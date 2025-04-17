https://sarabic.ae/20250417/الرئيس-السلفادوري-يخطط-لتوسيع-أكبر-سجن-في-العالم-لاستيعاب-المرحلين-من-الولايات-المتحدة-1099614721.html
الرئيس السلفادوري يخطط لتوسيع أكبر سجن في العالم لاستيعاب المرحلين من الولايات المتحدة
الرئيس السلفادوري يخطط لتوسيع أكبر سجن في العالم لاستيعاب المرحلين من الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، أن رئيس السلفادور ناييب بوكيلي يخطط لتوسيع سجن "CECOT"، الذي يُعد أكبر سجن في العالم، ليشمل المرحّلين من... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T03:55+0000
2025-04-17T03:55+0000
2025-04-17T03:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
السلفادور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104542/62/1045426226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85bfb521d0bcc44740d7073d0eb302bf.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقالت نويم لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء: "لا نخطط لإعادتهم [المرحّلين من الولايات المتحدة]، هذا حل طويل الأمد. الرئيس بوكيلي لديه خطط لمضاعفة حجم السجن، إذ يملك أكثر من 80 فدانًا (نحو 32.3 هكتارًا) سيواصل البناء عليها".وكان بوكيلي قد أعلن في فبراير أن بلاده عرضت على الولايات المتحدة استخدام هذا السجن العملاق، المعروف باسم مركز احتجاز الإرهاب، لاحتجاز مجرمين مدانين، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، مقابل رسوم.وبدوره صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستدرس المقترح.
https://sarabic.ae/20250417/إعلام-ترامب-رفض-ضربة-إسرائيلية-ضد-إيران-بعد-انقسام-داخل-إدارته-1099614084.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السلفادور
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104542/62/1045426226_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2a3863f15156426e6771a84c748cc838.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, السلفادور
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, السلفادور
الرئيس السلفادوري يخطط لتوسيع أكبر سجن في العالم لاستيعاب المرحلين من الولايات المتحدة
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، أن رئيس السلفادور ناييب بوكيلي يخطط لتوسيع سجن "CECOT"، الذي يُعد أكبر سجن في العالم، ليشمل المرحّلين من الولايات المتحدة.
موسكو – سبوتنيك. وقالت نويم لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء: "لا نخطط لإعادتهم [المرحّلين من الولايات المتحدة
]، هذا حل طويل الأمد. الرئيس بوكيلي لديه خطط لمضاعفة حجم السجن، إذ يملك أكثر من 80 فدانًا (نحو 32.3 هكتارًا) سيواصل البناء عليها".
وكان بوكيلي قد أعلن في فبراير أن بلاده عرضت على الولايات المتحدة استخدام هذا السجن العملاق، المعروف باسم مركز احتجاز الإرهاب، لاحتجاز مجرمين مدانين، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، مقابل رسوم.
وبدوره صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستدرس المقترح.