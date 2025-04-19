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https://sarabic.ae/20250419/اكتشاف-أول-حالة-إصابة-بشرية-بيرقات-الذبابة-في-المكسيك-1099693896.html
اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بيرقات الذبابة في المكسيك
اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بيرقات الذبابة في المكسيك
سبوتنيك عربي
سجلت وزارة الصحة المكسيكية أول حالة إصابة بشرية بمرض "النغف"، الذي يصيب الجلد والناجم عن بكتيريا يرقة ذبابة "Cochliomyia hominivorax"، حسبما ذكرت إدارة علم... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T07:39+0000
2025-04-19T07:39+0000
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وقالت الإدارة عبر منصة "إكس": "تم تسجيل الحالة لامرأة تبلغ من العمر 77 عامًا تعيش في بلدية أكاكوياغوا بولاية تشياباس... في الوقت الحالي، المريضة في حالة مستقرة، وتتلقى العلاج بالمضادات الحيوية، ولا تزال تتلقى العلاج في مستشفى المدينة التخصصي العالي في تاباتشولا".داء "النغف"، الذي تسببه بكتيريا "Cochliomyia hominivorax"، هو مرض طفيلي يصيب الماشية في المقام الأول ولكن نادرًا ما يمكن أن ينتقل إلى البشر. يحدث عندما تغزو يرقات من أنواع مختلفة من الذباب الجروح المفتوحة، وتتغذى على الأنسجة الحية.وبدأت وزارتا الزراعة والصحة المكسيكيتين تدريبًا مشتركًا للموظفين المحليين على مكافحة داء "النغف" والوقاية منه. ويشارك في هذه الأنشطة اختصاصيون من الخدمة الوطنية للرقابة الصحية وجودة المنتجات الغذائية الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك، تم نشر فريق وبائي في المنطقة، التي يعيش فيها المريض للقيام بالمراقبة الصحية والتثقيف وتدابير الاحتواء.أطباء يحذرون من أن الحالة النفسية السيئة تؤثر على نمو الأورام السرطانيةأطول تجربة زراعة لكلية خنزير معدلة وراثيا تنتهي بالاستئصال بعد 130 يوما
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الصحة, العالم
الصحة, العالم

اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بيرقات الذبابة في المكسيك

07:39 GMT 19.04.2025
© Photo / unsplash/Philip Veaterذبابة
ذبابة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© Photo / unsplash/Philip Veater
تابعنا عبر
سجلت وزارة الصحة المكسيكية أول حالة إصابة بشرية بمرض "النغف"، الذي يصيب الجلد والناجم عن بكتيريا يرقة ذبابة "Cochliomyia hominivorax"، حسبما ذكرت إدارة علم الأوبئة بالوزارة.
وقالت الإدارة عبر منصة "إكس": "تم تسجيل الحالة لامرأة تبلغ من العمر 77 عامًا تعيش في بلدية أكاكوياغوا بولاية تشياباس... في الوقت الحالي، المريضة في حالة مستقرة، وتتلقى العلاج بالمضادات الحيوية، ولا تزال تتلقى العلاج في مستشفى المدينة التخصصي العالي في تاباتشولا".

وبحسب الأطباء، فإن هذه الحالة معزولة ولم يتم رصد أي إصابات أخرى بين البشر.

داء "النغف"، الذي تسببه بكتيريا "Cochliomyia hominivorax"، هو مرض طفيلي يصيب الماشية في المقام الأول ولكن نادرًا ما يمكن أن ينتقل إلى البشر. يحدث عندما تغزو يرقات من أنواع مختلفة من الذباب الجروح المفتوحة، وتتغذى على الأنسجة الحية.
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وبدأت وزارتا الزراعة والصحة المكسيكيتين تدريبًا مشتركًا للموظفين المحليين على مكافحة داء "النغف" والوقاية منه. ويشارك في هذه الأنشطة اختصاصيون من الخدمة الوطنية للرقابة الصحية وجودة المنتجات الغذائية الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك، تم نشر فريق وبائي في المنطقة، التي يعيش فيها المريض للقيام بالمراقبة الصحية والتثقيف وتدابير الاحتواء.
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