https://sarabic.ae/20250416/الغابون-تعلن-وفاة-مهاجمها-الدولي-بعد-سقوطه-من-الطابق-الـ11-في-الصين-1099602574.html

الغابون تعلن وفاة مهاجمها الدولي بعد سقوطه من الطابق الـ11 في الصين

الغابون تعلن وفاة مهاجمها الدولي بعد سقوطه من الطابق الـ11 في الصين

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد الغابوني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، وفاة مهاجمه الدولي آرون بوبيندزا، بعد حادث مؤسف في الصين. 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T13:04+0000

2025-04-16T13:04+0000

2025-04-16T13:04+0000

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وقال الاتحاد الغابوني، في بيانه، إن "بوبيندزا رحل إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبنى كان يقيم فيه في الصين، حيث كان يلعب مع نادي تشجيانج".وأضاف البيان أن بوبيندزا، 28 عاما، ترك ذكرى مهاجم كبير خطف الأنظار في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون 2021، مشيرا إلى أنه اللاعب يملك في سجله مع منتخب الغ ابون 29 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف.وبدأ النجم الغابوني رحلته في عالم كرة القدم من نادي مونانا الغابوني، قبل أن ينتقل إلى الدوري الفرنسي، حيث لعب لصالح بوردو، أجاكسيو، وتور، واستكمل مشواره في أوروبا من خلال انتقاله إلى فريق فييرينسي البرتغالي، ومن ثم إلى هاتاي سبور التركي.وخاض بوبيندزا تجربتين في المنطقة العربية، حيث مثّل نادي العربي القطري، ثم انتقل إلى الشباب السعودي، قبل أن يشد الرحال إلى الدوري الأمريكي عبر بوابة فريق سينسيناتي، الذي انتهت علاقته معه بفسخ التعاقد.وأعلن نادي الزمالك المصري مؤخرا، حصوله على توقيع الدولي الغابوني، لكن اللاعب لم يلتزم بالعقود المبرمة مع الأبيض، وانتقل إلى الدوري الروماني، ليقضي مدة قصيرة مع فريق رابيد بوخارست، ومنه إلى الصين.

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رياضة, الصين, الأخبار, منوعات, أخبار الزمالك اليوم