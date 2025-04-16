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مصر تعلن وقوفها إلى جنب الأردن في مواجهة "المخططات الهدامة"
مصر تعلن وقوفها إلى جنب الأردن في مواجهة "المخططات الهدامة"
سبوتنيك عربي
أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشؤون الهجرة المصري، اتصالاً هاتفياً صباح اليوم الأربعاء مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T16:06+0000
2025-04-16T16:06+0000
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ونقل موقع "اليوم السابع" بيانا صادرا عن السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أعرب فيه الوزير عبد العاطي عن إدانة مصر الشديدة للمخططات الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار في الأردن، وذلك رداً على الإعلان الأردني الرسمي عن إحباط مخطط إرهابي مؤخراً، مؤكدا على دعم بلاده الكامل لكافة الإجراءات الأردنية الرامية إلى الحفاظ على الأمن الوطني.وأوضح البيان أن الوزير عبد العاطي قد أكد خلال المكالمة على وقوف مصر الثابت إلى جانب الأردن في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، معرباً عن تضامن مصر الكامل مع الأشقاء في الأردن ضد أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار.إلى جانب ذلك، تناول الاتصال الهاتفي بين الوزيرين مناقشة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تطرقا إلى الجهود الجارية لتعزيز التهدئة في قطاع غزة وضمان استمرار وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى التطورات المقلقة في الضفة الغربية نتيجة التصعيد الإسرائيلي المتمثل في الاقتحامات العسكرية المتكررة وتوسع النشاط الاستيطاني.كما بحث الجانبان سبل تفعيل مخرجات اجتماعات اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، وآليات التنسيق المستقبلية مع المجتمع الدولي لمعالجة القضية الفلسطينية.وفي وقت سابق، دعا الصفدي، إلى "وقف الحرب الوحشية على قطاع غزة فوراً"، ونقلت وكالة "عمون" عن الوزير الأردني تأكيده على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الأردن، الذي يعد الأقرب إلى الشعب الفلسطيني.وأعلن الصفدي استعداد بلاده لتدريب الشرطة الفلسطينية، وذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "انعكاسات من غزة" ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع.وأشار الصفدي إلى أن السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان تهدف إلى التوسع على حساب الدول المجاورة، محذراً من أن يصبح مستقبل المنطقة رهينةً "لإيديولوجية رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزراء متطرفين".واستنكر وزير الخارجية الأردني عدم دخول أي خبز إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي"، في إشارة إلى استمرار الحصار الإنساني المشدد.
https://sarabic.ae/20250416/باحث-سياسي-هدف-الخلية-الإرهابية-إدخال-الأردن-في-دوامة-من-الصدام-وليس-مواجهة-إسرائيل--1099594410.html
https://sarabic.ae/20250416/اتصال-بين-الرئيس-اللبناني-وملك-الأردن-بشأن-خلية-تصنيع-الصواريخ-في-المملكة-1099591667.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, الأخبار

مصر تعلن وقوفها إلى جنب الأردن في مواجهة "المخططات الهدامة"

16:06 GMT 16.04.2025
© Sputnik . Nagham Kabbasصور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشؤون الهجرة المصري، اتصالاً هاتفياً صباح اليوم الأربعاء مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، حيث أكد عبد العاطي على وقوف بلاده إلى جانب الأردن في مواجهة ما وصفه بـ"المخططات الهدامة".
ونقل موقع "اليوم السابع" بيانا صادرا عن السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أعرب فيه الوزير عبد العاطي عن إدانة مصر الشديدة للمخططات الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار في الأردن، وذلك رداً على الإعلان الأردني الرسمي عن إحباط مخطط إرهابي مؤخراً، مؤكدا على دعم بلاده الكامل لكافة الإجراءات الأردنية الرامية إلى الحفاظ على الأمن الوطني.
وأوضح البيان أن الوزير عبد العاطي قد أكد خلال المكالمة على وقوف مصر الثابت إلى جانب الأردن في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، معرباً عن تضامن مصر الكامل مع الأشقاء في الأردن ضد أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار.
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إلى جانب ذلك، تناول الاتصال الهاتفي بين الوزيرين مناقشة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تطرقا إلى الجهود الجارية لتعزيز التهدئة في قطاع غزة وضمان استمرار وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى التطورات المقلقة في الضفة الغربية نتيجة التصعيد الإسرائيلي المتمثل في الاقتحامات العسكرية المتكررة وتوسع النشاط الاستيطاني.
كما بحث الجانبان سبل تفعيل مخرجات اجتماعات اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، وآليات التنسيق المستقبلية مع المجتمع الدولي لمعالجة القضية الفلسطينية.
وفي وقت سابق، دعا الصفدي، إلى "وقف الحرب الوحشية على قطاع غزة فوراً"، ونقلت وكالة "عمون" عن الوزير الأردني تأكيده على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الأردن، الذي يعد الأقرب إلى الشعب الفلسطيني.
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وأعلن الصفدي استعداد بلاده لتدريب الشرطة الفلسطينية، وذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "انعكاسات من غزة" ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع.
وأشار الصفدي إلى أن السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان تهدف إلى التوسع على حساب الدول المجاورة، محذراً من أن يصبح مستقبل المنطقة رهينةً "لإيديولوجية رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزراء متطرفين".
واستنكر وزير الخارجية الأردني عدم دخول أي خبز إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي"، في إشارة إلى استمرار الحصار الإنساني المشدد.
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