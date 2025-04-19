https://sarabic.ae/20250419/روسيا-تستعيد-246-عسكريا-من-الأسر-الأوكراني-في-صفقة-تبادل-1099704342.html
روسيا تستعيد 246 عسكريا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل
روسيا تستعيد 246 عسكريا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استعادة 246 عسكرياً روسياً من الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف، في إطار عملية تبادل للأسرى مع القوات الأوكرانية، لافتة إلى أنها سلمت في... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T15:55+0000
2025-04-19T15:55+0000
2025-04-19T15:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيانها: "في 19 نيسان/أبريل من هذا العام نتيجة للمفاوضات، تم إعادة 246 عسكرياً روسياً من الأراضي التي تسيطر عليها قوات كييف، وفي المقابل تم تسليم 246 أسيراً من القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح البيان: "أن جميع العسكريين الروس موجودون الآن في بيلاروسيا يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم، كما تم توفير الفرصة لهم للتواصل مع عائلاتهم، ووسيتم نقل جميع المحررين إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع الروسية".كما تم التأكيد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت جهود الوساطة الإنسانية في إعادة الجنود الروس من الأسر.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 19 مارس/آذار، ونتيجة لعملية التفاوض، عاد 175 عسكريا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها حكومة كييف".وأضاف البيان: "في المقابل، تم نقل 175 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك، كبادرة حسن نية، تم نقل 22 أسير حرب مصابين بجروح خطيرة ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة".
https://sarabic.ae/20250419/محلل-سابق-لدى-مكتب-وزير-الدفاع-الأمريكي-هدنة-عيد-الفصح-تظهر-رغبة-روسيا-بإنهاء-الأزمة-الأوكرانية--1099703463.html
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روسيا
روسيا تستعيد 246 عسكريا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استعادة 246 عسكرياً روسياً من الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف، في إطار عملية تبادل للأسرى مع القوات الأوكرانية، لافتة إلى أنها سلمت في المقابل 246 أسيراً أوكرانياً إلى كييف.
وقالت الوزارة في بيانها: "في 19 نيسان/أبريل من هذا العام نتيجة للمفاوضات، تم إعادة 246 عسكرياً روسياً من الأراضي التي تسيطر عليها قوات كييف، وفي المقابل تم تسليم 246 أسيراً من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت الوزارة: "كما تم كبادرة حسن نية تسليم 31 أسيراً جريحاً (إلى كييف)، مقابل 15 عسكرياً روسياً جريحاً يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة".
وأوضح البيان: "أن جميع العسكريين الروس موجودون الآن في بيلاروسيا يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم، كما تم توفير الفرصة لهم للتواصل مع عائلاتهم، ووسيتم نقل جميع المحررين إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
كما تم التأكيد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت جهود الوساطة الإنسانية في إعادة الجنود الروس من الأسر.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم 19 مارس/ آذار الماضي، أنه تم الإفراج عن 175 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 19 مارس/آذار، ونتيجة لعملية التفاوض، عاد 175 عسكريا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها حكومة كييف".
وأضاف البيان: "في المقابل، تم نقل 175 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك، كبادرة حسن نية، تم نقل 22 أسير حرب مصابين بجروح خطيرة ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة".