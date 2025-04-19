https://sarabic.ae/20250419/بالأرقام-قدرات-القوات-الجوية-السعودية-والإماراتية-في-2025-1099702760.html
بالأرقام.. قدرات القوات الجوية السعودية والإماراتية في 2025
بالأرقام.. قدرات القوات الجوية السعودية والإماراتية في 2025
سبوتنيك عربي
تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة الثانية عربيا والـ11 عالميا، بينما يحتل سلاح الجو الإماراتي المرتبة الـ 4 عربيا والـ21 بين أضخم أسلحة الجو في العالم. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T15:21+0000
2025-04-19T15:21+0000
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ووصلت مجموعة من القوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة "الظفرة" الإماراتية للمشاركة في التمرين الجوي المشترك "علم الصحراء 10"، الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.القوات الجوية السعوديةتصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 11 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الثانية عربيا بـ 917 طائرة حربية تضم:ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات السعودية تضم 34 مروحية هجومية تجعل السعودية في المرتبة رقم 18 عالميا في هذا السلاح.القوات الجوية الإماراتيةتصنف القوات الجوية الإماراتية في المرتبة رقم 21 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الـ 4 عربيا بـ 577 طائرة حربية تضم:ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات الإماراتية تضم 30 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 19 عالميا في هذا السلاح.ويهدف التمرين الجوي المشترك "علم الصحراء 10" إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ العملياتي، ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المشاركة وتعزيز التعاون العسكري مع قوات الدول المشاركة فيه.
https://sarabic.ae/20250419/مقاتلات-إف-15-سعودية-تصل-إلى-الإمارات-في-مهمة-خاصة-1099698817.html
https://sarabic.ae/20220111/ما-هي-قدرات-القوات-البرية-والجوية-الإماراتية؟-1055261344.html
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رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن
بالأرقام.. قدرات القوات الجوية السعودية والإماراتية في 2025
تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة الثانية عربيا والـ11 عالميا، بينما يحتل سلاح الجو الإماراتي المرتبة الـ 4 عربيا والـ21 بين أضخم أسلحة الجو في العالم.
ووصلت مجموعة من القوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة "الظفرة" الإماراتية للمشاركة في التمرين الجوي المشترك "علم الصحراء 10"، الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.
تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 11 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الثانية عربيا بـ 917 طائرة حربية تضم:
283 مقاتلة… المرتبة الـ 9 عالميا.
81 طائرة هجومية
… المرتبة الـ 8 عالميا.
49 طائرة نقل عسكري… المرتبة الـ 19 عالميا.
202 طائرة تدريب… المرتبة الـ 12 عالميا.
16 طائرة مهام خاصة… المرتبة الـ 19 عالميا.
22 طائرة تزود بالوقود في الجو… المرتبة الـ 2 عالميا.
264 مروحية… المرتبة الـ 16 عالميا.
ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات السعودية تضم 34 مروحية هجومية تجعل السعودية في المرتبة رقم 18 عالميا في هذا السلاح.
تصنف القوات الجوية الإماراتية في المرتبة رقم 21 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الـ 4 عربيا بـ 577 طائرة حربية تضم:
99 مقاتلة… المرتبة الـ 23 عالميا
16 طائرة هجومية… المرتبة الـ 30 عالميا
37 طائرة نقل عسكري… المرتبة الـ 22 عالميا
147 طائرة تدريب… المرتبة الـ 17 عالميا
27 طائرة مهام خاصة… المرتبة الـ 11 عالميا
4 طائرات تزود بالوقود في الجو… المرتبة الـ 13 عالميا
247 مروحية… المرتبة الـ 19 عالميا
ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات الإماراتية
تضم 30 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 19 عالميا في هذا السلاح.
ويهدف التمرين الجوي المشترك "علم الصحراء 10" إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ العملياتي، ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المشاركة وتعزيز التعاون العسكري
مع قوات الدول المشاركة فيه.