https://sarabic.ae/20250416/قصة-جندي-على-طريق-الحياة-نحو-لينينغراد-----1099597066.html
قصة جندي على "طريق الحياة" نحو لينينغراد
قصة جندي على "طريق الحياة" نحو لينينغراد
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير، يحكي قصة بطل روسي أثناء حصار مدينة لينينغراد، وكيف نجح في تأمين طريق حيوي لفك الحصار عن المدينة. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T12:08+0000
2025-04-16T12:08+0000
2025-04-16T12:08+0000
روسيا
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لينينغراد
حصار لينينغراد
الأخبار
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجندي فاسيلي فرولوف، وهو يشارك في تأمين "طريق الحياة" عبر بحيرة لادوجا، في ظروف شتاء قاسية، ومخاطر جليدية، لتزويد المدينة المحاصرة بالمؤن والذخيرة.ودوّن فرولوف في مذكراته تفاصيل الحياة على الجبهة، وكيف استخدموا دهن الأوز لمقاومة الصقيع، ودفعوا حراب البنادق في الجليد للاستقرار.يذكر أن فاسيلي فرولوف، من مواليد 1924 في تتارستان، استُدعي إلى الجبهة عام 1942، وقاتل ضمن مشاة البحرية على جبهة لينينغراد. وبعد إصابته مرتين في معركة نهر نارفا، نُقل إلى مستشفى في لينينغراد، حيث بقي حتى، مارس/ آذار 1944.موسكو تطالب برلين بتوسيع التعويضات لضحايا حصار لينينغراد
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, لينينغراد, حصار لينينغراد, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, لينينغراد, حصار لينينغراد, الأخبار
قصة جندي على "طريق الحياة" نحو لينينغراد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير، يحكي قصة بطل روسي أثناء حصار مدينة لينينغراد، وكيف نجح في تأمين طريق حيوي لفك الحصار عن المدينة.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجندي فاسيلي فرولوف، وهو يشارك في تأمين "طريق الحياة" عبر بحيرة لادوجا، في ظروف شتاء قاسية، ومخاطر جليدية، لتزويد المدينة المحاصرة بالمؤن والذخيرة.
ودوّن فرولوف في مذكراته تفاصيل الحياة على الجبهة، وكيف استخدموا دهن الأوز لمقاومة الصقيع، ودفعوا حراب البنادق في الجليد للاستقرار.
يذكر أن فاسيلي فرولوف، من مواليد 1924 في تتارستان، استُدعي إلى الجبهة عام 1942، وقاتل ضمن مشاة البحرية على جبهة لينينغراد. وبعد إصابته مرتين في معركة نهر نارفا، نُقل إلى مستشفى في لينينغراد، حيث بقي حتى، مارس/ آذار 1944.