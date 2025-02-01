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موسكو تطالب برلين بتوسيع التعويضات لضحايا حصار لينينغراد
موسكو تطالب برلين بتوسيع التعويضات لضحايا حصار لينينغراد
سبوتنيك عربي
حثّت المتحدة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السلطات الألمانية، على توسيع نطاق التعويضات المدفوعة للمتضررين من النازية، خلال الحرب العالمية... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-01T11:10+0000
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موسكو. سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت: "روسيا لا تقبل حجج برلين، ولن تتراجع عن مطالبها وستسعى إلى تنفيذها من قبل الجانب الألماني".وأوضحت زاخاروفا أنه بحلول الوقت الذي قرر فيه الجانب الألماني، بعد الكثير من التفكير، القيام بـ"الإيماءة الإنسانية" المذكورة أعلاه، كانت موسكو تدعو لسنوات وتواصل دعوة برلين، إلى تمديد التعويضات لتشمل جميع الأحياء من وقت الحصار، بغض النظر عن مكان إقامتهم وعرقهم.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن فك الحصار عن لينينغراد، من أهم معالم الحرب ضد النازية.وقال الرئيس بوتين، خلال فعاليات حفل "لينينغراد النصر"، بمناسبة الذكرى 81 لتحرير لينينغراد بالكامل من الحصار: "بالنسبة لبلدنا بأكمله، فإن انتصار لينينغراد سيبقى إلى الأبد انتصارًا للحياة والشجاعة والقوة الروحية لشعبنا، وهو من أهم المعالم في النضال البطولي ضد النازية، وهو معلم رئيسي للهزيمة الساحقة للعدو، تلك الآلة التي تم إنشاؤها لقتل وإبادة شعوب بأكملها".يذكر أن حصار لينينغراد يعادل الجرائم الوحشية ضد الإنسانية مثل الـ"هولوكوست"، وإنشاء معسكرات الموت والإجراءات العقابية، التي اتخذها المتعاونون مع النازيين ضد المدنيين.خبير بريطاني: الحكومات الأوروبية تخشى أن تستعيد روسيا أصولها المجمدة في نهاية المطافالكرملين: شعب الاتحاد السوفيتي حقق إنجازا للبشرية جمعاء وأنقذها من الفاشية
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روسيا, أخبار ألمانيا, حصري
روسيا, أخبار ألمانيا, حصري

موسكو تطالب برلين بتوسيع التعويضات لضحايا حصار لينينغراد

11:10 GMT 01.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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حثّت المتحدة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السلطات الألمانية، على توسيع نطاق التعويضات المدفوعة للمتضررين من النازية، خلال الحرب العالمية الثانية، مؤكدة أن روسيا لن تتراجع عن ضم ضحايا الحصار الألماني لمدينة لينينغراد، للتعويضات.
موسكو. سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت: "روسيا لا تقبل حجج برلين، ولن تتراجع عن مطالبها وستسعى إلى تنفيذها من قبل الجانب الألماني".

وأضافت: "عند التعليق على حصار لينينغراد، يشير الجانب الألماني دائمًا إلى ما يسمى بالإيماءة الإنسانية للحكومة الألمانية، والتي بموجبها خصصوا 10 ملايين يورو، لتحديث المعدات الطبية في أحد المستشفيات في سانت بطرسبورغ، في عام 2019".

وأوضحت زاخاروفا أنه بحلول الوقت الذي قرر فيه الجانب الألماني، بعد الكثير من التفكير، القيام بـ"الإيماءة الإنسانية" المذكورة أعلاه، كانت موسكو تدعو لسنوات وتواصل دعوة برلين، إلى تمديد التعويضات لتشمل جميع الأحياء من وقت الحصار، بغض النظر عن مكان إقامتهم وعرقهم.
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وأشارت زاخاروفا إلى أن التعويضات الألمانية تنحصر على اليهود فقط، وأن هذا الأمر "تمييز عنصري ضد باقي ضحايا الحصار على المدينة".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن فك الحصار عن لينينغراد، من أهم معالم الحرب ضد النازية.
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وقال الرئيس بوتين، خلال فعاليات حفل "لينينغراد النصر"، بمناسبة الذكرى 81 لتحرير لينينغراد بالكامل من الحصار: "بالنسبة لبلدنا بأكمله، فإن انتصار لينينغراد سيبقى إلى الأبد انتصارًا للحياة والشجاعة والقوة الروحية لشعبنا، وهو من أهم المعالم في النضال البطولي ضد النازية، وهو معلم رئيسي للهزيمة الساحقة للعدو، تلك الآلة التي تم إنشاؤها لقتل وإبادة شعوب بأكملها".
يذكر أن حصار لينينغراد يعادل الجرائم الوحشية ضد الإنسانية مثل الـ"هولوكوست"، وإنشاء معسكرات الموت والإجراءات العقابية، التي اتخذها المتعاونون مع النازيين ضد المدنيين.
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