https://sarabic.ae/20250419/اكتشاف-نقش-هيروغليفي-فرعوني-للملك-رمسيس-الثالث-جنوبي-الأردن-1099709730.html
اكتشاف نقش هيروغليفي فرعوني للملك رمسيس الثالث جنوبي الأردن
اكتشاف نقش هيروغليفي فرعوني للملك رمسيس الثالث جنوبي الأردن
سبوتنيك عربي
أعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب، اليوم السبت، عن اكتشاف أثري فرعوني يعود للملك رمسيس الثالث في جنوبي الأردن. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T19:37+0000
2025-04-19T19:37+0000
2025-04-19T19:37+0000
مجتمع
العالم العربي
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102650/96/1026509657_0:0:5736:3228_1920x0_80_0_0_f7a6f7926c6df710ac8ddcbc2ee4cb22.jpg
وقالت عناب، وفق بيان صادر عن الوزارة، بحضور عالم الآثار المصري زاهي حواس، إن الاكتشاف يتمثل في نقش هيروغليفي فرعوني ملكي يحمل ختماً ملكيًا (خرطوش) يعود للفرعون المصري رمسيس الثالث (1186-1155) قبل الميلاد.وأوضحت أن الإعلان النهائي عن الاكتشاف سيتم بعد الانتهاء من كافة الأبحاث والدراسات التي ستُتيح الوصول إلى الوصف الكامل لهذا الكشف الأثري.وأظهر الاكتشاف الأثري وجود "خرطوشين" يحملان اسم الملك رمسيس الثالث، حيث يشير الخرطوش الأول إلى اسمه عند الولادة، والثاني إلى اسم العرش، والذي يُعلن فيه أنه ملك مصر العليا والسفلى، وفق عالم الآثار المصري زاهي حواس.ويأتي هذا الاكتشاف في إطار جهود لتتبع الأدلة الأثرية المرتبطة بحملة قادها رمسيس الثالث على جنوب بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية، بهدف السيطرة على الطرق التجارية القديمة ومناطق انتشار النحاس والمعادن الطبيعية.ويعد النقش المكتشف في وادي رم هو الرابع من نوعه، والأول الذي يُعثر عليه داخل الأردن، ما يشير إلى أن الفرعون قد قاد الحملة بنفسه أو شارك فيها بشكل مباشر أو رمزي.
https://sarabic.ae/20250419/اكتشاف-أول-حالة-إصابة-بشرية-بيرقات-الذبابة-في-المكسيك-1099693896.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102650/96/1026509657_0:0:5736:4302_1920x0_80_0_0_b25423837b2a4b793af3eef8afc55597.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, علوم
اكتشاف نقش هيروغليفي فرعوني للملك رمسيس الثالث جنوبي الأردن
أعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب، اليوم السبت، عن اكتشاف أثري فرعوني يعود للملك رمسيس الثالث في جنوبي الأردن.
وقالت عناب، وفق بيان صادر عن الوزارة، بحضور عالم الآثار المصري زاهي حواس، إن الاكتشاف يتمثل في نقش هيروغليفي فرعوني ملكي يحمل ختماً ملكيًا (خرطوش) يعود للفرعون المصري رمسيس الثالث (1186-1155) قبل الميلاد.
وعُثر على النقش في المنطقة الواقعة جنوب شرق محمية وادي رم بجنوب الأردن، وفق الوزيرة الأردنية، التي أكدت أهمية الاكتشاف كونه أول نقش يتم اكتشافه على الأراضي الأردنية، موضحة "أن هذا الاكتشاف يحمل دلالة كبيرة، ويُعد دليلاً مادياً على العلاقات التاريخية بين مصر الفرعونية والأردن، ومنطقة الجزيرة العربية بشكل عام".
وأوضحت أن الإعلان النهائي عن الاكتشاف سيتم بعد الانتهاء من كافة الأبحاث والدراسات التي ستُتيح الوصول إلى الوصف الكامل لهذا الكشف الأثري.
وأظهر الاكتشاف الأثري وجود "خرطوشين" يحملان اسم الملك رمسيس الثالث، حيث يشير الخرطوش الأول إلى اسمه عند الولادة، والثاني إلى اسم العرش، والذي يُعلن فيه أنه ملك مصر العليا والسفلى، وفق عالم الآثار المصري زاهي حواس.
وأكد حواس أن هذا الاكتشاف يمثل دلالة مهمة على ضرورة تنفيذ حفائر منظمة في الموقع لأنه من الممكن الكشف عن أشياء مهمة جداً تُظهر العلاقات التاريخية بين الأردن ومصر منذ أكثر من 3000 سنة.
ويأتي هذا الاكتشاف في إطار جهود لتتبع الأدلة الأثرية المرتبطة بحملة قادها رمسيس الثالث على جنوب بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية، بهدف السيطرة على الطرق التجارية القديمة ومناطق انتشار النحاس والمعادن الطبيعية.
ويعد النقش المكتشف في وادي رم هو الرابع من نوعه، والأول الذي يُعثر عليه داخل الأردن، ما يشير إلى أن الفرعون قد قاد الحملة بنفسه أو شارك فيها بشكل مباشر أو رمزي.