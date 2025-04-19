https://sarabic.ae/20250419/تعليقا-على-هدنة-عيد-الفصح-سياسي-تركي-وقف-إطلاق-النار-يجب-أن-يكون-بمثابة-انطلاقة-لعملية-السلام-1099707652.html

تعليقا على هدنة عيد الفصح... سياسي تركي: وقف إطلاق النار يجب أن يكون بمثابة انطلاقة لعملية السلام

تعليقا على هدنة عيد الفصح... سياسي تركي: وقف إطلاق النار يجب أن يكون بمثابة انطلاقة لعملية السلام

سبوتنيك عربي

ذكر عالم السياسة والمؤرخ التركي الشهير، محمد بيرينشيك، أنه من أجل يصبح وقف إطلاق النار مستداما، فإن الثقة المتبادلة ضرورية بين الطرفين، وذلك تعليقا على "هدنة... 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T18:16+0000

2025-04-19T18:16+0000

2025-04-19T18:16+0000

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119778_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_60d9a38ea2e55a9dc43d090a667e27b2.jpg

وأضاف عالم السياسة لـ"سبوتنيك"، أنه "لكي يصبح وقف إطلاق النار مستداما، فإن الثقة المتبادلة ضرورية. ولسوء الحظ، فإن الجانب الأوكراني لم يلتزم حتى الآن بالاتفاقيات ولم يفِ بوعوده. وبطبيعة الحال، يجب أن يكون وقف إطلاق النار ثنائيا، ويجب أن يصدر بيان مماثل من كييف، وأن وقف إطلاق النار يجب أن يكون بمثابة انطلاقة لعملية السلام".وتابع: "تحاول بريطانيا وفرنسا وألمانيا استفزاز أوكرانيا في علاقتها بروسيا، وتولي دور الصقور من بايدن. ومن ثم، فمن الضروري أيضاً، من أجل تحقيق وقف إطلاق نار دائم، كبح جماح الخطاب العدواني للدول الأوروبية"، وفقا للخبير.وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد - الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".

https://sarabic.ae/20250419/خبير-سياسي-إعلان-بوتين-للهدنة-يحمل-في-طياته-رسائل-سياسية-وعسكرية-متعددة-1099707300.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك