هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟

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ع الموجة مع ايلي
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: وقف إطلاق النار في غزة هو قرار أمريكي أكثر منه قرار إسرائيلي
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
57 د
من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
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17 د
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20250415/هل-تتحول-المحيطات-إلى-اللون-الأرجواني-أم-البني-أم-الأخضر-1099566857.html
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
سبوتنيك عربي
عظام فك دينيسوفان النادر للغاية تؤكد انتشار أبناء عمومة البشر في جميع أنحاء آسيا، ويقول العلماء إن محيطات الأرض كانت خضراء ويمكن أن تتحول في يوم من الأيام إلى... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T13:07+0000
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هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
سبوتنيك عربي
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
"جي بي تي - 4.5" هو أول نموذج ذكاء اصطناعي يجتاز اختبار تورنغ الحقيقي، كما يقول العلماء... ماذا يعرف الباحثون عن "عين حورس"؟ ولماذا توجد في العديد من المقابر المصرية القديمة؟.تواجه العديد من الصحارى جفافًا متزايدًا، لكن صحراء "ثار" في الهند أصبحت أكثر خضرة بنسبة 38 في المئة في العشرين عامًا الماضية بسبب مزيج من تغير المناخ وزيادة هطول الأمطار وتوسع الزراعة في المنطقة، وفقًا لدراسة جديدة.نجح نموذج "جي بي تي - 4.5" في إقناع الناس بأنه بشر بنسبة 73 في المئة في إعداد أصيل وحقيقي لاختبار تورنغ الأصلي. كان العلماء يقارنون مزيجًا من نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، ووجدوا أن نماذج اللغة الكبيرة تتحسن في التظاهر بأنها بشر.لون محيطاتنا يرتبط بكيمياء المياه وتأثير الحياة. يمكننا أن نتخيل ألوان المحيط المختلفة دون استعارة الكثير من الخيال العلمي.من الممكن أن تكون محيطات الأرض باللون الأرجواني إذا كانت مستويات الكبريت مرتفعة.في الجداول الزمنية الجيولوجية، لا شيء يدوم، وبالتالي فإن التغييرات في لون محيطاتنا أمر لا مفر منه.الحلقة كاملة في ملف الصوت المرفق
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مرايا العلوم, أخبار العالم الآن, مصر, аудио
مرايا العلوم, أخبار العالم الآن, مصر, аудио

هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟

13:07 GMT 15.04.2025
راديو
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
تابعنا عبر
عظام فك دينيسوفان النادر للغاية تؤكد انتشار أبناء عمومة البشر في جميع أنحاء آسيا، ويقول العلماء إن محيطات الأرض كانت خضراء ويمكن أن تتحول في يوم من الأيام إلى اللون الأرجواني أو غيره.
"جي بي تي - 4.5" هو أول نموذج ذكاء اصطناعي يجتاز اختبار تورنغ الحقيقي، كما يقول العلماء... ماذا يعرف الباحثون عن "عين حورس"؟ ولماذا توجد في العديد من المقابر المصرية القديمة؟.
تواجه العديد من الصحارى جفافًا متزايدًا، لكن صحراء "ثار" في الهند أصبحت أكثر خضرة بنسبة 38 في المئة في العشرين عامًا الماضية بسبب مزيج من تغير المناخ وزيادة هطول الأمطار وتوسع الزراعة في المنطقة، وفقًا لدراسة جديدة.
نجح نموذج "جي بي تي - 4.5" في إقناع الناس بأنه بشر بنسبة 73 في المئة في إعداد أصيل وحقيقي لاختبار تورنغ الأصلي. كان العلماء يقارنون مزيجًا من نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، ووجدوا أن نماذج اللغة الكبيرة تتحسن في التظاهر بأنها بشر.

"عين حورس" هي تصوير لعين واحدة منمقة تنظر للأمام مباشرةً، تظهر في جميع أنحاء مصر القديمة. غالبًا ما يرى هذا الرمز في المدافن القديمة، وخاصةً على نوع محدد من التمائم.. وتظهر عين حورس أيضًا على التوابيت وداخل مقابر المصليات. لكن ما هي عين حورس، وما الذي عنته للمصريين القدماء؟

لون محيطاتنا يرتبط بكيمياء المياه وتأثير الحياة. يمكننا أن نتخيل ألوان المحيط المختلفة دون استعارة الكثير من الخيال العلمي.
من الممكن أن تكون محيطات الأرض باللون الأرجواني إذا كانت مستويات الكبريت مرتفعة.
وربما نرى المحيطات الحمراء في ظل المناخات الاستوائية المكثفة حين تتشكل ترسبات الحديد المؤكسد الأحمر من نحت الصخور وتحملها إلى المحيطات الأنهار أو الرياح.
في الجداول الزمنية الجيولوجية، لا شيء يدوم، وبالتالي فإن التغييرات في لون محيطاتنا أمر لا مفر منه.

الحلقة كاملة في ملف الصوت المرفق

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