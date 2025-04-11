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الكرملين: بدء لقاء بوتين وويتكوف في سان بطرسبورغ... فيديو
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خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
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الأردن يؤكد استعداده لتدريب الشرطة الفلسطينية
الأردن يؤكد استعداده لتدريب الشرطة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إلى "وقف الحرب الوحشية على قطاع غزة فوراً". 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T15:15+0000
2025-04-11T15:15+0000
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ونقلت وكالة "عمون" عن الوزير الأردني تأكيده على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الأردن، الذي يعد الأقرب إلى الشعب الفلسطيني.وأعلن الصفدي استعداد بلاده لتدريب الشرطة الفلسطينية، وذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "انعكاسات من غزة" ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع.وأشار الصفدي إلى أن السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان تهدف إلى التوسع على حساب الدول المجاورة، محذراً من أن يصبح مستقبل المنطقة رهينةً "لإيديولوجية رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزراء متطرفين".واستنكر وزير الخارجية الأردني عدم دخول أي خبز إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي"، في إشارة إلى استمرار الحصار الإنساني المشدد.وعقدت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية اجتماعاً على هامش المنتدى، بحضور وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر وقطر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والإمارات، إضافة إلى الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وممثلين عن إسبانيا وسلوفينيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا.في سياق متصل، شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، في اجتماع موسع للجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة، بحضور ممثلين عن روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.وأكد الوزير خلال الاجتماع على أولوية وقف إطلاق النار في غزة وضمان استدامة اتفاق 19 يناير 2025، مشددًا على أهمية الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، كما ناقش الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار القطاع، والمؤتمر المقرر عقده في مصر حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والذي سيركز على تنفيذ الخطة المعتمدة من قبل الأطراف العربية والإسلامية والدولية، بحسب الهيئة الوطنية المصرية للإعلام.يُذكر أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي (ADF) هو مؤتمر دولي سنوي يُعقد في تركيا منذ عام 2021، يشارك فيه صناع السياسات والدبلوماسيون والأكاديميون لمناقشة القضايا الدولية في مجالات الدبلوماسية والسياسة والأعمال.
https://sarabic.ae/20250411/السعودية-تطالب-بعدم-ربط-دخول-المساعدات-إلى-قطاع-غزة-بوقف-إطلاق-النار-1099453787.html
https://sarabic.ae/20250411/بن-غفير-علينا-قصف-مخازن-الغذاء-ومولدات-الكهرباء-في-غزة-1099433580.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, أخبار الأردن, غزة, قطاع غزة

الأردن يؤكد استعداده لتدريب الشرطة الفلسطينية

15:15 GMT 11.04.2025
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
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تابعنا عبر
دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إلى "وقف الحرب الوحشية على قطاع غزة فوراً".
ونقلت وكالة "عمون" عن الوزير الأردني تأكيده على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الأردن، الذي يعد الأقرب إلى الشعب الفلسطيني.
وأعلن الصفدي استعداد بلاده لتدريب الشرطة الفلسطينية، وذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "انعكاسات من غزة" ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع.
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
السعودية تطالب بعدم ربط دخول المساعدات إلى قطاع غزة بوقف إطلاق النار
13:42 GMT
وأشار الصفدي إلى أن السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان تهدف إلى التوسع على حساب الدول المجاورة، محذراً من أن يصبح مستقبل المنطقة رهينةً "لإيديولوجية رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزراء متطرفين".
واستنكر وزير الخارجية الأردني عدم دخول أي خبز إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي"، في إشارة إلى استمرار الحصار الإنساني المشدد.
وعقدت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية اجتماعاً على هامش المنتدى، بحضور وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر وقطر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والإمارات، إضافة إلى الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وممثلين عن إسبانيا وسلوفينيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
بن غفير: علينا قصف مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء في غزة
06:39 GMT
في سياق متصل، شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، في اجتماع موسع للجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة، بحضور ممثلين عن روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أولوية وقف إطلاق النار في غزة وضمان استدامة اتفاق 19 يناير 2025، مشددًا على أهمية الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، كما ناقش الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار القطاع، والمؤتمر المقرر عقده في مصر حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والذي سيركز على تنفيذ الخطة المعتمدة من قبل الأطراف العربية والإسلامية والدولية، بحسب الهيئة الوطنية المصرية للإعلام.
يُذكر أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي (ADF) هو مؤتمر دولي سنوي يُعقد في تركيا منذ عام 2021، يشارك فيه صناع السياسات والدبلوماسيون والأكاديميون لمناقشة القضايا الدولية في مجالات الدبلوماسية والسياسة والأعمال.
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