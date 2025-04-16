قطر تقرر تجديد دعم الجيش اللبناني ماليا وعسكريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
57 د
من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:20 GMT
24 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: كييف بحاجة إلى صناعة حدث إعلامي استفزازي يمكنه من التأثير على الموقف الأمريكي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: ازدواجية المعايير الأوروبية لا مصداقية لها وهي مسألة مصالح وغايات
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250416/قطر-تقرر-تجديد-دعم-الجيش-اللبناني-ماليا-وعسكريا-1099608225.html
قطر تقرر تجديد دعم الجيش اللبناني ماليا وعسكريا
قطر تقرر تجديد دعم الجيش اللبناني ماليا وعسكريا
سبوتنيك عربي
أعلن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تجديد الهبة القطرية لدعم رواتب الجيش اللبناني بقيمة 60 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير 162 آلية عسكرية لتعزيز قدرات الجيش... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T17:10+0000
2025-04-16T17:10+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
قطر
أخبار قطر اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097434773_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_0c1eeaa8a8010a20fec630e8668d942e.jpg
ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية بيانا مشتركا جاء في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى دولة قطر اليوم الأربعاء، حيث أكد البيان على عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تطويرها في مختلف المجالات.جاءت الزيارة التي استمرت ليوم واحد، تلبية لدعوة رسمية من أمير دولة قطر، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك، وأكد البيان أن المباحثات جرت في أجواء إيجابية سادتها روح الأخوة والتفاهم المتبادل.وفي الجانب الاقتصادي، شدد القائدان على أهمية المضي قدماً في خطط الإصلاح الاقتصادي في لبنان، معربين عن تفاؤلهما بفرص التعاون الواسعة بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية.كما تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة حل الأزمات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية، بما في ذلك خفض التصعيد في جنوب لبنان. وأكد البيان على موقف البلدين الثابت من القضية الفلسطينية ودعمهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.واختتم البيان بتعبير الرئيس اللبناني عن شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، بينما أعرب أمير قطر عن تمنياته للشعب اللبناني بمزيد من التقدم والازدهار.وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، وعي "حزب الله" للمصلحة اللبنانية، مشيرا لمراسلات بين الرئاسة والحزب.وقال عون في مقابلة صحفية، إن "حزب الله ليس في وارد الانجرار إلى حرب جديدة"، مشيراً إلى أن "الحزب برهن خلال الفترة الماضية عن ضبط نفس ووعي كبير، وكان على مستوى المسؤولية في عدم الرد على الانتهاكات الإسرائيلية".ورأى أن "قرار حصر السّلاح بيد الدولة اتُّخذ وبقي التنفيذ عبر الحوار مع حزب الله"، قائلا إن "التغييرات التي حصلت في سوريا ومواقف طهران المتقدّمة تجاه أنصار الله اليمنية، والحشد الشعبي العراقي، تساعد على إنجاحه". وعن علاقة الرئاسة اللبنانية بـ"حزب الله"، أكد عون أنها جيدة ومباشرة، ونتائجها ظاهرة على الأرض، مشدداً على أن "عمل الجيش في الجنوب والبقاع في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، إقفالاً لأنفاق ومصادرة وإتلافاً لمخازن ذخيرة تابعة لحزب الله، يحصل من دون أي عرقلة من الحزب"، الذي وصفه بأنه "يتصرّف بمسؤولية ووعي كبيرَين، من خلال عدم الرد على الانتهاكات الإسرائيلية".
https://sarabic.ae/20250416/لقاءات-بوتين-وتميم-بن-حمد-آل-ثاني-تاريخ-من-التنسيق-الروسي-القطري---1099604375.html
https://sarabic.ae/20250416/خبير-في-الشأن-الإسرائيلي-الخطة-الإسرائيلية-تشمل-غزة-وسوريا-ولبنانوترامب-غير-معني-بالحرب-1099607565.html
لبنان
أخبار لبنان
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097434773_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_c8ee40a6b70d42b542b2a514a31daf7c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, قطر, أخبار قطر اليوم

قطر تقرر تجديد دعم الجيش اللبناني ماليا وعسكريا

17:10 GMT 16.04.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجيش اللبناني ينتشر في بلدة عيترون
الجيش اللبناني ينتشر في بلدة عيترون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تجديد الهبة القطرية لدعم رواتب الجيش اللبناني بقيمة 60 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير 162 آلية عسكرية لتعزيز قدرات الجيش في حفظ الأمن والاستقرار.
ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية بيانا مشتركا جاء في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى دولة قطر اليوم الأربعاء، حيث أكد البيان على عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تطويرها في مختلف المجالات.
جاءت الزيارة التي استمرت ليوم واحد، تلبية لدعوة رسمية من أمير دولة قطر، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك، وأكد البيان أن المباحثات جرت في أجواء إيجابية سادتها روح الأخوة والتفاهم المتبادل.
الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مؤتمر القمة المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا في دوشنبه، طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
لقاءات بوتين وتميم بن حمد آل ثاني... تاريخ من التنسيق الروسي القطري
14:54 GMT
وفي الجانب الاقتصادي، شدد القائدان على أهمية المضي قدماً في خطط الإصلاح الاقتصادي في لبنان، معربين عن تفاؤلهما بفرص التعاون الواسعة بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية.
كما تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة حل الأزمات الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية، بما في ذلك خفض التصعيد في جنوب لبنان. وأكد البيان على موقف البلدين الثابت من القضية الفلسطينية ودعمهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم البيان بتعبير الرئيس اللبناني عن شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، بينما أعرب أمير قطر عن تمنياته للشعب اللبناني بمزيد من التقدم والازدهار.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، وعي "حزب الله" للمصلحة اللبنانية، مشيرا لمراسلات بين الرئاسة والحزب.
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
خبير في الشأن الإسرائيلي: الخطة الإسرائيلية تشمل غزة وسوريا ولبنان...وترامب غير معني بالحرب
16:37 GMT
وقال عون في مقابلة صحفية، إن "حزب الله ليس في وارد الانجرار إلى حرب جديدة"، مشيراً إلى أن "الحزب برهن خلال الفترة الماضية عن ضبط نفس ووعي كبير، وكان على مستوى المسؤولية في عدم الرد على الانتهاكات الإسرائيلية".
ورأى أن "قرار حصر السّلاح بيد الدولة اتُّخذ وبقي التنفيذ عبر الحوار مع حزب الله"، قائلا إن "التغييرات التي حصلت في سوريا ومواقف طهران المتقدّمة تجاه أنصار الله اليمنية، والحشد الشعبي العراقي، تساعد على إنجاحه".
وعن علاقة الرئاسة اللبنانية بـ"حزب الله"، أكد عون أنها جيدة ومباشرة، ونتائجها ظاهرة على الأرض، مشدداً على أن "عمل الجيش في الجنوب والبقاع في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، إقفالاً لأنفاق ومصادرة وإتلافاً لمخازن ذخيرة تابعة لحزب الله، يحصل من دون أي عرقلة من الحزب"، الذي وصفه بأنه "يتصرّف بمسؤولية ووعي كبيرَين، من خلال عدم الرد على الانتهاكات الإسرائيلية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала