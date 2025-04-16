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لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20250416/4-غارات-أمريكية-تستهدف-محافظة-الحديدة-اليمنية-1099613455.html
4 غارات أمريكية تستهدف محافظة الحديدة اليمنية
4 غارات أمريكية تستهدف محافظة الحديدة اليمنية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، بشن الولايات المتحدة غارات جوية على محافظة الحديدة غربي البلاد. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T21:46+0000
2025-04-16T21:45+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت قناة "المسيرة" اليمنية في نبأ عاجل، بوقوع "عدوان أمريكي بـ4 غارات على مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة"، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الغارات.يأتي ذلك بعد ساعات من شن مقاتلات أمريكية سلسلة غارات جوية جديدة على جماعة "أنصار الله" في محافظات صعدة والبيضاء وعمران في اليمن، وذلك ضمن عمليات عسكرية أمريكية مستمرة للأسبوع الخامس تواليا ضد الجماعة. وصرح مصدر يمني لـ "سبوتنيك"، مساء أمس الثلاثاء، بأن مقاتلات أمريكية نفذت 10 غارات على مواقع عسكرية في سلسلة جبلية بقرية السهلين في منطقة آل سالم في مديرية كتاف شرق صعدة اليمنية.وأكد المصدر أن ثلاث غارات أمريكية أخرى استهدفت موقعا لـ "أنصار الله" شرق مدينة صعدة، في وقت أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة البيضاء لـ "سبوتنيك" بأن قصفا جويا بثلاث غارات استهدف مديرية الزَّاهِر غرب محافظة البيضاء، فيما قصفت المقاتلات الأمريكية بغارتين معسكرا تدريبيا في منطقة الجريف بمديرية الطَفة شمال البيضاء.ونفذت مقاتلات أمريكية 4 غارات أخرى على مواقع جبلية للواء 29 ميكا شمال محافظة عمران الواقعة شمال صنعاء بوسط اليمن.
https://sarabic.ae/20250416/هل-تُسلح-أمريكا-الشرعية-اليمنية-لمواجهة-أنصار-الله-نيابة-عنها؟-1099612214.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية

4 غارات أمريكية تستهدف محافظة الحديدة اليمنية

21:46 GMT 16.04.2025
© AP Photoتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، بشن الولايات المتحدة غارات جوية على محافظة الحديدة غربي البلاد.
وقالت قناة "المسيرة" اليمنية في نبأ عاجل، بوقوع "عدوان أمريكي بـ4 غارات على مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة"، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الغارات.
يأتي ذلك بعد ساعات من شن مقاتلات أمريكية سلسلة غارات جوية جديدة على جماعة "أنصار الله" في محافظات صعدة والبيضاء وعمران في اليمن، وذلك ضمن عمليات عسكرية أمريكية مستمرة للأسبوع الخامس تواليا ضد الجماعة.
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
هل تُسلح أمريكا "الشرعية اليمنية" لمواجهة أنصار الله نيابة عنها؟
20:56 GMT
وصرح مصدر يمني لـ "سبوتنيك"، مساء أمس الثلاثاء، بأن مقاتلات أمريكية نفذت 10 غارات على مواقع عسكرية في سلسلة جبلية بقرية السهلين في منطقة آل سالم في مديرية كتاف شرق صعدة اليمنية.
وأكد المصدر أن ثلاث غارات أمريكية أخرى استهدفت موقعا لـ "أنصار الله" شرق مدينة صعدة، في وقت أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة البيضاء لـ "سبوتنيك" بأن قصفا جويا بثلاث غارات استهدف مديرية الزَّاهِر غرب محافظة البيضاء، فيما قصفت المقاتلات الأمريكية بغارتين معسكرا تدريبيا في منطقة الجريف بمديرية الطَفة شمال البيضاء.
ونفذت مقاتلات أمريكية 4 غارات أخرى على مواقع جبلية للواء 29 ميكا شمال محافظة عمران الواقعة شمال صنعاء بوسط اليمن.
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