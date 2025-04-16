https://sarabic.ae/20250416/توتنهام-الإنجليزي-يكشف-حقيقة-مفاوضات-السعودية-مع-ريتشارليسون-1099613335.html
توتنهام الإنجليزي يكشف حقيقة مفاوضات السعودية مع ريتشارليسون
توتنهام الإنجليزي يكشف حقيقة مفاوضات السعودية مع ريتشارليسون
سبوتنيك عربي
كشف توتنهام الإنجليزي حقيقة مفاوضات دوري روشن السعودي مع نجم النادي اللاعب البرازيلي ريتشارليسون. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T21:45+0000
2025-04-16T21:45+0000
2025-04-16T21:45+0000
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ونقلت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الأربعاء، عن دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، نفيه لصحة الأنباء التي تفيد بوجود عروض من دوري روشن السعودي، لمهاجم الفريق ريتشارليسون.وقال ليفي: "لا يوجد مفاوضات إنها مجرد شائعات لا يمكنني التعليق أكثر". وكانت وسائل إعلام غربية قد كشفت عن تلقي مسؤولي نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عرضين رسميين من دوري روشن السعودي دون الكشف عن أسماء الأندية.وكان المهاجم البرازيلي ريتشارليسون قد انضم إلى توتنهام هوتسبير في صيف العام 2022 قادما من إيفرتون، في صفقة قدرت، آنذاك، بنحو 60 مليون جنيه إسترليني، ليصبح حينها أحد أغلى الصفقات في تاريخ النادي.لم يقدم النجم البرازيلي ريتشارليسون صاحب الـ 27 عاما، أفضل مستوياته منذ الانتقال إلى توتنهام، حيث شارك خلال الموسم الحالي في 16 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا.
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نادي توتنهام, أخبار الدوري الإنجليزي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
نادي توتنهام, أخبار الدوري الإنجليزي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
توتنهام الإنجليزي يكشف حقيقة مفاوضات السعودية مع ريتشارليسون
كشف توتنهام الإنجليزي حقيقة مفاوضات دوري روشن السعودي مع نجم النادي اللاعب البرازيلي ريتشارليسون.
ونقلت صحيفة
"الرياضية"، مساء اليوم الأربعاء، عن دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، نفيه لصحة الأنباء التي تفيد بوجود عروض من دوري روشن السعودي، لمهاجم الفريق ريتشارليسون.
20 سبتمبر 2023, 10:33 GMT
وقال ليفي: "لا يوجد مفاوضات إنها مجرد شائعات لا يمكنني التعليق أكثر". وكانت وسائل إعلام غربية قد كشفت عن تلقي مسؤولي نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عرضين رسميين من دوري روشن السعودي
دون الكشف عن أسماء الأندية.
وكان المهاجم البرازيلي ريتشارليسون قد انضم إلى توتنهام هوتسبير
في صيف العام 2022 قادما من إيفرتون، في صفقة قدرت، آنذاك، بنحو 60 مليون جنيه إسترليني، ليصبح حينها أحد أغلى الصفقات في تاريخ النادي.
لم يقدم النجم البرازيلي ريتشارليسون صاحب الـ 27 عاما، أفضل مستوياته منذ الانتقال إلى توتنهام، حيث شارك خلال الموسم الحالي في 16 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا.