https://sarabic.ae/20250415/هل-تتحول-المحيطات-إلى-اللون-الأرجواني-أم-البني-أم-الأخضر-1099566857.html
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
سبوتنيك عربي
عظام فك دينيسوفان النادر للغاية تؤكد انتشار أبناء عمومة البشر في جميع أنحاء آسيا، ويقول العلماء إن محيطات الأرض كانت خضراء ويمكن أن تتحول في يوم من الأيام إلى... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T13:07+0000
2025-04-15T13:07+0000
2025-04-15T13:07+0000
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هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
سبوتنيك عربي
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
"جي بي تي - 4.5" هو أول نموذج ذكاء اصطناعي يجتاز اختبار تورنغ الحقيقي، كما يقول العلماء... ماذا يعرف الباحثون عن "عين حورس"؟ ولماذا توجد في العديد من المقابر المصرية القديمة؟.تواجه العديد من الصحارى جفافًا متزايدًا، لكن صحراء "ثار" في الهند أصبحت أكثر خضرة بنسبة 38 في المئة في العشرين عامًا الماضية بسبب مزيج من تغير المناخ وزيادة هطول الأمطار وتوسع الزراعة في المنطقة، وفقًا لدراسة جديدة.نجح نموذج "جي بي تي - 4.5" في إقناع الناس بأنه بشر بنسبة 73 في المئة في إعداد أصيل وحقيقي لاختبار تورنغ الأصلي. كان العلماء يقارنون مزيجًا من نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، ووجدوا أن نماذج اللغة الكبيرة تتحسن في التظاهر بأنها بشر.لون محيطاتنا يرتبط بكيمياء المياه وتأثير الحياة. يمكننا أن نتخيل ألوان المحيط المختلفة دون استعارة الكثير من الخيال العلمي.من الممكن أن تكون محيطات الأرض باللون الأرجواني إذا كانت مستويات الكبريت مرتفعة.في الجداول الزمنية الجيولوجية، لا شيء يدوم، وبالتالي فإن التغييرات في لون محيطاتنا أمر لا مفر منه.الحلقة كاملة في ملف الصوت المرفق
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مرايا العلوم, أخبار العالم الآن, مصر, аудио
مرايا العلوم, أخبار العالم الآن, مصر, аудио
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
عظام فك دينيسوفان النادر للغاية تؤكد انتشار أبناء عمومة البشر في جميع أنحاء آسيا، ويقول العلماء إن محيطات الأرض كانت خضراء ويمكن أن تتحول في يوم من الأيام إلى اللون الأرجواني أو غيره.
"جي بي تي - 4.5" هو أول نموذج ذكاء اصطناعي يجتاز اختبار تورنغ الحقيقي، كما يقول العلماء... ماذا يعرف الباحثون عن "عين حورس"؟ ولماذا توجد في العديد من المقابر المصرية القديمة؟.
تواجه العديد من الصحارى جفافًا متزايدًا، لكن صحراء "ثار" في الهند أصبحت أكثر خضرة بنسبة 38 في المئة في العشرين عامًا الماضية بسبب مزيج من تغير المناخ
وزيادة هطول الأمطار وتوسع الزراعة في المنطقة، وفقًا لدراسة جديدة.
نجح نموذج "جي بي تي - 4.5" في إقناع الناس بأنه بشر بنسبة 73 في المئة في إعداد أصيل وحقيقي لاختبار تورنغ الأصلي. كان العلماء يقارنون مزيجًا من نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، ووجدوا أن نماذج اللغة الكبيرة تتحسن في التظاهر بأنها بشر.
"عين حورس" هي تصوير لعين واحدة منمقة تنظر للأمام مباشرةً، تظهر في جميع أنحاء مصر القديمة. غالبًا ما يرى هذا الرمز في المدافن القديمة، وخاصةً على نوع محدد من التمائم.. وتظهر عين حورس أيضًا على التوابيت وداخل مقابر المصليات. لكن ما هي عين حورس، وما الذي عنته للمصريين القدماء؟
لون محيطاتنا يرتبط بكيمياء المياه وتأثير الحياة. يمكننا أن نتخيل ألوان المحيط المختلفة دون استعارة الكثير من الخيال العلمي.
من الممكن أن تكون محيطات الأرض باللون الأرجواني إذا كانت مستويات الكبريت مرتفعة.
وربما نرى المحيطات الحمراء في ظل المناخات الاستوائية المكثفة حين تتشكل ترسبات الحديد المؤكسد الأحمر من نحت الصخور وتحملها إلى المحيطات الأنهار أو الرياح.
في الجداول الزمنية الجيولوجية، لا شيء يدوم، وبالتالي فإن التغييرات في لون محيطاتنا
أمر لا مفر منه.
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