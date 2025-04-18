https://sarabic.ae/20250418/واشنطن-مستعدة-للاعتراف-بشبه-جزيرة-القرم-أرضا-روسية-1099688823.html

واشنطن مستعدة للاعتراف بشبه جزيرة القرم أرضا روسية

واشنطن مستعدة للاعتراف بشبه جزيرة القرم أرضا روسية

سبوتنيك عربي

ذكرت مصادر مطلعة، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بشبه جزيرة القرم أرضاً روسية في إطار اتفاق سلام لتسوية النزاع في أوكرانيا. 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T22:30+0000

2025-04-18T22:30+0000

2025-04-18T22:30+0000

جمهورية القرم الروسية

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلاً عن المصادر أن: "الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم في إطار اتفاق سلام بين موسكو وكييف".وتجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، عاد إقليمياً روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا، وصوت 96.77 بالمئة داخل القرم للدخول في قوام روسيا الاتحادية، فيما صوَّت في سيفاستوبول 95.6 بالمئة، لصالح الأمر ذاته.وتزعم أوكرانيا من جانبها، شبه جزيرة القرم، جزءاً من أراضيها وتم "احتلالها" من قبل روسيا مؤقتًا.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية مراراً أن سكان شبه جزيرة القرم قد صوتوا لصالح إعادة الوحدة مع روسيا من خلال الوسائل الديمقراطية، وفي إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وروسيا تحترم وتقبل هذا الاختيار، ومثل هذا القرار هو واقع لا يمكن دحضه.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن بأن الاستفتاء في شبه جزيرة القرم، يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.واستضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، بهدف التوصل لحل للأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن توافق روسيا على مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد.وقال بوتين: "نتفق مع مقترح وقف القتال، ولكنن ننطلق من مبدأ أن وقف القتال ينبغي أن يؤدي إلى سلام دائم ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة"، مشيرا إلى أن "هناك مسائل تتطلب بحثا دقيقا من الجانبين".وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تعليق نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بأوكرانيا لمدة 30 يوما، "واعد للغاية"، ولكنه لم يكن كاملا، لافتًا إلى أن هناك إشارات إيجابية بشأن موقف موسكو.

https://sarabic.ae/20241110/مسؤول-روسي-يشيد-بـاعتراف-جريء-لمستشار-ترامب-حول-القرم-1094643990.html

https://sarabic.ae/20250318/1098733198.html

جمهورية القرم الروسية

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