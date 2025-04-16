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نائب وزير الخارجية السعودي يطالب بوقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان
نائب وزير الخارجية السعودي يطالب بوقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان
سبوتنيك عربي
شدد نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبدالكريم الخريجي، على ضرورة تهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار وفتح الطريق أمام حل سياسي شامل في السودان. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T07:36+0000
2025-04-16T07:36+0000
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جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر لندن حول السودان في بريطانيا، يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان عبر موقعها الرسمي.ولفت البيان إلى قول الخريجي إن وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان هو قضية جوهرة للتوصل إلى حل سياسي.وتابع: "ما يجري في السودان لا يمس السودانين فقط، وإنما يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي".وأضاف: "يجب توفير المساعدات الإنسانية العاجلة والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار وحماية وحدة السودان ومقدراته".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250415/مجموعة-السبع-تدعو-إلى-وقف-فوري-وغير-مشروط-لإطلاق-النار-في-السودان-1099583617.html
https://sarabic.ae/20250415/قائد-الدعم-السريع-في-السودان-لا-نهدف-إلى-بناء-دولة-موازية-ولن-نسمح-بسيطرة-الجيش-على-كل-البلاد-1099582760.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, السعودية, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, السعودية, الجيش السوداني

نائب وزير الخارجية السعودي يطالب بوقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان

07:36 GMT 16.04.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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شدد نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبدالكريم الخريجي، على ضرورة تهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار وفتح الطريق أمام حل سياسي شامل في السودان.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر لندن حول السودان في بريطانيا، يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان عبر موقعها الرسمي.
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أمس, 23:08 GMT
ولفت البيان إلى قول الخريجي إن وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان هو قضية جوهرة للتوصل إلى حل سياسي.
وتابع: "ما يجري في السودان لا يمس السودانين فقط، وإنما يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي".
وأضاف: "يجب توفير المساعدات الإنسانية العاجلة والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار وحماية وحدة السودان ومقدراته".
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
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أمس, 20:22 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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