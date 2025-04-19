https://sarabic.ae/20250419/مقاتلات-إف-15-سعودية-تصل-إلى-الإمارات-في-مهمة-خاصة-1099698817.html

مقاتلات "إف-15" سعودية تصل إلى الإمارات في مهمة خاصة

مقاتلات "إف-15" سعودية تصل إلى الإمارات في مهمة خاصة

سبوتنيك عربي

وصلت مجموعة من القوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة "الظفرة" الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في التمرين الجوي المشترك "علم الصحراء 10"، الذي... 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T12:24+0000

2025-04-19T12:24+0000

2025-04-19T12:24+0000

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وقالت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، إن "فعاليات هذا التمرين تجري في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي التابع للقوات الجوية الإماراتية، بمشاركة طائرات "إف-15 سي" السعودية بكامل أطقمها الجوية والفنية وفرق الدعم".وتهدف هذه المناورات المشتركة إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ العملياتي، ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري مع قوات الدول الشقيقة المشاركة في التمرين.وبحسب وسائل إعلام سعودية، يعد تمرين "علم الصحراء" أحد أبرز الفعاليات التدريبية المشتركة في المنطقة، التي تسهم في تطوير الكفاءات العسكرية ومواكبة أحدث التقنيات في مجال الحرب الجوية.يذكر أن الجيش المصري حافظ على صدارته للجيوش العربية، في التصنيف السنوي الذي أصدره موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية، حيث حلّ في المرتبة 19 عالميًا، متقدمًا على جميع جيوش المنطقة، وجاء الجيش السعودي في المركز الثاني عربيًا والـ24 عالميًا، بينما حلّ الجيش الجزائري بالمركز الثالث عربيًا، وفي المركز الـ26 عالميًا.وأظهر التصنيف توزع بقية الجيوش العربية بين المراكز المتوسطة، حيث حلّ الجيش القطري في المركز 72 عالميًا، يليه السوداني (73)، فالأردني (75). وجاءت ليبيا في المرتبة 76 عالميًا، تليها الكويت (79)، ثم البحرين (81)، وسلطنة عُمان (82)، في حين احتل الجيش اليمني المركز 85 عالميًا، وجاء الجيش التونسي في نهاية القائمة العربية بالمركز 90 عالميًا.

https://sarabic.ae/20250417/رئيس-الأركان-الإيراني-مستعدون-لتطوير-العلاقات-الدفاعية-مع-السعودية-1099646599.html

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