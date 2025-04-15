https://sarabic.ae/20250415/بوتين-يتحدث-الألمانية-مع-رجل-انتقل-من-ألمانيا-للعيش-في-روسيا-فيديو-1099582533.html
بوتين يتحدث الألمانية مع رجل انتقل من ألمانيا للعيش في روسيا... فيديو
بوتين يتحدث الألمانية مع رجل انتقل من ألمانيا للعيش في روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باللغة الألمانية مع ألماني انتقل إلى قرية دوبروغراد في مقاطعة فلاديمير الروسية، بموجب مرسوم "القيم التقليدية" الذي أصدره... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T20:15+0000
2025-04-15T20:15+0000
2025-04-15T20:15+0000
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وتحدث الرجل الألماني إلى الرئيس باللغة الألمانية، وأشار بوتين إلى أنه فهم ما كان يجري مناقشته دون ترجمة، ووعده بحل هذه القضية.وطلب الألماني من بوتين المساعدة في الحصول على الجنسية الروسية، قائلا: "أرغب في التخلي عن جنسيتي الألمانية والحصول على الجنسية الروسية إن أمكن"."بأعصاب فولاذية".. بائع يرتشف المتة ويطيح بلص حاول سرقته في البرازيل.. فيديوبوتين: وضع التضخم في روسيا يتغير تدريجيا نحو الأفضل
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
بوتين يتحدث الألمانية مع رجل انتقل من ألمانيا للعيش في روسيا... فيديو
تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باللغة الألمانية مع ألماني انتقل إلى قرية دوبروغراد في مقاطعة فلاديمير الروسية، بموجب مرسوم "القيم التقليدية" الذي أصدره بوتين في أغسطس/آب الماضي.
وتحدث الرجل الألماني إلى الرئيس باللغة الألمانية، وأشار بوتين إلى أنه فهم ما كان يجري مناقشته دون ترجمة، ووعده بحل هذه القضية.
وطلب الألماني من بوتين المساعدة في الحصول على الجنسية الروسية، قائلا: "أرغب في التخلي عن جنسيتي الألمانية والحصول على الجنسية الروسية إن أمكن".