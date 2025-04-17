https://sarabic.ae/20250417/وزير-الخارجية-الإيراني-يكشف-عن-تفاصيل-اللقاء-مع-بوتين--1099652660.html

وزير الخارجية الإيراني يكشف عن تفاصيل اللقاء مع بوتين

وزير الخارجية الإيراني يكشف عن تفاصيل اللقاء مع بوتين

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، أنه عقد لقاء جيدا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، وناقش معه كافة القضايا المهمة. 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T17:42+0000

2025-04-17T17:42+0000

2025-04-17T17:42+0000

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وقال عراقجي خلال فعالية في السفارة الإيرانية في موسكو، بعد محادثاته مع بوتين: "وصلتُ اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية، والتقيتُ بالرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين لنقل رسالة خطية من قائدنا الأعلى. كان اجتماعنا اليوم مُثمرًا للغاية، وناقشنا تقريبًا جميع القضايا المهمة".وأضاف أنه سلم بوتين رسالة مكتوبة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.وأوضح عراقجي أنه خلال اللقاء "تمت مناقشة المفاوضات الروسية الأمريكية بشأن أوكرانيا وقضايا أخرى"، متابعا: "لقد زودنا أصدقاؤنا الروس بالمعلومات اللازمة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في الكرملين، اليوم الخميس.وقال بيسكوف للصحفيين إن "بوتين استقبل اليوم في الكرملين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور موسكو".وغادر عراقجي طهران، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد دبلوماسي متوجهاً إلى موسكو لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.الخارجية الروسية تكشف عن محتوى اجتماع لافروف مع نظيره الإيراني في موسكو

https://sarabic.ae/20250417/بوتين-يستقبل-وزير-الخارجية-الإيراني-في-الكرملين-1099647669.html

https://sarabic.ae/20250417/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-محتوى-اجتماع-لافروف-مع-نظيره-الإيراني-في-موسكو-1099644092.html

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