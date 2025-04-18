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https://sarabic.ae/20250418/واشنطن-مستعدة-للاعتراف-بشبه-جزيرة-القرم-أرضا-روسية-1099688823.html
واشنطن مستعدة للاعتراف بشبه جزيرة القرم أرضا روسية
واشنطن مستعدة للاعتراف بشبه جزيرة القرم أرضا روسية
سبوتنيك عربي
ذكرت مصادر مطلعة، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بشبه جزيرة القرم أرضاً روسية في إطار اتفاق سلام لتسوية النزاع في أوكرانيا. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T22:30+0000
2025-04-18T22:30+0000
جمهورية القرم الروسية
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلاً عن المصادر أن: "الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم في إطار اتفاق سلام بين موسكو وكييف".وتجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، عاد إقليمياً روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا، وصوت 96.77 بالمئة داخل القرم للدخول في قوام روسيا الاتحادية، فيما صوَّت في سيفاستوبول 95.6 بالمئة، لصالح الأمر ذاته.وتزعم أوكرانيا من جانبها، شبه جزيرة القرم، جزءاً من أراضيها وتم "احتلالها" من قبل روسيا مؤقتًا.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية مراراً أن سكان شبه جزيرة القرم قد صوتوا لصالح إعادة الوحدة مع روسيا من خلال الوسائل الديمقراطية، وفي إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وروسيا تحترم وتقبل هذا الاختيار، ومثل هذا القرار هو واقع لا يمكن دحضه.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن بأن الاستفتاء في شبه جزيرة القرم، يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.واستضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، بهدف التوصل لحل للأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن توافق روسيا على مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد.وقال بوتين: "نتفق مع مقترح وقف القتال، ولكنن ننطلق من مبدأ أن وقف القتال ينبغي أن يؤدي إلى سلام دائم ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة"، مشيرا إلى أن "هناك مسائل تتطلب بحثا دقيقا من الجانبين".وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تعليق نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بأوكرانيا لمدة 30 يوما، "واعد للغاية"، ولكنه لم يكن كاملا، لافتًا إلى أن هناك إشارات إيجابية بشأن موقف موسكو.
https://sarabic.ae/20241110/مسؤول-روسي-يشيد-بـاعتراف-جريء-لمستشار-ترامب-حول-القرم-1094643990.html
https://sarabic.ae/20250318/1098733198.html
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جمهورية القرم الروسية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
جمهورية القرم الروسية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن مستعدة للاعتراف بشبه جزيرة القرم أرضا روسية

22:30 GMT 18.04.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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ذكرت مصادر مطلعة، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بشبه جزيرة القرم أرضاً روسية في إطار اتفاق سلام لتسوية النزاع في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلاً عن المصادر أن: "الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم في إطار اتفاق سلام بين موسكو وكييف".
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
مسؤول روسي يشيد بـ"اعتراف جريء" لمستشار ترامب حول القرم
10 نوفمبر 2024, 05:18 GMT
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، عاد إقليمياً روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا، وصوت 96.77 بالمئة داخل القرم للدخول في قوام روسيا الاتحادية، فيما صوَّت في سيفاستوبول 95.6 بالمئة، لصالح الأمر ذاته.
وتزعم أوكرانيا من جانبها، شبه جزيرة القرم، جزءاً من أراضيها وتم "احتلالها" من قبل روسيا مؤقتًا.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية مراراً أن سكان شبه جزيرة القرم قد صوتوا لصالح إعادة الوحدة مع روسيا من خلال الوسائل الديمقراطية، وفي إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وروسيا تحترم وتقبل هذا الاختيار، ومثل هذا القرار هو واقع لا يمكن دحضه.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن بأن الاستفتاء في شبه جزيرة القرم، يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واستضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، بهدف التوصل لحل للأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.
Жители Симферополя на концерте Крым-Весна - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
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ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
18 مارس, 07:34 GMT
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن توافق روسيا على مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد.
وقال بوتين: "نتفق مع مقترح وقف القتال، ولكنن ننطلق من مبدأ أن وقف القتال ينبغي أن يؤدي إلى سلام دائم ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة"، مشيرا إلى أن "هناك مسائل تتطلب بحثا دقيقا من الجانبين".
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تعليق نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بأوكرانيا لمدة 30 يوما، "واعد للغاية"، ولكنه لم يكن كاملا، لافتًا إلى أن هناك إشارات إيجابية بشأن موقف موسكو.
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