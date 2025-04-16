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الإمارات: الجيش والدعم السريع لا يمثلان الشعب السوداني والنموذج المدني هو الحل
الإمارات: الجيش والدعم السريع لا يمثلان الشعب السوداني والنموذج المدني هو الحل
سبوتنيك عربي
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال مشاركتها في "مؤتمر لندن حول السودان"، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T15:42+0000
2025-04-16T15:42+0000
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وحسب بيان الخارجية الإماراتية، جاء ذلك خلال كلمة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، والتي ترأست وفد الدولة في المؤتمر الذي نظمته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وبمشاركة دولية رفيعة.ودعت إلى إنشاء آلية دولية لمراقبة دخول الأسلحة إلى السودان، وشددت على أهمية التحرك الجماعي لتشكيل مستقبل سياسي سلمي يعيد الأمل للشعب السوداني.كما طالبت دولة الإمارات الأمم المتحدة باتباع نهج أكثر حزمًا تجاه استخدام المساعدات كسلاح ضد المدنيين، مؤكدة أن ممارسة السيادة لا تبرر خلق مجاعات، وأن من يعرقل الإغاثة يجب محاسبته دوليًا.كما أشارت إلى أن دولة الإمارات قدمت أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان منذ اندلاع الأزمة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، مجددة التزامها الإنساني والسياسي بدعم الشعب السوداني والعمل من أجل السلام.
https://sarabic.ae/20250410/الإمارات-أمام-العدل-الدولية-لم-نقدم-أسلحة-لأي-من-طرفي-الحرب-في-السودان-1099421470.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

الإمارات: الجيش والدعم السريع لا يمثلان الشعب السوداني والنموذج المدني هو الحل

15:42 GMT 16.04.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال مشاركتها في "مؤتمر لندن حول السودان"، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، مشددة على أن الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتغيير الحقيقي هو تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية.
وحسب بيان الخارجية الإماراتية، جاء ذلك خلال كلمة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، والتي ترأست وفد الدولة في المؤتمر الذي نظمته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وبمشاركة دولية رفيعة.

وأدانت نسيبة خلال المؤتمر ما يشهده السودان من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي الممنهج، استخدام الأسلحة الكيميائية، واستهداف المدنيين وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، لا سيما ما يحدث في دارفور ومخيمي زمزم وأبو شوك.

ودعت إلى إنشاء آلية دولية لمراقبة دخول الأسلحة إلى السودان، وشددت على أهمية التحرك الجماعي لتشكيل مستقبل سياسي سلمي يعيد الأمل للشعب السوداني.
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وفي موقف إماراتي واضح، قالت نسيبة إن القوات العسكرية المتنازعة لا تمثل الشعب السوداني، ولا يمكن لأيٍّ منهما تحقيق الاستقرار، مؤكدة أن الانتقال السياسي بقيادة مدنية مستقلة هو النموذج الوحيد القادر على بناء السودان الجديد.

كما طالبت دولة الإمارات الأمم المتحدة باتباع نهج أكثر حزمًا تجاه استخدام المساعدات كسلاح ضد المدنيين، مؤكدة أن ممارسة السيادة لا تبرر خلق مجاعات، وأن من يعرقل الإغاثة يجب محاسبته دوليًا.
وسلطت نسيبة الضوء على البعد الإقليمي للصراع، محذرة من تحول السودان إلى ملاذ للتطرف، ومشددة على أن الحل لا بد أن يكون إقليميا ودوليا متكاملا.
كما أشارت إلى أن دولة الإمارات قدمت أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان منذ اندلاع الأزمة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، مجددة التزامها الإنساني والسياسي بدعم الشعب السوداني والعمل من أجل السلام.
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