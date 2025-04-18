https://sarabic.ae/20250418/نائب-رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-السابق-لـسبوتنيك-قرار-مولدوفا-انتقام-من-الأرثوذكس-1099675788.html
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق لـ"سبوتنيك": قرار مولدوفا انتقام من الأرثوذكس
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق لـ"سبوتنيك": قرار مولدوفا انتقام من الأرثوذكس
سبوتنيك عربي
اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق إيلي الفرزلي، أن قرار سلطات مولدوفا منع ممثل الكنيسة الأرثوذكسية من السفر إلى الأراضي المقدسة للمشاركة في مراسم... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T12:17+0000
2025-04-18T12:17+0000
2025-04-18T12:17+0000
مولدوفا
العالم
لبنان
روسيا
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/1a/1049664314_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_801cc58610b720b852e4387c5e0cc12d.jpg
وفي مداخلة إذاعية عبر "سبوتنيك"، قال الفرزلي إن "ما جرى يمثل تنمرا واضحا على مؤمني الكنيسة الأرثوذكسية ومحاولة لقمع امتدادها الروسي".وأشار إلى أن "ما يحدث هو حرب ممنهجة تطال التراث الإيماني واللاهوتي للكنيسة الأرثوذكسية".كما عبّر الفرزلي عن شكوكه في قدرة المجتمع الدولي على التحرك نتيجة سيطرة العوامل التي تكمن وراء القرار، لكنه دعا في المقابل إلى "التحرك، لا سيما من قبل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والحركات المدنية في مولدوفا، لإدانة هذا الإجراء واعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان والجماعات الدينية".وختم السياسي اللبناني والبرلماني السابق، بالإشارة إلى أن "المتغيرات العسكرية قد تفتح المجال أمام المضطهدين في أوروبا الشرقية للتحرك، توازيا مع الانتصار المتوقع في أوكرانيا".
https://sarabic.ae/20250418/الكنيسة-الأرثوذكسية-الروسية-تدين-كيشينوف-لتعطيلها-رحلة-رئيس-الأساقفة-ماركل-فاليشستي--1099661363.html
مولدوفا
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/1a/1049664314_459:0:3190:2048_1920x0_80_0_0_53f2450577e9501518133f8747e11f92.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مولدوفا, العالم, لبنان, روسيا, حصري
مولدوفا, العالم, لبنان, روسيا, حصري
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق لـ"سبوتنيك": قرار مولدوفا انتقام من الأرثوذكس
حصري
اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق إيلي الفرزلي، أن قرار سلطات مولدوفا منع ممثل الكنيسة الأرثوذكسية من السفر إلى الأراضي المقدسة للمشاركة في مراسم "النور المقدس"، "لا يمكن قراءته إلا في سياق استهداف ممنهج للكنيسة".
وفي مداخلة إذاعية عبر "سبوتنيك
"، قال الفرزلي إن "ما جرى يمثل تنمرا واضحا على مؤمني الكنيسة الأرثوذكسية ومحاولة لقمع امتدادها الروسي".
وأضاف أن "هذه السياسات قد تتكرر في بلدان أخرى في شرق أوروبا، حيث قد تُستخدم بعض الكنائس كحصان طروادة لإضعاف الكنيسة الأرثوذكسية من الداخل".
وأشار إلى أن "ما يحدث هو حرب ممنهجة تطال التراث الإيماني واللاهوتي للكنيسة الأرثوذكسية".
وتابع النائب السابق لرئيس مجلس النواب اللبناني: "ما يجري ليس معزولا عن النفوذ الصهيوني المتغلغل، الذي يدير صراعا خفيا هدفه الانتقام من الأرثوذكس عبر أدوات سياسية ودينية".
كما عبّر الفرزلي عن شكوكه في قدرة المجتمع الدولي على التحرك نتيجة سيطرة العوامل التي تكمن وراء القرار، لكنه دعا في المقابل إلى "التحرك، لا سيما من قبل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والحركات المدنية في مولدوفا، لإدانة هذا الإجراء واعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان والجماعات الدينية".
وختم السياسي اللبناني والبرلماني السابق، بالإشارة إلى أن "المتغيرات العسكرية قد تفتح المجال أمام المضطهدين في أوروبا الشرقية للتحرك، توازيا مع الانتصار المتوقع في أوكرانيا".