https://sarabic.ae/20250416/الإمارات-الجيش-والدعم-السريع-لا-يمثلان-الشعب-السوداني-والنموذج-المدني-هو-الحل-1099605987.html

الإمارات: الجيش والدعم السريع لا يمثلان الشعب السوداني والنموذج المدني هو الحل

الإمارات: الجيش والدعم السريع لا يمثلان الشعب السوداني والنموذج المدني هو الحل

سبوتنيك عربي

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال مشاركتها في "مؤتمر لندن حول السودان"، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب... 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T15:42+0000

2025-04-16T15:42+0000

2025-04-16T15:42+0000

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وحسب بيان الخارجية الإماراتية، جاء ذلك خلال كلمة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، والتي ترأست وفد الدولة في المؤتمر الذي نظمته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وبمشاركة دولية رفيعة.ودعت إلى إنشاء آلية دولية لمراقبة دخول الأسلحة إلى السودان، وشددت على أهمية التحرك الجماعي لتشكيل مستقبل سياسي سلمي يعيد الأمل للشعب السوداني.كما طالبت دولة الإمارات الأمم المتحدة باتباع نهج أكثر حزمًا تجاه استخدام المساعدات كسلاح ضد المدنيين، مؤكدة أن ممارسة السيادة لا تبرر خلق مجاعات، وأن من يعرقل الإغاثة يجب محاسبته دوليًا.كما أشارت إلى أن دولة الإمارات قدمت أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان منذ اندلاع الأزمة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، مجددة التزامها الإنساني والسياسي بدعم الشعب السوداني والعمل من أجل السلام.

https://sarabic.ae/20250410/الإمارات-أمام-العدل-الدولية-لم-نقدم-أسلحة-لأي-من-طرفي-الحرب-في-السودان-1099421470.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار