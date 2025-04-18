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نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق لـ"سبوتنيك": قرار مولدوفا انتقام من الأرثوذكس
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق لـ"سبوتنيك": قرار مولدوفا انتقام من الأرثوذكس
سبوتنيك عربي
اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق إيلي الفرزلي، أن قرار سلطات مولدوفا منع ممثل الكنيسة الأرثوذكسية من السفر إلى الأراضي المقدسة للمشاركة في مراسم... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T12:17+0000
2025-04-18T12:17+0000
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وفي مداخلة إذاعية عبر "سبوتنيك"، قال الفرزلي إن "ما جرى يمثل تنمرا واضحا على مؤمني الكنيسة الأرثوذكسية ومحاولة لقمع امتدادها الروسي".وأشار إلى أن "ما يحدث هو حرب ممنهجة تطال التراث الإيماني واللاهوتي للكنيسة الأرثوذكسية".كما عبّر الفرزلي عن شكوكه في قدرة المجتمع الدولي على التحرك نتيجة سيطرة العوامل التي تكمن وراء القرار، لكنه دعا في المقابل إلى "التحرك، لا سيما من قبل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والحركات المدنية في مولدوفا، لإدانة هذا الإجراء واعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان والجماعات الدينية".وختم السياسي اللبناني والبرلماني السابق، بالإشارة إلى أن "المتغيرات العسكرية قد تفتح المجال أمام المضطهدين في أوروبا الشرقية للتحرك، توازيا مع الانتصار المتوقع في أوكرانيا".
https://sarabic.ae/20250418/الكنيسة-الأرثوذكسية-الروسية-تدين-كيشينوف-لتعطيلها-رحلة-رئيس-الأساقفة-ماركل-فاليشستي--1099661363.html
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مولدوفا, العالم, لبنان, روسيا, حصري
مولدوفا, العالم, لبنان, روسيا, حصري

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق لـ"سبوتنيك": قرار مولدوفا انتقام من الأرثوذكس

12:17 GMT 18.04.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albayنائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، لبنان 26 يوليو 2021
نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، لبنان 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حصري
اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق إيلي الفرزلي، أن قرار سلطات مولدوفا منع ممثل الكنيسة الأرثوذكسية من السفر إلى الأراضي المقدسة للمشاركة في مراسم "النور المقدس"، "لا يمكن قراءته إلا في سياق استهداف ممنهج للكنيسة".
وفي مداخلة إذاعية عبر "سبوتنيك"، قال الفرزلي إن "ما جرى يمثل تنمرا واضحا على مؤمني الكنيسة الأرثوذكسية ومحاولة لقمع امتدادها الروسي".

وأضاف أن "هذه السياسات قد تتكرر في بلدان أخرى في شرق أوروبا، حيث قد تُستخدم بعض الكنائس كحصان طروادة لإضعاف الكنيسة الأرثوذكسية من الداخل".

وأشار إلى أن "ما يحدث هو حرب ممنهجة تطال التراث الإيماني واللاهوتي للكنيسة الأرثوذكسية".
تم ترتيب المئات من عبوات العسل المليئة بالشموع المحترقة على شكل صليب، خلال قداس تقديس العسل في كنيسة العذراء المقدّسة في بلدة بلاغويفغراد، جنوب العاصمة البلغارية صوفيا، 10 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تدين مولدوفا لتعطيلها رحلة رئيس الأساقفة إلى القدس
07:07 GMT

وتابع النائب السابق لرئيس مجلس النواب اللبناني: "ما يجري ليس معزولا عن النفوذ الصهيوني المتغلغل، الذي يدير صراعا خفيا هدفه الانتقام من الأرثوذكس عبر أدوات سياسية ودينية".

كما عبّر الفرزلي عن شكوكه في قدرة المجتمع الدولي على التحرك نتيجة سيطرة العوامل التي تكمن وراء القرار، لكنه دعا في المقابل إلى "التحرك، لا سيما من قبل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والحركات المدنية في مولدوفا، لإدانة هذا الإجراء واعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان والجماعات الدينية".
وختم السياسي اللبناني والبرلماني السابق، بالإشارة إلى أن "المتغيرات العسكرية قد تفتح المجال أمام المضطهدين في أوروبا الشرقية للتحرك، توازيا مع الانتصار المتوقع في أوكرانيا".
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