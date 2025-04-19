https://sarabic.ae/20250419/رئيس-الأركان-الجزائري-يحذر-من-استهداف-البلاد-ويلوح-بقوة-الردع-العسكري-1099711188.html
رئيس الأركان الجزائري يحذر من استهداف البلاد ويتحدث عن "الردع العسكري"
رئيس الأركان الجزائري يحذر من استهداف البلاد ويتحدث عن "الردع العسكري"
سبوتنيك عربي
قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، إن تحقيق الأمن والاستقرار يمكن الجزائر من الحصول على المكانة التي تستحقها بين الأمم. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T21:44+0000
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وحذر شنقريحة مما وصفه بـ "نوايا وأهداف أعداء الشعب الجزائري"، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، يوم السبت.ولفتت الصحيفة إلى تأكيد رئيس الأركان على أن أعداء الجزائر غير قادرين على استيعاب أن الجزائر دولة مستقلة يتمسك أبناؤها بموروثهم الثوري والحضاري.وتابع: "أعداء الجزائر لم يتقبلوا تمسك أبنائها بقيم وطموحات ثورتهم التحريرية المجيدة، التي ساهمت في القضاء على الظاهرة الاستعمارية في العالم".وأردف: "هذا يعني أن الجزائر كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها"، مشددا على أهمية تعزيز قدرتها العسكرية واستنهاض أدوات الردع لمواجهة كل من تسول له نفسه التفكير في المساس بسيادة البلاد وأمنها الوطني ومقدراتها الاقتصادية.وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الجيش الجزائري يحتل المرتبة الثانية أفريقيا والثالثة عربيا ويأتي في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 جيشا في العالم لعام 2025.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر
رئيس الأركان الجزائري يحذر من استهداف البلاد ويتحدث عن "الردع العسكري"
21:44 GMT 19.04.2025 (تم التحديث: 21:49 GMT 19.04.2025)
قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، إن تحقيق الأمن والاستقرار يمكن الجزائر من الحصول على المكانة التي تستحقها بين الأمم.
وحذر شنقريحة مما وصفه بـ "نوايا وأهداف أعداء الشعب الجزائري"، حسبما ذكرت صحيفة
"الشروق" الجزائرية، يوم السبت.
ولفتت الصحيفة إلى تأكيد رئيس الأركان على أن أعداء الجزائر غير قادرين على استيعاب أن الجزائر دولة مستقلة يتمسك أبناؤها بموروثهم الثوري والحضاري.
وتابع: "أعداء الجزائر
لم يتقبلوا تمسك أبنائها بقيم وطموحات ثورتهم التحريرية المجيدة، التي ساهمت في القضاء على الظاهرة الاستعمارية في العالم".
وأردف: "هذا يعني أن الجزائر كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها"، مشددا على أهمية تعزيز قدرتها العسكرية
واستنهاض أدوات الردع لمواجهة كل من تسول له نفسه التفكير في المساس بسيادة البلاد وأمنها الوطني ومقدراتها الاقتصادية.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الجيش الجزائري يحتل المرتبة الثانية أفريقيا والثالثة عربيا ويأتي في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 جيشا في العالم لعام 2025.