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السيسي يؤكد للعاهل الأردني تضامن مصر مع الأردن في مواجهة الإرهاب
السيسي يؤكد للعاهل الأردني تضامن مصر مع الأردن في مواجهة الإرهاب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على "أهمية التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب نحو حياة آمنة ومستقرة". 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T09:56+0000
2025-04-19T09:58+0000
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وخلال اتصال هاتفي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، شدد السيسي على "تضامن مصر الكامل مع الأردن، ودعمها المطلق في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة، التي تستهدف أمن واستقرار الأردن الشقيق".من جهته، أعرب الملك عبد الله الثاني، عن تقديره لهذا الدعم، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية، التي تجمع بين مصر والأردن. وتناول الاتصال، وفقا للرئاسة المصرية، الأوضاع الراهنة في فلسطين، حيث تم بحث الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية، "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
https://sarabic.ae/20250416/محكمة-أمن-الدولة-في-الأردن-تعلن-انتهاء-الإجراءات-القانونية-المتعلقة-بقضايا-تستهدف-الأمن-الوطني-1099592338.html
https://sarabic.ae/20250416/مصر-تعلن-وقوفها-إلى-جنب-الأردن-في-مواجهة-المخططات-الهدامة-1099606705.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السيسي يؤكد للعاهل الأردني تضامن مصر مع الأردن في مواجهة الإرهاب

09:56 GMT 19.04.2025 (تم التحديث: 09:58 GMT 19.04.2025)
© AP Photo / Alexander Nemenov الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على "أهمية التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب نحو حياة آمنة ومستقرة".
وخلال اتصال هاتفي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، شدد السيسي على "تضامن مصر الكامل مع الأردن، ودعمها المطلق في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة، التي تستهدف أمن واستقرار الأردن الشقيق".
من جهته، أعرب الملك عبد الله الثاني، عن تقديره لهذا الدعم، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية، التي تجمع بين مصر والأردن.
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وتناول الاتصال، وفقا للرئاسة المصرية، الأوضاع الراهنة في فلسطين، حيث تم بحث الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

كما ناقش الزعيمان التطورات في الضفة الغربية، وأكدا رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددين على أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الضمان الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية، "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
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وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
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