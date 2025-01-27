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بوتين: روسيا ستتذكر دائما أن الجندي السوفييتي هو الذي حرر "أوشفيتس"

بوتين: روسيا ستتذكر دائما أن الجندي السوفييتي هو الذي حرر "أوشفيتس"

سبوتنيك عربي

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى أنه في عام 1945، حرر الجيش الأحمر معسكر اعتقال أوشفيتس، مؤكدًا أن روسيا ستتذكر دائما أن الجندي السوفييتي... 27.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-27T10:16+0000

2025-01-27T10:16+0000

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وقال بوتين في تحية للمشاركين وضيوف الحفل المخصص لليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست والذكرى الـ80 لتحرير سجناء معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتس" على يد الجيش الأحمر: "في عام 1945، حرر الجيش الأحمر معسكر اعتقال أوشفيتس، وسيتذكرون دائمًا في روسيا أن الجندي السوفييتي هو الذي حطم هذا الشر وحقق النصر".وفي وقت سابق، نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وثائق أرشيفية جديدة تحتوي على تفاصيل التعذيب والقتل الوحشي للسجناء الأبرياء، في معسكر الموت في أوشفيتس.وفي كانون الثاني/يناير 2007، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم تحرير أوشفيتس، يومًا عالميًا لإحياء ذكرى المحرقة.وتم إنشاء معسكر الاعتقال بناءً على أوامر شخصية من هينريش هيملر، قائد قوات النخبة النازية "إس إس"، في عام 1939، وفي البداية كمكان لاحتجاز السجناء السياسيين من بين البولنديين، بعد أن هاجمت ألمانيا الاتحاد السوفييتي، بدأ وضع أسرى الحرب السوفييت هناك، والذين قامت قوات "إس إس"، باختبار الغاز السام عليهم لأول مرة في أغسطس/ آب 1941.وأطلق النازيون على أوشفيتز اسم "معسكر العمل" (وضع النازيون فوق بواباته لافتة ساخرة "العمل يجعلك حرًا")، وبدؤوا في جلب اليهود من الدول الأوروبية، الذين وفقًا للقادة النازيين، كانوا من المفترض أن يموتوا هنا بسبب ظروف العمل التي لا تطاق والطعام الشحيح.خبير: ممارسات كييف النازية ضد المتحدثين بالروسية غير مقبولة وموسكو تسعى لحماية أمنهاأسير حرب يفضح حقيقة تدريب الجنود الأوكرانيين في فرنسا... فيديو

https://sarabic.ae/20250127/روسيا-ترفع-السرية-عن-وثائق-جديدة-تكشف-فظائع-النازية-في-أكبر-معسكرات-الموت-أوشفيتس-1097197281.html

https://sarabic.ae/20250127/80-عاما-على-تحرير-القوات-السوفييتية-لمعسكر-الموت-أوشفيتس-1097191236.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, العالم, الاتحاد السوفيتي