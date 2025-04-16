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https://sarabic.ae/20250416/الغابون-تعلن-وفاة-مهاجمها-الدولي-بعد-سقوطه-من-الطابق-الـ11-في-الصين-1099602574.html
الغابون تعلن وفاة مهاجمها الدولي بعد سقوطه من الطابق الـ11 في الصين
الغابون تعلن وفاة مهاجمها الدولي بعد سقوطه من الطابق الـ11 في الصين
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الغابوني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، وفاة مهاجمه الدولي آرون بوبيندزا، بعد حادث مؤسف في الصين. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T13:04+0000
2025-04-16T13:04+0000
مجتمع
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أخبار الزمالك اليوم
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وقال الاتحاد الغابوني، في بيانه، إن "بوبيندزا رحل إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبنى كان يقيم فيه في الصين، حيث كان يلعب مع نادي تشجيانج".وأضاف البيان أن بوبيندزا، 28 عاما، ترك ذكرى مهاجم كبير خطف الأنظار في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون 2021، مشيرا إلى أنه اللاعب يملك في سجله مع منتخب الغ ابون 29 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف.وبدأ النجم الغابوني رحلته في عالم كرة القدم من نادي مونانا الغابوني، قبل أن ينتقل إلى الدوري الفرنسي، حيث لعب لصالح بوردو، أجاكسيو، وتور، واستكمل مشواره في أوروبا من خلال انتقاله إلى فريق فييرينسي البرتغالي، ومن ثم إلى هاتاي سبور التركي.وخاض بوبيندزا تجربتين في المنطقة العربية، حيث مثّل نادي العربي القطري، ثم انتقل إلى الشباب السعودي، قبل أن يشد الرحال إلى الدوري الأمريكي عبر بوابة فريق سينسيناتي، الذي انتهت علاقته معه بفسخ التعاقد.وأعلن نادي الزمالك المصري مؤخرا، حصوله على توقيع الدولي الغابوني، لكن اللاعب لم يلتزم بالعقود المبرمة مع الأبيض، وانتقل إلى الدوري الروماني، ليقضي مدة قصيرة مع فريق رابيد بوخارست، ومنه إلى الصين.
https://sarabic.ae/20201119/بعد-حادثة-المطار-أرسنال-يرفض-انضمام-أوباميانغ-إلى-منتخب-الغابون-فيديو-1047248609.html
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رياضة, الصين, الأخبار, منوعات, أخبار الزمالك اليوم
رياضة, الصين, الأخبار, منوعات, أخبار الزمالك اليوم

الغابون تعلن وفاة مهاجمها الدولي بعد سقوطه من الطابق الـ11 في الصين

13:04 GMT 16.04.2025
© Photo / Unsplash/ Max Zindel كرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Photo / Unsplash/ Max Zindel
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أعلن الاتحاد الغابوني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، وفاة مهاجمه الدولي آرون بوبيندزا، بعد حادث مؤسف في الصين.
وقال الاتحاد الغابوني، في بيانه، إن "بوبيندزا رحل إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبنى كان يقيم فيه في الصين، حيث كان يلعب مع نادي تشجيانج".
وأضاف البيان أن بوبيندزا، 28 عاما، ترك ذكرى مهاجم كبير خطف الأنظار في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون 2021، مشيرا إلى أنه اللاعب يملك في سجله مع منتخب الغ ابون 29 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف.
بيير إيميريك أوباميانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2020
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19 نوفمبر 2020, 16:27 GMT
وبدأ النجم الغابوني رحلته في عالم كرة القدم من نادي مونانا الغابوني، قبل أن ينتقل إلى الدوري الفرنسي، حيث لعب لصالح بوردو، أجاكسيو، وتور، واستكمل مشواره في أوروبا من خلال انتقاله إلى فريق فييرينسي البرتغالي، ومن ثم إلى هاتاي سبور التركي.
وخاض بوبيندزا تجربتين في المنطقة العربية، حيث مثّل نادي العربي القطري، ثم انتقل إلى الشباب السعودي، قبل أن يشد الرحال إلى الدوري الأمريكي عبر بوابة فريق سينسيناتي، الذي انتهت علاقته معه بفسخ التعاقد.
وأعلن نادي الزمالك المصري مؤخرا، حصوله على توقيع الدولي الغابوني، لكن اللاعب لم يلتزم بالعقود المبرمة مع الأبيض، وانتقل إلى الدوري الروماني، ليقضي مدة قصيرة مع فريق رابيد بوخارست، ومنه إلى الصين.
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