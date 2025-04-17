https://sarabic.ae/20250417/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-محتوى-اجتماع-لافروف-مع-نظيره-الإيراني-في-موسكو-1099644092.html
الخارجية الروسية تكشف عن محتوى اجتماع لافروف مع نظيره الإيراني في موسكو
الخارجية الروسية تكشف عن محتوى اجتماع لافروف مع نظيره الإيراني في موسكو
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن محتوى اجتماع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، في موسكو، يوم 18 أبريل/نيسان. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 18 أبريل، ستعقد مفاوضات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، وخلال المحادثة المقبلة، ستناقش مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك خطة العمل الشاملة المشتركة لحل البرنامج النووي الإيراني، والوضع في سوريا والقوقاز وبحر قزوين".وأشار البيان إلى أن روسيا تعتزم توسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة مع إيران بما يخدم مصالح الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي؛ وتتوقع موسكو تعزيزًا تدريجيًا لمجمع التفاعل الاستراتيجي المتعدد الأوجه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وغادر عراقجي طهران، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد دبلوماسي متوجهاً إلى موسكو لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.رسالة من خامنئي لبوتين... وزير الخارجية الإيراني يكشف عن هدف زيارته إلى موسكو
https://sarabic.ae/20250417/وزير-الخارجية-الإيراني-يصل-إلى-موسكو-حاملا-رسالة-من-خامنئي-فيديو-1099620936.html
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روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الروسية تكشف عن محتوى اجتماع لافروف مع نظيره الإيراني في موسكو
كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن محتوى اجتماع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، في موسكو، يوم 18 أبريل/نيسان.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 18 أبريل، ستعقد مفاوضات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، وخلال المحادثة المقبلة، ستناقش مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك خطة العمل الشاملة المشتركة لحل البرنامج النووي الإيراني، والوضع في سوريا والقوقاز وبحر قزوين".
وتابع البيان أن لافروف ونظيره الإيراني سيبحثان أيضا خطط توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، مع الأخذ في الاعتبار الاجتماع الثامن عشر للجنة الروسية الإيرانية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي المقرر عقده في موسكو في الفترة من 23 إلى 25 أبريل، وكذلك الاتفاقية الأساسية الجديدة بين روسيا وإيران والاتفاقيات التي تم التوصل إليها بعد زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، إلى موسكو في 17 يناير/كانون الثاني.
وأشار البيان إلى أن روسيا تعتزم توسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة مع إيران بما يخدم مصالح الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي؛ وتتوقع موسكو تعزيزًا تدريجيًا لمجمع التفاعل الاستراتيجي المتعدد الأوجه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين روس وتسليم رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وغادر عراقجي طهران، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد دبلوماسي متوجهاً إلى موسكو
لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.