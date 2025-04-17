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https://sarabic.ae/20250417/الرئيس-السلفادوري-يخطط-لتوسيع-أكبر-سجن-في-العالم-لاستيعاب-المرحلين-من-الولايات-المتحدة-1099614721.html
الرئيس السلفادوري يخطط لتوسيع أكبر سجن في العالم لاستيعاب المرحلين من الولايات المتحدة
الرئيس السلفادوري يخطط لتوسيع أكبر سجن في العالم لاستيعاب المرحلين من الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، أن رئيس السلفادور ناييب بوكيلي يخطط لتوسيع سجن "CECOT"، الذي يُعد أكبر سجن في العالم، ليشمل المرحّلين من... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T03:55+0000
2025-04-17T03:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
السلفادور
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موسكو – سبوتنيك. وقالت نويم لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء: "لا نخطط لإعادتهم [المرحّلين من الولايات المتحدة]، هذا حل طويل الأمد. الرئيس بوكيلي لديه خطط لمضاعفة حجم السجن، إذ يملك أكثر من 80 فدانًا (نحو 32.3 هكتارًا) سيواصل البناء عليها".وكان بوكيلي قد أعلن في فبراير أن بلاده عرضت على الولايات المتحدة استخدام هذا السجن العملاق، المعروف باسم مركز احتجاز الإرهاب، لاحتجاز مجرمين مدانين، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، مقابل رسوم.وبدوره صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستدرس المقترح.
https://sarabic.ae/20250417/إعلام-ترامب-رفض-ضربة-إسرائيلية-ضد-إيران-بعد-انقسام-داخل-إدارته-1099614084.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, السلفادور
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, السلفادور

الرئيس السلفادوري يخطط لتوسيع أكبر سجن في العالم لاستيعاب المرحلين من الولايات المتحدة

03:55 GMT 17.04.2025
© AP Photo / El Salvador President Press Officeفي هذه الصورة التي نشرها المكتب الصحفي لرئاسة السلفادور، يظهر فيها السجناء خلال عملية أمنية تحت مراقبة الشرطة في سجن "إيزالكو" في سان سلفادور في 25 أبريل 2020. حيث قامت السلطات بحشر السجناء معا، وإن كانوا يرتدون الكمامات، في ساحات السجن أثناء تفتيش الزنازين. وكان قد أمر الرئيس ناييب بوكيلي بالحملة بعد مقتل أكثر من 20 شخصًا في البلاد، وأشارت المخابرات المحلية إلى أن الأوامر (بالقتل) جاءت من قادة العصابات المسجونين.
في هذه الصورة التي نشرها المكتب الصحفي لرئاسة السلفادور، يظهر فيها السجناء خلال عملية أمنية تحت مراقبة الشرطة في سجن إيزالكو في سان سلفادور في 25 أبريل 2020. حيث قامت السلطات بحشر السجناء معا، وإن كانوا يرتدون الكمامات، في ساحات السجن أثناء تفتيش الزنازين. وكان قد أمر الرئيس ناييب بوكيلي بالحملة بعد مقتل أكثر من 20 شخصًا في البلاد، وأشارت المخابرات المحلية إلى أن الأوامر (بالقتل) جاءت من قادة العصابات المسجونين. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / El Salvador President Press Office
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أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، أن رئيس السلفادور ناييب بوكيلي يخطط لتوسيع سجن "CECOT"، الذي يُعد أكبر سجن في العالم، ليشمل المرحّلين من الولايات المتحدة.
موسكو – سبوتنيك. وقالت نويم لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء: "لا نخطط لإعادتهم [المرحّلين من الولايات المتحدة]، هذا حل طويل الأمد. الرئيس بوكيلي لديه خطط لمضاعفة حجم السجن، إذ يملك أكثر من 80 فدانًا (نحو 32.3 هكتارًا) سيواصل البناء عليها".
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وكان بوكيلي قد أعلن في فبراير أن بلاده عرضت على الولايات المتحدة استخدام هذا السجن العملاق، المعروف باسم مركز احتجاز الإرهاب، لاحتجاز مجرمين مدانين، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، مقابل رسوم.
وبدوره صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستدرس المقترح.
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