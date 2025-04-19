https://sarabic.ae/20250419/بوتين-يحضر-قداس-عيد-الفصح-في-كاتدرائية-المسيح-المخلص-بموسكو-1099711589.html
بوتين يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو
بوتين يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليلة السبت-الأحد إلى كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو لحضور قداس عيد الفصح المجيد، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك". 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T23:16+0000
2025-04-19T23:16+0000
2025-04-19T23:16+0000
فلاديمير بوتين
عيد الفصح
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. ويستقبل الرئيس الروسي بشكل تقليدي عيد الفصح في هذه الكنيسة.ويعد عيد الفصح الحدث الرئيسي في العام بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس، حيث سيحتفل المسيحيون بعيد الفصح في 20 نيسان/أبريل، وهو التاريخ الذي يتزامن مع كل من الفروع الغربية والشرقية للمسيحية.ويحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائما القداسات خلال الأعياد، وعادة ما يذهب في عيد الميلاد إلى الكنائس خارج العاصمة موسكو، وفي عيد الفصح إلى كاتدرائية المسيح المخلص.وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق أن الرئيس فلاديمير بوتين عادة ما يتناول كعك عيد الفصح والبيض الملون على مائدة العطلة، تماما مثل جميع المسيحيين.
https://sarabic.ae/20250419/بوتين-يوجه-ببدء-دنة-عيد-الفصح-ووقف-جميع-العمليات-العسكرية--1099701752.html
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فلاديمير بوتين, عيد الفصح, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, عيد الفصح, روسيا, أخبار روسيا اليوم
بوتين يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليلة السبت-الأحد إلى كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو لحضور قداس عيد الفصح المجيد، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
موسكو - سبوتنيك
. ويستقبل الرئيس الروسي بشكل تقليدي عيد الفصح في هذه الكنيسة.
ويعد عيد الفصح الحدث الرئيسي في العام بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس، حيث سيحتفل المسيحيون بعيد الفصح في 20 نيسان/أبريل، وهو التاريخ الذي يتزامن مع كل من الفروع الغربية والشرقية للمسيحية.
ويحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائما القداسات خلال الأعياد
، وعادة ما يذهب في عيد الميلاد إلى الكنائس خارج العاصمة موسكو، وفي عيد الفصح إلى كاتدرائية المسيح المخلص.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق أن الرئيس فلاديمير بوتين عادة ما يتناول كعك عيد الفصح والبيض الملون على مائدة العطلة، تماما مثل جميع المسيحيين.