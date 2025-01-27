https://sarabic.ae/20250127/بوتين-فك-حصار-لينينغراد-من-أهم--معالم-النضال-ضد-النازية-وسحقها-1097207977.html
بوتين: فك حصار لينينغراد من أهم معالم النضال ضد النازية وسحقها
بوتين: فك حصار لينينغراد من أهم معالم النضال ضد النازية وسحقها
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن فك الحصار (النازي)، عن لينينغراد، من أهم معالم الحرب ضد النازية. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T13:52+0000
2025-01-27T13:52+0000
2025-01-27T14:47+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095953781_0:182:2922:1826_1920x0_80_0_0_31cd1107c4d97aba4490f1fdc1771d22.jpg
وقال بوتين في حفل "لينينغراد النصر"، بمناسبة الذكرى 81 لتحرير لينينغراد الكامل، من الحصار: "بالنسبة لبلدنا بأكمله، فإن انتصار لينينغراد سيبقى إلى الأبد انتصارًا للحياة والشجاعة والقوة الروحية لشعبنا، وهو من أهم المعالم في النضال البطولي ضد النازية، وهو معلم رئيسي للهزيمة الساحقة للعدو، تلك الآلة التي تم إنشاؤها لقتل وإبادة شعوب بأكملها".وأكد أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة يدافعون اليوم عن أمن روسيا.وقال بوتين في تحية للمشاركين وضيوف الحفل المخصص لليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست والذكرى الـ80 لتحرير سجناء معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتس" على يد الجيش الأحمر: "في عام 1945، حرر الجيش الأحمر معسكر اعتقال أوشفيتس، وسيتذكرون دائمًا في روسيا أن الجندي السوفييتي هو الذي حطم هذا الشر وحقق النصر".وفي وقت سابق، نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وثائق أرشيفية جديدة تحتوي على تفاصيل التعذيب والقتل الوحشي للسجناء الأبرياء، في معسكر الموت في أوشفيتس.روسيا ترفع السرية عن وثائق جديدة تكشف فظائع النازية في أكبر معسكرات الموت "أوشفيتس"
https://sarabic.ae/20250116/روسيا-ترفع-السرية-عن-وثائق-لجرائم-وحشية-نفذها-قاتل-نازي-نمساوي-في-الحرب-العالمية-الثانية-1096831766.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095953781_124:0:2799:2006_1920x0_80_0_0_bd1bb3ab2e9becb788942176de6097d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
بوتين: فك حصار لينينغراد من أهم معالم النضال ضد النازية وسحقها
13:52 GMT 27.01.2025 (تم التحديث: 14:47 GMT 27.01.2025)
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن فك الحصار (النازي)، عن لينينغراد، من أهم معالم الحرب ضد النازية.
وقال بوتين في حفل "لينينغراد النصر"، بمناسبة الذكرى 81 لتحرير لينينغراد الكامل، من الحصار: "بالنسبة لبلدنا بأكمله، فإن انتصار لينينغراد سيبقى إلى الأبد انتصارًا للحياة والشجاعة والقوة الروحية لشعبنا، وهو من أهم المعالم في النضال البطولي ضد النازية، وهو معلم رئيسي للهزيمة الساحقة للعدو، تلك الآلة التي تم إنشاؤها لقتل وإبادة شعوب بأكملها".
حصار لينينغراد يعادل الجرائم الوحشية ضد الإنسانية مثل الهولوكوست، وإنشاء معسكرات الموت، والإجراءات العقابية التي اتخذها المتعاونون مع النازيين ضد المدنيين.
وأكد أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة يدافعون اليوم عن أمن روسيا.
وأشار بوتين، اليوم الاثنين، إلى أنه في عام 1945، حرر الجيش الأحمر معسكر اعتقال أوشفيتس، مؤكدًا أن روسيا ستتذكر دائما أن الجندي السوفييتي هو الذي حطم هذا الشر وحقق النصر.
وقال بوتين
في تحية للمشاركين وضيوف الحفل المخصص لليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست والذكرى الـ80 لتحرير سجناء معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتس" على يد الجيش الأحمر: "في عام 1945، حرر الجيش الأحمر معسكر اعتقال أوشفيتس، وسيتذكرون دائمًا في روسيا أن الجندي السوفييتي هو الذي حطم هذا الشر وحقق النصر".
وفي وقت سابق، نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وثائق أرشيفية جديدة
تحتوي على تفاصيل التعذيب والقتل الوحشي للسجناء الأبرياء، في معسكر الموت في أوشفيتس.