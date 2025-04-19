https://sarabic.ae/20250419/مثلما-حدث-في-ألمانيا-النازية-ضابط-أمريكي-يكشف-عن-خطة-أوكرانيا-الوحشية-1099690936.html
"مثلما حدث في ألمانيا النازية"... ضابط أمريكي يكشف عن خطة أوكرانيا الوحشية
"مثلما حدث في ألمانيا النازية"... ضابط أمريكي يكشف عن خطة أوكرانيا الوحشية
سبوتنيك عربي
أكد الضابط المتقاعد من الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، أنه على خلفية الخسائر الكبيرة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، بدأت أوكرانيا بتدريب الأطفال في معسكرات... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T05:47+0000
2025-04-19T05:47+0000
2025-04-19T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ديفيس: "لا يكفيهم أنهم فقدوا بالفعل أجيالا عدة... والآن نظموا معسكرات سرية لتدريب الأطفال، إنهم مجرد أطفال، تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة! يتم تدريبهم على القتال، ما الذي سيحدث لنفسيتهم بعد ذلك... إنها حرفيًا فولكسستورم (ميليشيا نازية كانت تجند الأطفال للقتال)، مثل ألمانيا النازية".وأضاف: "لقد وضعوا كل من وجدوه تحت السلاح، الأطفال والمراهقين وكبار السن. بحلول ذلك الوقت كان كل شيء قد انتهى بالنسبة لألمانيا. وبدلاً من الاعتراف بالأمر الواقع، قاتلوا حتى النهاية".وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 وحده، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 138 ألف عسكري، حسب تقديرات وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى تقارير وزارة الدفاع الروسية.ووفقا لذات البيانات، خسرت القوات الأوكرانية، خلال هذه الفترة، ما يقرب من 2.5 ألف دبابة ومركبة مدرعة أخرى، وأكثر من 3 آلاف قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، وأكثر من 10 آلاف طائرة مسيرة.خبير: القوات الروسية ماهرة في تعطيل الأسلحة الغربية المتقدمة في أوكرانياضابط سويسري: الجيش الروسي متفوق في التنسيق على أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي
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روسيا
"مثلما حدث في ألمانيا النازية"... ضابط أمريكي يكشف عن خطة أوكرانيا الوحشية
أكد الضابط المتقاعد من الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، أنه على خلفية الخسائر الكبيرة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، بدأت أوكرانيا بتدريب الأطفال في معسكرات سرية.
وقال ديفيس: "لا يكفيهم أنهم فقدوا بالفعل أجيالا عدة... والآن نظموا معسكرات سرية لتدريب الأطفال، إنهم مجرد أطفال، تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة! يتم تدريبهم على القتال، ما الذي سيحدث لنفسيتهم بعد ذلك... إنها حرفيًا فولكسستورم (ميليشيا نازية كانت تجند الأطفال للقتال)، مثل ألمانيا النازية".
وأشار أيضًا إلى أن "مثل هذه الأمور لا يمكن أن تتم دون موافقة ضمنية أو حتى دعم من زعيم البلاد".
وأضاف: "لقد وضعوا كل من وجدوه تحت السلاح، الأطفال والمراهقين وكبار السن. بحلول ذلك الوقت كان كل شيء قد انتهى بالنسبة لألمانيا. وبدلاً من الاعتراف بالأمر الواقع، قاتلوا حتى النهاية".
13 سبتمبر 2024, 08:59 GMT
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 وحده، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 138 ألف عسكري، حسب تقديرات وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى تقارير وزارة الدفاع الروسية.
ووفقا لذات البيانات، خسرت القوات الأوكرانية، خلال هذه الفترة، ما يقرب من 2.5 ألف دبابة ومركبة مدرعة أخرى، وأكثر من 3 آلاف قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، وأكثر من 10 آلاف طائرة مسيرة.