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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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مساحة حرة
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20250419/مقاتلات-إف-15-سعودية-تصل-إلى-الإمارات-في-مهمة-خاصة-1099698817.html
مقاتلات "إف-15" سعودية تصل إلى الإمارات في مهمة خاصة
مقاتلات "إف-15" سعودية تصل إلى الإمارات في مهمة خاصة
سبوتنيك عربي
وصلت مجموعة من القوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة "الظفرة" الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في التمرين الجوي المشترك "علم الصحراء 10"، الذي... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T12:24+0000
2025-04-19T12:24+0000
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وقالت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، إن "فعاليات هذا التمرين تجري في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي التابع للقوات الجوية الإماراتية، بمشاركة طائرات "إف-15 سي" السعودية بكامل أطقمها الجوية والفنية وفرق الدعم".وتهدف هذه المناورات المشتركة إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ العملياتي، ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري مع قوات الدول الشقيقة المشاركة في التمرين.وبحسب وسائل إعلام سعودية، يعد تمرين "علم الصحراء" أحد أبرز الفعاليات التدريبية المشتركة في المنطقة، التي تسهم في تطوير الكفاءات العسكرية ومواكبة أحدث التقنيات في مجال الحرب الجوية.يذكر أن الجيش المصري حافظ على صدارته للجيوش العربية، في التصنيف السنوي الذي أصدره موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية، حيث حلّ في المرتبة 19 عالميًا، متقدمًا على جميع جيوش المنطقة، وجاء الجيش السعودي في المركز الثاني عربيًا والـ24 عالميًا، بينما حلّ الجيش الجزائري بالمركز الثالث عربيًا، وفي المركز الـ26 عالميًا.وأظهر التصنيف توزع بقية الجيوش العربية بين المراكز المتوسطة، حيث حلّ الجيش القطري في المركز 72 عالميًا، يليه السوداني (73)، فالأردني (75). وجاءت ليبيا في المرتبة 76 عالميًا، تليها الكويت (79)، ثم البحرين (81)، وسلطنة عُمان (82)، في حين احتل الجيش اليمني المركز 85 عالميًا، وجاء الجيش التونسي في نهاية القائمة العربية بالمركز 90 عالميًا.
https://sarabic.ae/20250417/رئيس-الأركان-الإيراني-مستعدون-لتطوير-العلاقات-الدفاعية-مع-السعودية-1099646599.html
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العالم العربي, رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة

مقاتلات "إف-15" سعودية تصل إلى الإمارات في مهمة خاصة

12:24 GMT 19.04.2025
© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات بانافيا تورنادو ويوروفايتر تايفون وماكدونيل دوغلاس إف-15 سي التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية في معرض الدفاع العالمي الثاني في الرياض
طائرات بانافيا تورنادو ويوروفايتر تايفون وماكدونيل دوغلاس إف-15 سي التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية في معرض الدفاع العالمي الثاني في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© Sputnik . Nina Padalko
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وصلت مجموعة من القوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة "الظفرة" الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في التمرين الجوي المشترك "علم الصحراء 10"، الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.
وقالت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، إن "فعاليات هذا التمرين تجري في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي التابع للقوات الجوية الإماراتية، بمشاركة طائرات "إف-15 سي" السعودية بكامل أطقمها الجوية والفنية وفرق الدعم".
وتهدف هذه المناورات المشتركة إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ العملياتي، ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري مع قوات الدول الشقيقة المشاركة في التمرين.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، يعد تمرين "علم الصحراء" أحد أبرز الفعاليات التدريبية المشتركة في المنطقة، التي تسهم في تطوير الكفاءات العسكرية ومواكبة أحدث التقنيات في مجال الحرب الجوية.
رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
رئيس الأركان الإيراني: مستعدون لتطوير العلاقات الدفاعية مع السعودية
17 أبريل, 14:50 GMT
يذكر أن الجيش المصري حافظ على صدارته للجيوش العربية، في التصنيف السنوي الذي أصدره موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية، حيث حلّ في المرتبة 19 عالميًا، متقدمًا على جميع جيوش المنطقة، وجاء الجيش السعودي في المركز الثاني عربيًا والـ24 عالميًا، بينما حلّ الجيش الجزائري بالمركز الثالث عربيًا، وفي المركز الـ26 عالميًا.
وسجّل الجيش العراقي حضورًا لافتًا بالمركز الرابع عربيًا والـ43 عالميًا، تلاه الجيش الإماراتي في المركز الخامس عربيًا والـ54 عالميًا. أما الجيش المغربي فقد احتل المرتبة السادسة عربيًا والـ59 عالميًا.
وأظهر التصنيف توزع بقية الجيوش العربية بين المراكز المتوسطة، حيث حلّ الجيش القطري في المركز 72 عالميًا، يليه السوداني (73)، فالأردني (75). وجاءت ليبيا في المرتبة 76 عالميًا، تليها الكويت (79)، ثم البحرين (81)، وسلطنة عُمان (82)، في حين احتل الجيش اليمني المركز 85 عالميًا، وجاء الجيش التونسي في نهاية القائمة العربية بالمركز 90 عالميًا.
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