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وزير الخارجية الإيراني يكشف عن تفاصيل اللقاء مع بوتين
وزير الخارجية الإيراني يكشف عن تفاصيل اللقاء مع بوتين
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، أنه عقد لقاء جيدا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، وناقش معه كافة القضايا المهمة. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T17:42+0000
2025-04-17T17:42+0000
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وقال عراقجي خلال فعالية في السفارة الإيرانية في موسكو، بعد محادثاته مع بوتين: "وصلتُ اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية، والتقيتُ بالرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين لنقل رسالة خطية من قائدنا الأعلى. كان اجتماعنا اليوم مُثمرًا للغاية، وناقشنا تقريبًا جميع القضايا المهمة".وأضاف أنه سلم بوتين رسالة مكتوبة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.وأوضح عراقجي أنه خلال اللقاء "تمت مناقشة المفاوضات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا وقضايا أخرى"، متابعا: "لقد زودنا أصدقاؤنا الروس بالمعلومات اللازمة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في الكرملين، اليوم الخميس.وقال بيسكوف للصحفيين إن "بوتين استقبل اليوم في الكرملين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور موسكو".وغادر عراقجي طهران، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد دبلوماسي متوجهاً إلى موسكو لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.الخارجية الروسية تكشف عن محتوى اجتماع لافروف مع نظيره الإيراني في موسكو
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https://sarabic.ae/20250417/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-محتوى-اجتماع-لافروف-مع-نظيره-الإيراني-في-موسكو-1099644092.html
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وزير الخارجية الإيراني يكشف عن تفاصيل اللقاء مع بوتين

17:42 GMT 17.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، أنه عقد لقاء جيدا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، وناقش معه كافة القضايا المهمة.
وقال عراقجي خلال فعالية في السفارة الإيرانية في موسكو، بعد محادثاته مع بوتين: "وصلتُ اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية، والتقيتُ بالرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين لنقل رسالة خطية من قائدنا الأعلى. كان اجتماعنا اليوم مُثمرًا للغاية، وناقشنا تقريبًا جميع القضايا المهمة".

وأكد عراقجي أنه أبلغ الرئيس بوتين بالوضع الراهن للمحادثات بين طهران وواشنطن، قائلا: "أبلغت الرئيس الروسي بالوضع الحالي في المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، وأجرينا مشاورات في هذا الصدد".

وأضاف أنه سلم بوتين رسالة مكتوبة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
الرئيس فلاديمير بوتين يجتمع مع وزير الخارجية الإيراني والسفير الإيراني في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
بوتين يستقبل وزير الخارجية الإيراني في الكرملين
15:29 GMT
وأوضح عراقجي أنه خلال اللقاء "تمت مناقشة المفاوضات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا وقضايا أخرى"، متابعا: "لقد زودنا أصدقاؤنا الروس بالمعلومات اللازمة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في الكرملين، اليوم الخميس.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
الخارجية الروسية تكشف عن محتوى اجتماع لافروف مع نظيره الإيراني في موسكو
14:05 GMT
وقال بيسكوف للصحفيين إن "بوتين استقبل اليوم في الكرملين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور موسكو".
وغادر عراقجي طهران، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد دبلوماسي متوجهاً إلى موسكو لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.
الخارجية الروسية تكشف عن محتوى اجتماع لافروف مع نظيره الإيراني في موسكو
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