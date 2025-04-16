https://sarabic.ae/20250416/قطر-تقرر-تجديد-دعم-الجيش-اللبناني-ماليا-وعسكريا-1099608225.html

قطر تقرر تجديد دعم الجيش اللبناني ماليا وعسكريا

قطر تقرر تجديد دعم الجيش اللبناني ماليا وعسكريا

سبوتنيك عربي

أعلن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تجديد الهبة القطرية لدعم رواتب الجيش اللبناني بقيمة 60 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير 162 آلية عسكرية لتعزيز قدرات الجيش... 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T17:10+0000

2025-04-16T17:10+0000

2025-04-16T17:10+0000

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ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية بيانا مشتركا جاء في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى دولة قطر اليوم الأربعاء، حيث أكد البيان على عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تطويرها في مختلف المجالات.جاءت الزيارة التي استمرت ليوم واحد، تلبية لدعوة رسمية من أمير دولة قطر، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك، وأكد البيان أن المباحثات جرت في أجواء إيجابية سادتها روح الأخوة والتفاهم المتبادل.وفي الجانب الاقتصادي، شدد القائدان على أهمية المضي قدماً في خطط الإصلاح الاقتصادي في لبنان، معربين عن تفاؤلهما بفرص التعاون الواسعة بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية.كما تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة حل الأزمات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية، بما في ذلك خفض التصعيد في جنوب لبنان. وأكد البيان على موقف البلدين الثابت من القضية الفلسطينية ودعمهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.واختتم البيان بتعبير الرئيس اللبناني عن شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، بينما أعرب أمير قطر عن تمنياته للشعب اللبناني بمزيد من التقدم والازدهار.وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، وعي "حزب الله" للمصلحة اللبنانية، مشيرا لمراسلات بين الرئاسة والحزب.وقال عون في مقابلة صحفية، إن "حزب الله ليس في وارد الانجرار إلى حرب جديدة"، مشيراً إلى أن "الحزب برهن خلال الفترة الماضية عن ضبط نفس ووعي كبير، وكان على مستوى المسؤولية في عدم الرد على الانتهاكات الإسرائيلية".ورأى أن "قرار حصر السّلاح بيد الدولة اتُّخذ وبقي التنفيذ عبر الحوار مع حزب الله"، قائلا إن "التغييرات التي حصلت في سوريا ومواقف طهران المتقدّمة تجاه أنصار الله اليمنية، والحشد الشعبي العراقي، تساعد على إنجاحه". وعن علاقة الرئاسة اللبنانية بـ"حزب الله"، أكد عون أنها جيدة ومباشرة، ونتائجها ظاهرة على الأرض، مشدداً على أن "عمل الجيش في الجنوب والبقاع في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، إقفالاً لأنفاق ومصادرة وإتلافاً لمخازن ذخيرة تابعة لحزب الله، يحصل من دون أي عرقلة من الحزب"، الذي وصفه بأنه "يتصرّف بمسؤولية ووعي كبيرَين، من خلال عدم الرد على الانتهاكات الإسرائيلية".

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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, قطر, أخبار قطر اليوم