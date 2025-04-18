https://sarabic.ae/20250418/أستاذة-في-العلوم-السياسية-روسيا-ضامن-استراتيجي-لإيران-ورسالة-عراقجي-تحمل-إشارات-تفاهم-نووي-1099666951.html

أستاذة في العلوم السياسية: روسيا ضامن استراتيجي لإيران... ورسالة عراقجي تحمل إشارات تفاهم نووي

أستاذة في العلوم السياسية: روسيا ضامن استراتيجي لإيران... ورسالة عراقجي تحمل إشارات تفاهم نووي

سبوتنيك عربي

تناولت أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو، الدكتورة ثريا الفرا، أبعاد الزيارة الإيرانية الأخيرة إلى موسكو، متوقّفة عند الرسالة التي حملها المبعوث الإيراني... 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T08:24+0000

2025-04-18T08:24+0000

2025-04-18T08:24+0000

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وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشارت الفرا إلى أنّ طهران تعوّل على الدور الروسي كطرف داعم ومساند في ما يخصّ الملف النووي والاستخدام السلمي للطاقة، مستندةً في ذلك إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقّعة بين البلدين. وأضافت أنّ روسيا تسعى لتجنّب أي مواجهة عسكرية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، ما يعزّز من أهمية التعاون الروسي-الإيراني في هذه المرحلة.كما أكّدت أن الدور الروسي في هذا السياق يرتبط بما ستؤول إليه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وبما ستسفر عنه الأزمة الأوكرانية، مشدّدة على أنّ موسكو تملك من الحكمة السياسية والقدرات الاقتصادية والعسكرية ما يجعلها ضامنة حقيقية لمصالحها الإقليمية وللاستقرار في المنطقة.أما في ما يتعلّق بالدور الأوروبي، رأت الفرا أنّ الولايات المتحدة لا ترغب في التّصعيد أو الظهور بمظهر المنفرد في إدارة الحل، خصوصًا بعد "الحرب التجارية" التي بدأتها. ولفتت إلى أنّ التنافس بين الطرفين يعود إلى اتفاقية المعادن الثمينة التي تصبّ في مصلحة واشنطن، في حين تحاول أوروبا الحفاظ على موقعها رغم ضعف إمكانياتها العسكرية والاقتصادية.وختمت الفرا بالقول: "إنّ الدعم الأوروبي لأوكرانيا لا يعدو كونه "فقاعات إعلامية" بهدف التفاوض والمقايضة على الحصص"، مؤكدة أنّ نقطة التقارب بين موسكو وواشنطن تبدو قوية في التفاهمات الأخيرة، وأنّ الاتفاق المرتقب بين الطرفين سيتم وفق الشروط التي حدّدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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