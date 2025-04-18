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روسيا تكشف عن مسيرات ومعدات عسكرية متطورة في دولة عربية
روسيا تكشف عن مسيرات ومعدات عسكرية متطورة في دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها ستستعرض مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة خلال فعاليات معرض IQDEX 2025 التي ستقام في بغداد في الفترة ما بين 19 و22... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T13:55+0000
2025-04-18T13:55+0000
روسيا
سلاح روسيا
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ونشرت المؤسسة على موقعها الرسمي: "خلال فعاليات معرض IQDEX 2025، ستقدم شركة Rosoboronexport التابعة لنا عرضا لمنظومة Kornet-EM المضادة للدبابات، المثبتة على هيكل المركبة المدرعة Typhoon-K. كما سيتم الكشف عن صاروخ Bulat المصمم خصيصا لهذه المنظومة، والذي يتميز بقدرته على اختراق الدروع بسمك 250 ملم، حتى تلك المزودة بأنظمة الحماية الديناميكية."كما أشارت "روستيخ" إلى أن Rosoboronexport ستكشف خلال المعرض أيضا عن العديد من نماذج الطائرات الروسية المسيّرة مثل Orlan-10E وS-350M Skat ومسيّرة KUB-2E الانتحارية.وستقدم روسيا في المعرض مجموعة من الأسلحة الرشاشة مثل : AK-203 وAK-15 وAK-15K وAK-19 وAK-308، إضافة إلى بندقية القنص "تشوكافين، ورشاش PPK-20، إضافة إلى منظومات مضادة للدرونات وبعض منظومات الكشف عن المتفجرات.وقالت الشركة في بيان لها عبر قناتها على "تلغرام": "سلمت شركة "روستيخ" دفعة من عربات "بي إم بي - 3"، للقوات الروسية، حيث قامت شركتنا القابضة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي"، بتسليم دفعة جديدة من مركبات قتال المشاة "بي إم بي - 3" مع مجموعات حماية إضافية للجيش".
https://sarabic.ae/20250217/روستيخ-منظومة-الأسلحة-بيريزوك-تثبت-كفاءتها-في-مواجهة-المركبات-البحرية-المسيرة-1097885303.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

روسيا تكشف عن مسيرات ومعدات عسكرية متطورة في دولة عربية

13:55 GMT 18.04.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرات مسيرة روسية طراز لانسيت
طائرات مسيرة روسية طراز لانسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© Sputnik
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أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها ستستعرض مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة خلال فعاليات معرض IQDEX 2025 التي ستقام في بغداد في الفترة ما بين 19 و22 أبريل/نيسان الجاري.
ونشرت المؤسسة على موقعها الرسمي: "خلال فعاليات معرض IQDEX 2025، ستقدم شركة Rosoboronexport التابعة لنا عرضا لمنظومة Kornet-EM المضادة للدبابات، المثبتة على هيكل المركبة المدرعة Typhoon-K. كما سيتم الكشف عن صاروخ Bulat المصمم خصيصا لهذه المنظومة، والذي يتميز بقدرته على اختراق الدروع بسمك 250 ملم، حتى تلك المزودة بأنظمة الحماية الديناميكية."

وأشار مطورو صاروخ (Bulat) في فبراير/شباط الماضي، إلى أن الصاروخ صمم لتدمير المدرعات المجهزة بأنظمة الحماية الديناميكية المركبات المدرعة الخفيفة والمركبات غير المدرعة، وأن الصاروخ قادر على إصابة أهدافه على مسافة تصل إلى 3.5 كلم.

معرض آيدكس 2025 في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
"روستيخ": منظومة الأسلحة "بيريزوك" تثبت كفاءتها في مواجهة الطائرات البحرية المسيرة
17 فبراير, 16:29 GMT
كما أشارت "روستيخ" إلى أن Rosoboronexport ستكشف خلال المعرض أيضا عن العديد من نماذج الطائرات الروسية المسيّرة مثل Orlan-10E وS-350M Skat ومسيّرة KUB-2E الانتحارية.
وستقدم روسيا في المعرض مجموعة من الأسلحة الرشاشة مثل : AK-203 وAK-15 وAK-15K وAK-19 وAK-308، إضافة إلى بندقية القنص "تشوكافين، ورشاش PPK-20، إضافة إلى منظومات مضادة للدرونات وبعض منظومات الكشف عن المتفجرات.

وأعلنت شركة "روستيخ"، يوم 9 أبريل الجاري، تسليم دفعة من عربات "بي إم بي - 3"، الحديثة والمطورة، للقوات الروسية.

وقالت الشركة في بيان لها عبر قناتها على "تلغرام": "سلمت شركة "روستيخ" دفعة من عربات "بي إم بي - 3"، للقوات الروسية، حيث قامت شركتنا القابضة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي"، بتسليم دفعة جديدة من مركبات قتال المشاة "بي إم بي - 3" مع مجموعات حماية إضافية للجيش".
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