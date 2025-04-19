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عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين وأمير قطر يبحثان العلاقات المشتركة والملفات في الشرق الأوسط.. وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
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شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
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حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250419/التهديدات-الأمريكية-بالانسحاب-من-المفاوضات-حول-أوكرانيا-تستهدف-على-الأرجح-كييف-وليس-موسكو-1099689472.html
التهديدات الأمريكية بالانسحاب من المفاوضات حول أوكرانيا تستهدف على الأرجح كييف وليس موسكو
التهديدات الأمريكية بالانسحاب من المفاوضات حول أوكرانيا تستهدف على الأرجح كييف وليس موسكو
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "أكسيوس" الأمريكية، يوم السبت، نقلًا عن مسؤولين أوروبيين بأن التهديدات الأمريكية بالانسحاب من عملية التفاوض حول أوكرانيا تستهدف على الأرجح كييف... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T01:51+0000
2025-04-19T01:51+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ المسؤولين الأوروبيين يوم الخميس في اجتماع بشأن أوكرانيا في باريس أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ ينفد، وأنه قد يعلن قريبًا انسحاب واشنطن من عملية التفاوض لتسوية النزاع في أوكرانيا. وقد صرّح ترامب بنفسه بهذا علنًا في اليوم التالي.وبحسب "أكسيوس"، قال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين إن تعليقات روبيو كانت موجهة بالأساس للأوكرانيين، كما صرّح مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية بأن تعليقات روبيو كانت تهدف على ما يبدو إلى الضغط على أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن "دبلوماسيين أوروبيين قالوا إن روبيو لم يتحدث عن زيادة الضغوط على روسيا خلال اجتماعات باريس".واستضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، بهدف التوصل لحل للأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن توافق روسيا على مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد.وقال بوتين: "نتفق مع مقترح وقف القتال، ولكنن ننطلق من مبدأ أن وقف القتال ينبغي أن يؤدي إلى سلام دائم ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة"، مشيرا إلى أن "هناك مسائل تتطلب بحثا دقيقا من الجانبين".وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تعليق نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بأوكرانيا لمدة 30 يوما، "واعد للغاية"، ولكنه لم يكن كاملا، لافتًا إلى أن هناك إشارات إيجابية بشأن موقف موسكو.
https://sarabic.ae/20250418/واشنطن-مستعدة-للاعتراف-بشبه-جزيرة-القرم-أرضا-روسية-1099688823.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

التهديدات الأمريكية بالانسحاب من المفاوضات حول أوكرانيا تستهدف على الأرجح كييف وليس موسكو

01:51 GMT 19.04.2025
© Sputnik . Alexander Kryajev / الانتقال إلى بنك الصورالوفد الروسي في المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022
الوفد الروسي في المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© Sputnik . Alexander Kryajev
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تابعنا عبر
أفادت صحيفة "أكسيوس" الأمريكية، يوم السبت، نقلًا عن مسؤولين أوروبيين بأن التهديدات الأمريكية بالانسحاب من عملية التفاوض حول أوكرانيا تستهدف على الأرجح كييف وليس موسكو.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ المسؤولين الأوروبيين يوم الخميس في اجتماع بشأن أوكرانيا في باريس أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ ينفد، وأنه قد يعلن قريبًا انسحاب واشنطن من عملية التفاوض لتسوية النزاع في أوكرانيا. وقد صرّح ترامب بنفسه بهذا علنًا في اليوم التالي.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
واشنطن مستعدة للاعتراف بشبه جزيرة القرم أرضا روسية
أمس, 22:30 GMT
وبحسب "أكسيوس"، قال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين إن تعليقات روبيو كانت موجهة بالأساس للأوكرانيين، كما صرّح مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية بأن تعليقات روبيو كانت تهدف على ما يبدو إلى الضغط على أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن "دبلوماسيين أوروبيين قالوا إن روبيو لم يتحدث عن زيادة الضغوط على روسيا خلال اجتماعات باريس".
واستضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، بهدف التوصل لحل للأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن توافق روسيا على مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد.
وقال بوتين: "نتفق مع مقترح وقف القتال، ولكنن ننطلق من مبدأ أن وقف القتال ينبغي أن يؤدي إلى سلام دائم ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة"، مشيرا إلى أن "هناك مسائل تتطلب بحثا دقيقا من الجانبين".
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تعليق نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بأوكرانيا لمدة 30 يوما، "واعد للغاية"، ولكنه لم يكن كاملا، لافتًا إلى أن هناك إشارات إيجابية بشأن موقف موسكو.
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