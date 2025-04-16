https://sarabic.ae/20250416/4-غارات-أمريكية-تستهدف-محافظة-الحديدة-اليمنية-1099613455.html
4 غارات أمريكية تستهدف محافظة الحديدة اليمنية
4 غارات أمريكية تستهدف محافظة الحديدة اليمنية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، بشن الولايات المتحدة غارات جوية على محافظة الحديدة غربي البلاد. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T21:46+0000
2025-04-16T21:46+0000
2025-04-16T21:45+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091009029_0:314:3016:2011_1920x0_80_0_0_107b45bc5816c283f63cc181ae1963f0.jpg
وقالت قناة "المسيرة" اليمنية في نبأ عاجل، بوقوع "عدوان أمريكي بـ4 غارات على مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة"، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الغارات.يأتي ذلك بعد ساعات من شن مقاتلات أمريكية سلسلة غارات جوية جديدة على جماعة "أنصار الله" في محافظات صعدة والبيضاء وعمران في اليمن، وذلك ضمن عمليات عسكرية أمريكية مستمرة للأسبوع الخامس تواليا ضد الجماعة. وصرح مصدر يمني لـ "سبوتنيك"، مساء أمس الثلاثاء، بأن مقاتلات أمريكية نفذت 10 غارات على مواقع عسكرية في سلسلة جبلية بقرية السهلين في منطقة آل سالم في مديرية كتاف شرق صعدة اليمنية.وأكد المصدر أن ثلاث غارات أمريكية أخرى استهدفت موقعا لـ "أنصار الله" شرق مدينة صعدة، في وقت أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة البيضاء لـ "سبوتنيك" بأن قصفا جويا بثلاث غارات استهدف مديرية الزَّاهِر غرب محافظة البيضاء، فيما قصفت المقاتلات الأمريكية بغارتين معسكرا تدريبيا في منطقة الجريف بمديرية الطَفة شمال البيضاء.ونفذت مقاتلات أمريكية 4 غارات أخرى على مواقع جبلية للواء 29 ميكا شمال محافظة عمران الواقعة شمال صنعاء بوسط اليمن.
https://sarabic.ae/20250416/هل-تُسلح-أمريكا-الشرعية-اليمنية-لمواجهة-أنصار-الله-نيابة-عنها؟-1099612214.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091009029_168:0:2849:2011_1920x0_80_0_0_e040e187638aec8749df359af44f655d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
4 غارات أمريكية تستهدف محافظة الحديدة اليمنية
أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، بشن الولايات المتحدة غارات جوية على محافظة الحديدة غربي البلاد.
وقالت قناة
"المسيرة" اليمنية في نبأ عاجل، بوقوع "عدوان أمريكي بـ4 غارات على مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة"، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الغارات.
يأتي ذلك بعد ساعات من شن مقاتلات أمريكية سلسلة غارات جوية جديدة على جماعة "أنصار الله" في محافظات صعدة والبيضاء وعمران في اليمن، وذلك ضمن عمليات عسكرية أمريكية مستمرة للأسبوع الخامس تواليا ضد الجماعة.
وصرح مصدر يمني لـ "سبوتنيك"، مساء أمس الثلاثاء، بأن مقاتلات أمريكية نفذت 10 غارات على مواقع عسكرية في سلسلة جبلية بقرية السهلين في منطقة آل سالم في مديرية كتاف شرق صعدة اليمنية.
وأكد المصدر أن ثلاث غارات أمريكية أخرى استهدفت موقعا لـ "أنصار الله" شرق مدينة صعدة، في وقت أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة البيضاء لـ "سبوتنيك" بأن قصفا جويا بثلاث غارات استهدف مديرية الزَّاهِر غرب محافظة البيضاء، فيما قصفت المقاتلات الأمريكية بغارتين معسكرا تدريبيا في منطقة الجريف بمديرية الطَفة شمال البيضاء.
ونفذت مقاتلات أمريكية 4 غارات أخرى على مواقع جبلية للواء 29 ميكا شمال محافظة عمران
الواقعة شمال صنعاء بوسط اليمن.