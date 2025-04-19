https://sarabic.ae/20250419/والي-الخرطوم-قريبا-سنعلن-العاصمة-خالية-من-قوات-الدعم-السريع-1099695222.html

والي الخرطوم: قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع

والي الخرطوم: قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع

سبوتنيك عربي

صرح والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، بأنه سيتم الإعلان قريبا عن "خلو العاصمة السودانية من قوات الدعم السريع"، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في خدمات المياه بعد... 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T09:04+0000

2025-04-19T09:04+0000

2025-04-19T09:04+0000

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ونقل موقع "الراكوبة"، عن حمزة، أن "حكومة الولاية تعمل جاهدة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين"، مشيرًا إلى أن "عودة الخدمات ستتم بشكل تدريجي".وكشف الوالي عن وضع خطة محكمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لتأمين الولاية وضواحيها، معربًا عن توقعه إعلان الخرطوم "خالية من المليشيات" خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن العمل جارٍ، وفق "خطط مدروسة لتحقيق هذا الهدف بجهود القوات النظامية".وأشاد والي الخرطوم بدور الإدارات الأهلية والمجتمعات المحلية في دعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا تشكيل لجنة مشتركة مع المجتمع المحلي لإعادة الخدمات، وحثّ المواطنين على الالتزام بالتعليمات الأمنية والتعاون مع الجهات المعنية.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوداني علي يوسف، أن "هناك أدلة موثقة وقاطعة تثبت ارتكاب قوات الدعم السريع لجرائم ضد الإنسانية بشكل منهجي متعمد".وقال وزير الخارجية السوداني، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين الماضي، بالسفارة السودانية في لندن: "القوات المسلحة السودانية تمثل كل أطياف الشعب السوداني ولا ترتكب أية انتهاكات لأنها جيش وطني ومهني، بينما هناك أدلة موثقة وقاطعة يثبت ارتكاب ميلشيا الدعم السريع لجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والاغتصاب والقتل والاختطاف القسري وذلك بشكل منهجي متعمد".وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن يوسف استعرض، خلال المؤتمر الصحفي، الهجمات التي شنتها "الميلشيا على معسكرات النازحين في محيط مدينة الفاشر"، لا سيما في أبوشوك وزمزم، مشيرة إلى أن هذه "الهجمات الوحشية تأتي ضمن خطة لاستخدام المدنيين كدروع بشرية تمهيدا للسيطرة على المدينة، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر لندن، في محاولة مكشوفة لإضفاء شرعية على مشروع تقسيم السودان وإقامة كيان موازٍ في دارفور وأجزاء من جنوب كردفان".

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار