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بوتين: فك حصار لينينغراد من أهم معالم النضال ضد النازية وسحقها
بوتين: فك حصار لينينغراد من أهم معالم النضال ضد النازية وسحقها
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن فك الحصار (النازي)، عن لينينغراد، من أهم معالم الحرب ضد النازية. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-27T14:47+0000
روسيا
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وقال بوتين في حفل "لينينغراد النصر"، بمناسبة الذكرى 81 لتحرير لينينغراد الكامل، من الحصار: "بالنسبة لبلدنا بأكمله، فإن انتصار لينينغراد سيبقى إلى الأبد انتصارًا للحياة والشجاعة والقوة الروحية لشعبنا، وهو من أهم المعالم في النضال البطولي ضد النازية، وهو معلم رئيسي للهزيمة الساحقة للعدو، تلك الآلة التي تم إنشاؤها لقتل وإبادة شعوب بأكملها".وأكد أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة يدافعون اليوم عن أمن روسيا.وقال بوتين في تحية للمشاركين وضيوف الحفل المخصص لليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست والذكرى الـ80 لتحرير سجناء معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتس" على يد الجيش الأحمر: "في عام 1945، حرر الجيش الأحمر معسكر اعتقال أوشفيتس، وسيتذكرون دائمًا في روسيا أن الجندي السوفييتي هو الذي حطم هذا الشر وحقق النصر".وفي وقت سابق، نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وثائق أرشيفية جديدة تحتوي على تفاصيل التعذيب والقتل الوحشي للسجناء الأبرياء، في معسكر الموت في أوشفيتس.روسيا ترفع السرية عن وثائق جديدة تكشف فظائع النازية في أكبر معسكرات الموت "أوشفيتس"
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روسيا
روسيا

بوتين: فك حصار لينينغراد من أهم معالم النضال ضد النازية وسحقها

13:52 GMT 27.01.2025 (تم التحديث: 14:47 GMT 27.01.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© Sputnik . POOL
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تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن فك الحصار (النازي)، عن لينينغراد، من أهم معالم الحرب ضد النازية.
وقال بوتين في حفل "لينينغراد النصر"، بمناسبة الذكرى 81 لتحرير لينينغراد الكامل، من الحصار: "بالنسبة لبلدنا بأكمله، فإن انتصار لينينغراد سيبقى إلى الأبد انتصارًا للحياة والشجاعة والقوة الروحية لشعبنا، وهو من أهم المعالم في النضال البطولي ضد النازية، وهو معلم رئيسي للهزيمة الساحقة للعدو، تلك الآلة التي تم إنشاؤها لقتل وإبادة شعوب بأكملها".

حصار لينينغراد يعادل الجرائم الوحشية ضد الإنسانية مثل الهولوكوست، وإنشاء معسكرات الموت، والإجراءات العقابية التي اتخذها المتعاونون مع النازيين ضد المدنيين.

وأكد أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة يدافعون اليوم عن أمن روسيا.
وأشار بوتين، اليوم الاثنين، إلى أنه في عام 1945، حرر الجيش الأحمر معسكر اعتقال أوشفيتس، مؤكدًا أن روسيا ستتذكر دائما أن الجندي السوفييتي هو الذي حطم هذا الشر وحقق النصر.
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وقال بوتين في تحية للمشاركين وضيوف الحفل المخصص لليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست والذكرى الـ80 لتحرير سجناء معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتس" على يد الجيش الأحمر: "في عام 1945، حرر الجيش الأحمر معسكر اعتقال أوشفيتس، وسيتذكرون دائمًا في روسيا أن الجندي السوفييتي هو الذي حطم هذا الشر وحقق النصر".
وفي وقت سابق، نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وثائق أرشيفية جديدة تحتوي على تفاصيل التعذيب والقتل الوحشي للسجناء الأبرياء، في معسكر الموت في أوشفيتس.
روسيا ترفع السرية عن وثائق جديدة تكشف فظائع النازية في أكبر معسكرات الموت "أوشفيتس"
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:44 GMT
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