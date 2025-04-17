https://sarabic.ae/20250417/وزير-الخارجية-الإيراني-يكشف-عن-تفاصيل-اللقاء-مع-بوتين--1099652660.html
وزير الخارجية الإيراني يكشف عن تفاصيل اللقاء مع بوتين
وزير الخارجية الإيراني يكشف عن تفاصيل اللقاء مع بوتين
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، أنه عقد لقاء جيدا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، وناقش معه كافة القضايا المهمة. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T17:42+0000
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وقال عراقجي خلال فعالية في السفارة الإيرانية في موسكو، بعد محادثاته مع بوتين: "وصلتُ اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية، والتقيتُ بالرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين لنقل رسالة خطية من قائدنا الأعلى. كان اجتماعنا اليوم مُثمرًا للغاية، وناقشنا تقريبًا جميع القضايا المهمة".وأضاف أنه سلم بوتين رسالة مكتوبة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.وأوضح عراقجي أنه خلال اللقاء "تمت مناقشة المفاوضات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا وقضايا أخرى"، متابعا: "لقد زودنا أصدقاؤنا الروس بالمعلومات اللازمة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في الكرملين، اليوم الخميس.وقال بيسكوف للصحفيين إن "بوتين استقبل اليوم في الكرملين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور موسكو".وغادر عراقجي طهران، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد دبلوماسي متوجهاً إلى موسكو لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.الخارجية الروسية تكشف عن محتوى اجتماع لافروف مع نظيره الإيراني في موسكو
https://sarabic.ae/20250417/بوتين-يستقبل-وزير-الخارجية-الإيراني-في-الكرملين-1099647669.html
https://sarabic.ae/20250417/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-محتوى-اجتماع-لافروف-مع-نظيره-الإيراني-في-موسكو-1099644092.html
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وزير الخارجية الإيراني يكشف عن تفاصيل اللقاء مع بوتين
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، أنه عقد لقاء جيدا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، وناقش معه كافة القضايا المهمة.
وقال عراقجي خلال فعالية في السفارة الإيرانية في موسكو، بعد محادثاته مع بوتين: "وصلتُ اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية، والتقيتُ بالرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين لنقل رسالة خطية من قائدنا الأعلى. كان اجتماعنا اليوم مُثمرًا للغاية، وناقشنا تقريبًا جميع القضايا المهمة".
وأكد عراقجي أنه أبلغ الرئيس بوتين بالوضع الراهن للمحادثات بين طهران وواشنطن، قائلا: "أبلغت الرئيس الروسي بالوضع الحالي في المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، وأجرينا مشاورات في هذا الصدد".
وأضاف أنه سلم بوتين رسالة مكتوبة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وأوضح عراقجي أنه خلال اللقاء "تمت مناقشة المفاوضات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا وقضايا أخرى"، متابعا: "لقد زودنا أصدقاؤنا الروس بالمعلومات اللازمة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في الكرملين، اليوم الخميس.
وغادر عراقجي طهران، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد دبلوماسي متوجهاً إلى موسكو
لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.