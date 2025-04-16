https://sarabic.ae/20250416/الولايات-المتحدة-تصدر-بيانا-بشأن-إلقاء-السلاح-في-السودان-1099605355.html

الولايات المتحدة تصدر بيانا بشأن إلقاء السلاح في السودان

الولايات المتحدة تصدر بيانا بشأن إلقاء السلاح في السودان

سبوتنيك عربي

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في السودان بيانًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعت فيه الأطراف المتحاربة إلى إلقاء السلاح والدخول في مفاوضات لتحقيق سلام... 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T15:16+0000

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جاء البيان الأمريكي بمناسبة مرور عامين على اندلاع الحرب في السودان، حيث طالبت السفارة الدول ذات النفوذ بالضغط على الأطراف المتحاربة لضمان حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بوقف الأعمال العدائية.يذكر أن الجيش السوداني كان قد أعلن، اليوم الأربعاء، القضاء على 8 من عناصر قوات الدعم السريع وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير 3 عربات مقاتلة وشاحنة وقود في محور الفاشر بولاية شمال دارفور.وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن قواته "نفذت تمشيطًا مكثفًا للأحياء السكنية بالمحيط الجنوبي للمدينة ، أسفر عن القبض على متسللين بحوزتهم أسلحة خفيفة وذخائر". وأضاف البيان، أن "المقبوض عليهم أدلوا، خلال التحقيق، بمعلومات منها أن مليشيا الدعم السريع تحاول استقطاب الشباب لإقناع النازحين بالخروج من المدينة مقابل مبالغ مالية، مع وعدهم بتوفير الغذاء والملاذ الآمن وجلب المنظمات وهو خلاف ماتقوم به على الأرض حيث تنهب ممتلكات النازحين عقب تهجيرهم، ثم تعود بلا خجل لتدّعي أنها تقدم لهم المساعدة وهو مالن ينطلي على فطنة المواطنين".وتابع: "تبث أبواق مليشيا الدعم السريع، العديد من الشائعات لرفع الروح المعنوية لأفرادها"، مؤكدا أن الأوضاع تحت السيطرة، وكل القوات متماسكة ومترابطة على طريق النصر".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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