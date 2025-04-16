https://sarabic.ae/20250416/باحث-سياسي-هدف-الخلية-الإرهابية-إدخال-الأردن-في-دوامة-من-الصدام-وليس-مواجهة-إسرائيل--1099594410.html
باحث سياسي: هدف الخلية الإرهابية إدخال الأردن في دوامة من الصدام وليس مواجهة إسرائيل
باحث سياسي: هدف الخلية الإرهابية إدخال الأردن في دوامة من الصدام وليس مواجهة إسرائيل
سبوتنيك عربي
علّق الباحث السياسي والخبير في القانون الدولي والنزاعات الحدودية الإقليمية والدولية، هزّاع المجالي، على قبض المخابرات الأردنية على خلية إرهابية، موضحاً أن "هذا... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T11:06+0000
2025-04-16T11:06+0000
2025-04-16T11:06+0000
أخبار الأردن
خلية ارهابية
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وقال المجالي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "دائرة المخابرات العامة كانت لديها معرفة جيدة بهذه الخلية منذ عام 2021، واُلقي القبض على بعض الأشخاص منها سابقاً حتى قبض على جميع أفرادها"، لافتاً إلى أنه "تمّ توجيه أصابع الإتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين وهي من الجماعات المحظورة في الأردن، ليس لأسباب سياسية وإنما لأسباب تنظيمية لعدم التزامها بقواعد تنظيم العمل الحزبي".كما أكد المجالي "العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع كلا من لبنان والأردن"، قائلاً: "تصريح رئيس الوزراء دليل على أن الدولة اللبنانية ليس لها أي علاقة فيما يتعلق ببعض الأشخاص الذين قاموا في لبنان بتمويل هؤلاء الجماعات، وبالتالي هي تنظيمات تعمل تحت وجهات سياسية لا تخضع للدولة اللبنانية"، لافتاً الى أن "الأردن لم يوجه أي اتهام للدولة اللبنانية أو للجهات الأمنية في لبنان".وإذ شدد على أن "الدولة اللبنانية بكلّ اطيافها ترفض تهديد أمن الدول المحيطة بها"، أشار إلى أنه "لم يَصدر بشكل واضح من الأجهزة الأمنية أو السياسية في الأردن تحديد من هي الجهة التي قامت بالتمويل في لبنان".وحول مصير "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن، أوضح المجالي أنه "حزب سياسي مرخص ويمارس العمل السياسي بشكل واضح ومعلن، لكن إذا كانت تقف خلف هذا العمل الإرهابي ستستخدم الاجراءات القانونية بحقها بموجب القضاء".
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https://sarabic.ae/20250416/اتصال-بين-الرئيس-اللبناني-وملك-الأردن-بشأن-خلية-تصنيع-الصواريخ-في-المملكة-1099591667.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, خلية ارهابية, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الأردن, خلية ارهابية, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث سياسي: هدف الخلية الإرهابية إدخال الأردن في دوامة من الصدام وليس مواجهة إسرائيل
حصري
علّق الباحث السياسي والخبير في القانون الدولي والنزاعات الحدودية الإقليمية والدولية، هزّاع المجالي، على قبض المخابرات الأردنية على خلية إرهابية، موضحاً أن "هذا عمل استخباراتي يدلّ على الاحترافية التي كانت تقوم به المخابرات".
وقال المجالي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "دائرة المخابرات العامة كانت لديها معرفة جيدة بهذه الخلية منذ عام 2021، واُلقي القبض على بعض الأشخاص منها سابقاً حتى قبض على جميع أفرادها"، لافتاً إلى أنه "تمّ توجيه أصابع الإتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين وهي من الجماعات المحظورة في الأردن
، ليس لأسباب سياسية وإنما لأسباب تنظيمية لعدم التزامها بقواعد تنظيم العمل الحزبي".
وأشار المجالي إلى "تنسيق بين أفراد الخلية مع جهات خارجية في تركيا ولبنان ودول خارجية تقوم بتقديم التمويل المالي لها للقيام بأعمال داخل الأردن بهدف زعزعة الاستقرار".
كما أكد المجالي "العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع كلا من لبنان والأردن
"، قائلاً: "تصريح رئيس الوزراء دليل على أن الدولة اللبنانية ليس لها أي علاقة فيما يتعلق ببعض الأشخاص الذين قاموا في لبنان بتمويل هؤلاء الجماعات، وبالتالي هي تنظيمات تعمل تحت وجهات سياسية لا تخضع للدولة اللبنانية"، لافتاً الى أن "الأردن لم يوجه أي اتهام للدولة اللبنانية أو للجهات الأمنية في لبنان".
وإذ شدد على أن "الدولة اللبنانية بكلّ اطيافها ترفض تهديد أمن الدول المحيطة بها"، أشار إلى أنه "لم يَصدر بشكل واضح من الأجهزة الأمنية أو السياسية في الأردن
تحديد من هي الجهة التي قامت بالتمويل في لبنان".
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الهدف من هذه الخلية إقحام الأردن في مواجهة مع إسرائيل، قال ضيف "سبوتنيك": "لا أعتقد أن السبب المباشر هو المواجهة مع إسرائيل بل ادخال الأردن في دوامة من الصدام ومن جهة أخرى شق وحدة الصف الأردني".
وحول مصير "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن، أوضح المجالي أنه "حزب سياسي مرخص ويمارس العمل السياسي بشكل واضح ومعلن، لكن إذا كانت تقف خلف هذا العمل الإرهابي
ستستخدم الاجراءات القانونية بحقها بموجب القضاء".