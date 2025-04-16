https://sarabic.ae/20250416/نائب-وزير-الخارجية-السعودي-يطالب-بوقف-الدعم-الخارجي-لطرفي-الصراع-في-السودان-1099587890.html
نائب وزير الخارجية السعودي يطالب بوقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان
نائب وزير الخارجية السعودي يطالب بوقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان
سبوتنيك عربي
شدد نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبدالكريم الخريجي، على ضرورة تهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار وفتح الطريق أمام حل سياسي شامل في السودان. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T07:36+0000
2025-04-16T07:36+0000
2025-04-16T07:36+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم
السعودية
الجيش السوداني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093672090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb46b18ce595d63bd17e7d6a404a2923.jpg
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر لندن حول السودان في بريطانيا، يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان عبر موقعها الرسمي.ولفت البيان إلى قول الخريجي إن وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان هو قضية جوهرة للتوصل إلى حل سياسي.وتابع: "ما يجري في السودان لا يمس السودانين فقط، وإنما يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي".وأضاف: "يجب توفير المساعدات الإنسانية العاجلة والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار وحماية وحدة السودان ومقدراته".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250415/مجموعة-السبع-تدعو-إلى-وقف-فوري-وغير-مشروط-لإطلاق-النار-في-السودان-1099583617.html
https://sarabic.ae/20250415/قائد-الدعم-السريع-في-السودان-لا-نهدف-إلى-بناء-دولة-موازية-ولن-نسمح-بسيطرة-الجيش-على-كل-البلاد-1099582760.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093672090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75b356b1c73a981bbbb09df0fea5898f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, السعودية, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, السعودية, الجيش السوداني
نائب وزير الخارجية السعودي يطالب بوقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان
شدد نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبدالكريم الخريجي، على ضرورة تهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار وفتح الطريق أمام حل سياسي شامل في السودان.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر لندن حول السودان
في بريطانيا، يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان عبر موقعها الرسمي.
ولفت البيان إلى قول الخريجي إن وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان
هو قضية جوهرة للتوصل إلى حل سياسي.
وتابع: "ما يجري في السودان لا يمس السودانين فقط، وإنما يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي".
وأضاف: "يجب توفير المساعدات الإنسانية العاجلة والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار وحماية وحدة السودان ومقدراته".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع
بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.