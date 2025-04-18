https://sarabic.ae/20250418/وزير-العدل-اللبناني-لـسبوتنيك-لا-معلومات-دقيقة-حول-هوية-المتورطين-في-خلية-الأردن-1099667930.html
وزير العدل اللبناني لـ"سبوتنيك": لا معلومات دقيقة حول هوية المتورطين في خلية الأردن
وزير العدل اللبناني لـ"سبوتنيك": لا معلومات دقيقة حول هوية المتورطين في خلية الأردن
سبوتنيك عربي
أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، استعداد لبنان للتعاون إلى أقصى الحدود مع السلطات الأردنية لتفكيك أي شبكة إرهابية مهما كان مصدرها وعناصرها. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T08:48+0000
2025-04-18T08:48+0000
2025-04-18T08:48+0000
لبنان
أخبار الأردن
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104415/74/1044157451_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_416072ffc3a6d43f81c54ce9dc6e9bee.jpg
في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، كشف نصار عن اتصال جرى بينه وبين نظيره الأردني بحثا خلاله آخر التطورات حول ما توصلت إليه التحقيقات في ملف خلية الأردن والتدريبات التي أطلقها بعض أفرادها في لبنان".وأضاف أن "هناك توافق مع الأردن على متابعة هذا الموضوع مع النيابة العامة اللبنانية عند توافر أيّ معلومات لاتخاذ الإجراءات بما المناسبة".وحول أهمية هذا التعاون بين كلّ من لبنان والأردن، شدّد وزير العدل اللبناني على أن "هذا الموضوع يدخل في صلب سياسة الدولة اللبنانية وهي لا تتهاون به أبداَ، لكنها تنظر الى أن يتم التعاون معها بكل الملفات التي ممكن أن يكون لها عناصر داخلية وخارجية تتعلق بأي شبكة إرهابية". وأوضح نصار أن "لا معلومات حتى الساعة مرتبطة بالتوقيفات التي جرت في بعض المخيمات في لبنان مع الخلية الإرهابية في الأردن".وفي سياق آخر، تطرق نصار إلى جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وما توصلت إليه بشأن حصرية سلاح "حزب الله" بيد الدولة اللبنانية، كاشفاً عن أن "الاجتماع كان لوضع مجلس الوزارء بصورة تقدّم هذه العملية في جنوب لبنان، ولكن مع الإصرار أن حصر السلاح يشمل كل لبنان وليس جنوبه فقط"، مؤكداً "إصرار الحكومة على حصرية السلاح".وتابع: "طلبنا أن يكون هناك جدولة، إن كان بوجوب حصرية السلاح أو المتابعة الدورية للتأكد من أن هذه الحصرية ستكون شاملة على كل الأراضي اللبنانية، فهذا مطلب لبناني أولا". ورأى ضيف "سبوتنيك" أنه بمعزل عن الاتفاقيات التي أدت إلى وقف اطلاق النار، فإن مصلحة لبنان الداخلية هي بحصر السلاح لأن الدولة اللبنانية وحدها تحمي المواطنين على أراضيها".
https://sarabic.ae/20250415/المخابرات-الأردنية-تعلن-إحباط-مخططات-تمس-بالأمن-الوطني-وتلقي-القبض-على-16-شحصا-1099570560.html
https://sarabic.ae/20250415/رئيس-الوزراء-اللبناني-نتضامن-مع-الأردن-ولسنا-مقرا-لتهديد-الدول-الشقيقة-1099582009.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104415/74/1044157451_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_341d0e532c75698a83b9f0de700b237f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار الأردن, العالم العربي, حصري
لبنان, أخبار الأردن, العالم العربي, حصري
وزير العدل اللبناني لـ"سبوتنيك": لا معلومات دقيقة حول هوية المتورطين في خلية الأردن
حصري
أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، استعداد لبنان للتعاون إلى أقصى الحدود مع السلطات الأردنية لتفكيك أي شبكة إرهابية مهما كان مصدرها وعناصرها.
في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك
"، كشف نصار عن اتصال جرى بينه وبين نظيره الأردني بحثا خلاله آخر التطورات حول ما توصلت إليه التحقيقات في ملف خلية الأردن والتدريبات التي أطلقها بعض أفرادها في لبنان".
وقال نصار إنه "لا يوجد بعد معلومات متوفرة ودقيقة تؤكد تورط لبنانيين في هذه الخلية وكيفية دخولها إلى لبنان لتلقّي التدريبات".
وأضاف أن "هناك توافق مع الأردن على متابعة هذا الموضوع مع النيابة العامة اللبنانية عند توافر أيّ معلومات لاتخاذ الإجراءات بما المناسبة".
وحول أهمية هذا التعاون بين كلّ من لبنان والأردن، شدّد وزير العدل اللبناني على أن "هذا الموضوع يدخل في صلب سياسة الدولة اللبنانية وهي لا تتهاون به أبداَ، لكنها تنظر الى أن يتم التعاون معها بكل الملفات التي ممكن أن يكون لها عناصر داخلية وخارجية تتعلق بأي شبكة إرهابية".
وأوضح نصار أن "لا معلومات حتى الساعة مرتبطة بالتوقيفات التي جرت في بعض المخيمات في لبنان مع الخلية الإرهابية في الأردن".
وفي سياق آخر، تطرق نصار إلى جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وما توصلت إليه بشأن حصرية سلاح "حزب الله" بيد الدولة اللبنانية، كاشفاً عن أن "الاجتماع كان لوضع مجلس الوزارء بصورة تقدّم هذه العملية في جنوب لبنان، ولكن مع الإصرار أن حصر السلاح يشمل كل لبنان وليس جنوبه فقط"، مؤكداً "إصرار الحكومة على حصرية السلاح".
وتابع: "طلبنا أن يكون هناك جدولة، إن كان بوجوب حصرية السلاح أو المتابعة الدورية للتأكد من أن هذه الحصرية ستكون شاملة على كل الأراضي اللبنانية، فهذا مطلب لبناني أولا".
ورأى ضيف "سبوتنيك
" أنه بمعزل عن الاتفاقيات التي أدت إلى وقف اطلاق النار، فإن مصلحة لبنان الداخلية هي بحصر السلاح لأن الدولة اللبنانية وحدها تحمي المواطنين على أراضيها".