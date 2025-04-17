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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250417/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-71-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1099614831.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 71 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 71 مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 71طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T04:46+0000
2025-04-17T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 71 طائراة مسيرة أوكرانية، منها 49 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ريازان".وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت "4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وتم تدمير طائرة مسيرة فوق مقاطعة تولا".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250416/القوات-الروسية-تحرر-بلدة--كالينوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1099593475.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 71 مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:46 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 05:10 GMT 17.04.2025)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 71طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 71 طائراة مسيرة أوكرانية، منها 49 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ريازان".
وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت "4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وتم تدمير طائرة مسيرة فوق مقاطعة تولا".
مروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 10:34 GMT
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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