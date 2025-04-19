بالأرقام.. قدرات القوات الجوية السعودية والإماراتية في 2025

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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:20 GMT
30 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
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45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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بيارق النصر
دور المجموعات الفاشية الاوروبية بالقتال في صفوف النازيين
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183 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين وأمير قطر يبحثان العلاقات المشتركة والملفات في الشرق الأوسط.. وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
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29 د
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صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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مرايا العلوم
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شؤون عسكرية
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16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
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حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
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https://sarabic.ae/20250419/بالأرقام-قدرات-القوات-الجوية-السعودية-والإماراتية-في-2025-1099702760.html
بالأرقام.. قدرات القوات الجوية السعودية والإماراتية في 2025
بالأرقام.. قدرات القوات الجوية السعودية والإماراتية في 2025
سبوتنيك عربي
تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة الثانية عربيا والـ11 عالميا، بينما يحتل سلاح الجو الإماراتي المرتبة الـ 4 عربيا والـ21 بين أضخم أسلحة الجو في العالم. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
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2025-04-19T15:21+0000
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ووصلت مجموعة من القوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة "الظفرة" الإماراتية للمشاركة في التمرين الجوي المشترك "علم الصحراء 10"، الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.القوات الجوية السعوديةتصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 11 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الثانية عربيا بـ 917 طائرة حربية تضم:ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات السعودية تضم 34 مروحية هجومية تجعل السعودية في المرتبة رقم 18 عالميا في هذا السلاح.القوات الجوية الإماراتيةتصنف القوات الجوية الإماراتية في المرتبة رقم 21 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الـ 4 عربيا بـ 577 طائرة حربية تضم:ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات الإماراتية تضم 30 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 19 عالميا في هذا السلاح.ويهدف التمرين الجوي المشترك "علم الصحراء 10" إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ العملياتي، ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المشاركة وتعزيز التعاون العسكري مع قوات الدول المشاركة فيه.
https://sarabic.ae/20250419/مقاتلات-إف-15-سعودية-تصل-إلى-الإمارات-في-مهمة-خاصة-1099698817.html
https://sarabic.ae/20220111/ما-هي-قدرات-القوات-البرية-والجوية-الإماراتية؟-1055261344.html
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رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن

بالأرقام.. قدرات القوات الجوية السعودية والإماراتية في 2025

15:21 GMT 19.04.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorالقوات الجوية السعودية
القوات الجوية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة الثانية عربيا والـ11 عالميا، بينما يحتل سلاح الجو الإماراتي المرتبة الـ 4 عربيا والـ21 بين أضخم أسلحة الجو في العالم.
ووصلت مجموعة من القوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة "الظفرة" الإماراتية للمشاركة في التمرين الجوي المشترك "علم الصحراء 10"، الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.
طائرات بانافيا تورنادو ويوروفايتر تايفون وماكدونيل دوغلاس إف-15 سي التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية في معرض الدفاع العالمي الثاني في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
مقاتلات "إف-15" سعودية تصل إلى الإمارات في مهمة خاصة
12:24 GMT

القوات الجوية السعودية

تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 11 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الثانية عربيا بـ 917 طائرة حربية تضم:
283 مقاتلة… المرتبة الـ 9 عالميا.
81 طائرة هجومية… المرتبة الـ 8 عالميا.
49 طائرة نقل عسكري… المرتبة الـ 19 عالميا.
202 طائرة تدريب… المرتبة الـ 12 عالميا.
16 طائرة مهام خاصة… المرتبة الـ 19 عالميا.
22 طائرة تزود بالوقود في الجو… المرتبة الـ 2 عالميا.
264 مروحية… المرتبة الـ 16 عالميا.
ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات السعودية تضم 34 مروحية هجومية تجعل السعودية في المرتبة رقم 18 عالميا في هذا السلاح.
الجيش الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
ما هي قدرات القوات البرية والجوية الإماراتية؟
11 يناير 2022, 19:48 GMT

القوات الجوية الإماراتية

تصنف القوات الجوية الإماراتية في المرتبة رقم 21 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الـ 4 عربيا بـ 577 طائرة حربية تضم:
99 مقاتلة… المرتبة الـ 23 عالميا
16 طائرة هجومية… المرتبة الـ 30 عالميا
37 طائرة نقل عسكري… المرتبة الـ 22 عالميا
147 طائرة تدريب… المرتبة الـ 17 عالميا
27 طائرة مهام خاصة… المرتبة الـ 11 عالميا
4 طائرات تزود بالوقود في الجو… المرتبة الـ 13 عالميا
247 مروحية… المرتبة الـ 19 عالميا
ولفت الموقع إلى أن قوة المروحيات الإماراتية تضم 30 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 19 عالميا في هذا السلاح.
ويهدف التمرين الجوي المشترك "علم الصحراء 10" إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ العملياتي، ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المشاركة وتعزيز التعاون العسكري مع قوات الدول المشاركة فيه.
© Sputnikالإنفاق العسكري للدول العربية في 2025
الإنفاق العسكري للدول العربية في 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
الإنفاق العسكري للدول العربية في 2025
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