة المالية العامة للدولة الروسية، ومؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية في روسيا إيجابية بفضل عمل الحكومة".
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روسيا, اقتصاد
بوتين: وضع التضخم في روسيا يتغير تدريجيا نحو الأفضل
17:16 GMT 15.04.2025 (تم التحديث: 17:48 GMT 15.04.2025)
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن وضع التضخم في روسيا يتغير تدريجيا نحو الأفضل.
وقال بوتين خلال اجتماع موسع لهيئة رئاسة مجلس الدولة في روسيا: "الوضع (التضخم في روسيا) يتغير تدريجيا نحو الأفضل".
وأعلن بوتين عن توجه نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي في روسيا، وأوعز بإعداد مسودة تعليمات عاجلة حول تطوير صناعة البناء والبدء بتنفيذها فورا.
وقال: "نحن بحاجة إلى تنفيذ كل شيء بوتيرة سريعة، بالضبط بالوتيرة المطلوبة، لأنه مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، أتمنى أن يكون الأمر كذلك، هذا هو الاتجاه، الظروف ستتغير بشكل عام".
وقال بوتين في اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "بشكل عام، وقد تحدثنا بالفعل عن هذا، كان العام الماضي ناجحًا للغاية بالنسبة للاقتصاد الروسي".
وأضاف بوتين: "يجب الاستمرار بضمان استقرار واستدامة المالية العامة للدولة الروسية، ومؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية في روسيا إيجابية بفضل عمل الحكومة".