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بوتين: روسيا ستتذكر دائما أن الجندي السوفييتي هو الذي حرر "أوشفيتس"
بوتين: روسيا ستتذكر دائما أن الجندي السوفييتي هو الذي حرر "أوشفيتس"
سبوتنيك عربي
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى أنه في عام 1945، حرر الجيش الأحمر معسكر اعتقال أوشفيتس، مؤكدًا أن روسيا ستتذكر دائما أن الجندي السوفييتي... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T10:16+0000
2025-01-27T10:25+0000
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وقال بوتين في تحية للمشاركين وضيوف الحفل المخصص لليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست والذكرى الـ80 لتحرير سجناء معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتس" على يد الجيش الأحمر: "في عام 1945، حرر الجيش الأحمر معسكر اعتقال أوشفيتس، وسيتذكرون دائمًا في روسيا أن الجندي السوفييتي هو الذي حطم هذا الشر وحقق النصر".وفي وقت سابق، نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وثائق أرشيفية جديدة تحتوي على تفاصيل التعذيب والقتل الوحشي للسجناء الأبرياء، في معسكر الموت في أوشفيتس.وفي كانون الثاني/يناير 2007، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم تحرير أوشفيتس، يومًا عالميًا لإحياء ذكرى المحرقة.وتم إنشاء معسكر الاعتقال بناءً على أوامر شخصية من هينريش هيملر، قائد قوات النخبة النازية "إس إس"، في عام 1939، وفي البداية كمكان لاحتجاز السجناء السياسيين من بين البولنديين، بعد أن هاجمت ألمانيا الاتحاد السوفييتي، بدأ وضع أسرى الحرب السوفييت هناك، والذين قامت قوات "إس إس"، باختبار الغاز السام عليهم لأول مرة في أغسطس/ آب 1941.وأطلق النازيون على أوشفيتز اسم "معسكر العمل" (وضع النازيون فوق بواباته لافتة ساخرة "العمل يجعلك حرًا")، وبدؤوا في جلب اليهود من الدول الأوروبية، الذين وفقًا للقادة النازيين، كانوا من المفترض أن يموتوا هنا بسبب ظروف العمل التي لا تطاق والطعام الشحيح.خبير: ممارسات كييف النازية ضد المتحدثين بالروسية غير مقبولة وموسكو تسعى لحماية أمنهاأسير حرب يفضح حقيقة تدريب الجنود الأوكرانيين في فرنسا... فيديو
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https://sarabic.ae/20250127/80-عاما-على-تحرير-القوات-السوفييتية-لمعسكر-الموت-أوشفيتس-1097191236.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, العالم, الاتحاد السوفيتي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, العالم, الاتحاد السوفيتي

بوتين: روسيا ستتذكر دائما أن الجندي السوفييتي هو الذي حرر "أوشفيتس"

10:16 GMT 27.01.2025 (تم التحديث: 10:25 GMT 27.01.2025)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى أنه في عام 1945، حرر الجيش الأحمر معسكر اعتقال أوشفيتس، مؤكدًا أن روسيا ستتذكر دائما أن الجندي السوفييتي هو الذي حطم هذا الشر وحقق النصر.
وقال بوتين في تحية للمشاركين وضيوف الحفل المخصص لليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست والذكرى الـ80 لتحرير سجناء معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتس" على يد الجيش الأحمر: "في عام 1945، حرر الجيش الأحمر معسكر اعتقال أوشفيتس، وسيتذكرون دائمًا في روسيا أن الجندي السوفييتي هو الذي حطم هذا الشر وحقق النصر".
وفي وقت سابق، نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وثائق أرشيفية جديدة تحتوي على تفاصيل التعذيب والقتل الوحشي للسجناء الأبرياء، في معسكر الموت في أوشفيتس.
يذكر أن اليوم الاثنين، يصادف مرور 80 عامًا على قيام القوات السوفييتية بتحرير الناجين من معسكر اعتقال "أوشفيتس" أحد أكبر معسكرات الإبادة النازية وأطولها عمرا، وأحد الرموز الرئيسية للهولوكوست.
تحرير القوات السوفيتية لمعسكر الموت أوشفيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
روسيا ترفع السرية عن وثائق جديدة تكشف فظائع النازية في أكبر معسكرات الموت "أوشفيتس"
09:47 GMT
وفي كانون الثاني/يناير 2007، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم تحرير أوشفيتس، يومًا عالميًا لإحياء ذكرى المحرقة.
وتم إنشاء معسكر الاعتقال بناءً على أوامر شخصية من هينريش هيملر، قائد قوات النخبة النازية "إس إس"، في عام 1939، وفي البداية كمكان لاحتجاز السجناء السياسيين من بين البولنديين، بعد أن هاجمت ألمانيا الاتحاد السوفييتي، بدأ وضع أسرى الحرب السوفييت هناك، والذين قامت قوات "إس إس"، باختبار الغاز السام عليهم لأول مرة في أغسطس/ آب 1941.
Концентрационный лагерь смерти Освенцим - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
وسائط متعددة
80 عاما على تحرير القوات السوفييتية لمعسكر الموت "أوشفيتس"
09:51 GMT
وكان أوشفيتس، عبارة عن مجمع من معسكرات الاعتقال، وهي أوشفيتس الأول، وأوشفيتز الثاني-بيركيناو، وأوشفيتز الثالث-مونوفيتس.
وأطلق النازيون على أوشفيتز اسم "معسكر العمل" (وضع النازيون فوق بواباته لافتة ساخرة "العمل يجعلك حرًا")، وبدؤوا في جلب اليهود من الدول الأوروبية، الذين وفقًا للقادة النازيين، كانوا من المفترض أن يموتوا هنا بسبب ظروف العمل التي لا تطاق والطعام الشحيح.
خبير: ممارسات كييف النازية ضد المتحدثين بالروسية غير مقبولة وموسكو تسعى لحماية أمنها
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:22 GMT
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