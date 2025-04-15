بوتين يتحدث الألمانية مع رجل انتقل من ألمانيا للعيش في روسيا... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: وقف إطلاق النار في غزة هو قرار أمريكي أكثر منه قرار إسرائيلي
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
57 د
من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:20 GMT
24 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
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خبير: كييف بحاجة إلى صناعة حدث إعلامي استفزازي يمكنه من التأثير على الموقف الأمريكي
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روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
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أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
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https://sarabic.ae/20250415/بوتين-يتحدث-الألمانية-مع-رجل-انتقل-من-ألمانيا-للعيش-في-روسيا-فيديو-1099582533.html
بوتين يتحدث الألمانية مع رجل انتقل من ألمانيا للعيش في روسيا... فيديو
بوتين يتحدث الألمانية مع رجل انتقل من ألمانيا للعيش في روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باللغة الألمانية مع ألماني انتقل إلى قرية دوبروغراد في مقاطعة فلاديمير الروسية، بموجب مرسوم "القيم التقليدية" الذي أصدره... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
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وتحدث الرجل الألماني إلى الرئيس باللغة الألمانية، وأشار بوتين إلى أنه فهم ما كان يجري مناقشته دون ترجمة، ووعده بحل هذه القضية.وطلب الألماني من بوتين المساعدة في الحصول على الجنسية الروسية، قائلا: "أرغب في التخلي عن جنسيتي الألمانية والحصول على الجنسية الروسية إن أمكن"."بأعصاب فولاذية".. بائع يرتشف المتة ويطيح بلص حاول سرقته في البرازيل.. فيديوبوتين: وضع التضخم في روسيا يتغير تدريجيا نحو الأفضل
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نادي الفيديو

بوتين يتحدث الألمانية مع رجل انتقل من ألمانيا للعيش في روسيا... فيديو

20:15 GMT 15.04.2025
© Sputnik . Aleksey Babushkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© Sputnik . Aleksey Babushkin
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تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باللغة الألمانية مع ألماني انتقل إلى قرية دوبروغراد في مقاطعة فلاديمير الروسية، بموجب مرسوم "القيم التقليدية" الذي أصدره بوتين في أغسطس/آب الماضي.
وتحدث الرجل الألماني إلى الرئيس باللغة الألمانية، وأشار بوتين إلى أنه فهم ما كان يجري مناقشته دون ترجمة، ووعده بحل هذه القضية.
وطلب الألماني من بوتين المساعدة في الحصول على الجنسية الروسية، قائلا: "أرغب في التخلي عن جنسيتي الألمانية والحصول على الجنسية الروسية إن أمكن".
"بأعصاب فولاذية".. بائع يرتشف المتة ويطيح بلص حاول سرقته في البرازيل.. فيديو
بوتين: وضع التضخم في روسيا يتغير تدريجيا نحو الأفضل
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