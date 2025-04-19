https://sarabic.ae/20250419/تعليقا-على-هدنة-عيد-الفصح-سياسي-تركي-وقف-إطلاق-النار-يجب-أن-يكون-بمثابة-انطلاقة-لعملية-السلام-1099707652.html
تعليقا على هدنة عيد الفصح... سياسي تركي: وقف إطلاق النار يجب أن يكون بمثابة انطلاقة لعملية السلام
تعليقا على هدنة عيد الفصح... سياسي تركي: وقف إطلاق النار يجب أن يكون بمثابة انطلاقة لعملية السلام
سبوتنيك عربي
ذكر عالم السياسة والمؤرخ التركي الشهير، محمد بيرينشيك، أنه من أجل يصبح وقف إطلاق النار مستداما، فإن الثقة المتبادلة ضرورية بين الطرفين، وذلك تعليقا على "هدنة... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T18:16+0000
2025-04-19T18:16+0000
2025-04-19T18:16+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأضاف عالم السياسة لـ"سبوتنيك"، أنه "لكي يصبح وقف إطلاق النار مستداما، فإن الثقة المتبادلة ضرورية. ولسوء الحظ، فإن الجانب الأوكراني لم يلتزم حتى الآن بالاتفاقيات ولم يفِ بوعوده. وبطبيعة الحال، يجب أن يكون وقف إطلاق النار ثنائيا، ويجب أن يصدر بيان مماثل من كييف، وأن وقف إطلاق النار يجب أن يكون بمثابة انطلاقة لعملية السلام".وتابع: "تحاول بريطانيا وفرنسا وألمانيا استفزاز أوكرانيا في علاقتها بروسيا، وتولي دور الصقور من بايدن. ومن ثم، فمن الضروري أيضاً، من أجل تحقيق وقف إطلاق نار دائم، كبح جماح الخطاب العدواني للدول الأوروبية"، وفقا للخبير.وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد - الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".
https://sarabic.ae/20250419/خبير-سياسي-إعلان-بوتين-للهدنة-يحمل-في-طياته-رسائل-سياسية-وعسكرية-متعددة-1099707300.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
تعليقا على هدنة عيد الفصح... سياسي تركي: وقف إطلاق النار يجب أن يكون بمثابة انطلاقة لعملية السلام
حصري
ذكر عالم السياسة والمؤرخ التركي الشهير، محمد بيرينشيك، أنه من أجل يصبح وقف إطلاق النار مستداما، فإن الثقة المتبادلة ضرورية بين الطرفين، وذلك تعليقا على "هدنة عيد الفصح" التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف عالم السياسة لـ"سبوتنيك"، أنه "لكي يصبح وقف إطلاق النار مستداما، فإن الثقة المتبادلة ضرورية. ولسوء الحظ، فإن الجانب الأوكراني لم يلتزم حتى الآن بالاتفاقيات ولم يفِ بوعوده. وبطبيعة الحال، يجب أن يكون وقف إطلاق النار ثنائيا، ويجب أن يصدر بيان مماثل من كييف، وأن وقف إطلاق النار يجب أن يكون بمثابة انطلاقة لعملية السلام".
وأشار الخبير السياسي إلى أنه "في الوقت ذاته، وبناءً على تصرفات كييف، فإن هذا ليس جزءاً من خططها. ونحن نرى وضعا مماثلا في أوروبا، التي لا تدعم عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وروسيا فحسب، بل تحاول أيضا تخريبها بكل الطرق الممكنة من خلال الاستفزازات المختلفة".
وتابع: "تحاول بريطانيا وفرنسا وألمانيا استفزاز أوكرانيا في علاقتها بروسيا، وتولي دور الصقور من بايدن. ومن ثم، فمن الضروري أيضاً، من أجل تحقيق وقف إطلاق نار دائم، كبح جماح الخطاب العدواني للدول الأوروبية"، وفقا للخبير.
وأفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.
وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد - الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية
خلال هذه الفترة".