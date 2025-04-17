https://sarabic.ae/20250417/بوتين-يستقبل-وزير-الخارجية-الإيراني-في-الكرملين-1099647669.html
بوتين يستقبل وزير الخارجية الإيراني في الكرملين
بوتين يستقبل وزير الخارجية الإيراني في الكرملين
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في الكرملين، اليوم الخميس. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T15:29+0000
2025-04-17T15:29+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين إن "بوتين استقبل اليوم في الكرملين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور موسكو".وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن محتوى اجتماع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، في موسكو، يوم 18 أبريل/نيسان.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 18 أبريل، تعقد مفاوضات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، وخلال المحادثة المقبلة، ستناقش مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك خطة العمل الشاملة المشتركة لحل البرنامج النووي الإيراني، والوضع في سوريا والقوقاز وبحر قزوين".وغادر عراقجي طهران، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد دبلوماسي متوجهاً إلى موسكو لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.الخارجية الروسية تكشف عن محتوى اجتماع لافروف مع نظيره الإيراني في موسكورسالة من خامنئي لبوتين... وزير الخارجية الإيراني يكشف عن هدف زيارته إلى موسكو
https://sarabic.ae/20250417/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-محتوى-اجتماع-لافروف-مع-نظيره-الإيراني-في-موسكو-1099644092.html
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بوتين يستقبل وزير الخارجية الإيراني في الكرملين
15:29 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 16:24 GMT 17.04.2025)
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في الكرملين، اليوم الخميس.
وقال بيسكوف للصحفيين إن "بوتين استقبل اليوم في الكرملين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور موسكو".
وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن محتوى اجتماع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، في موسكو، يوم 18 أبريل/نيسان.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 18 أبريل، تعقد مفاوضات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، وخلال المحادثة المقبلة، ستناقش مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك خطة العمل الشاملة المشتركة لحل البرنامج النووي الإيراني، والوضع في سوريا والقوقاز وبحر قزوين".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين روس وتسليم رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وغادر عراقجي طهران، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد دبلوماسي متوجهاً إلى موسكو
لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.