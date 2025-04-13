https://sarabic.ae/20250413/إدانات-واسعة-لاستهداف-مخيمين-للنازحين-في-دارفور-غربي-السودان-1099516069.html

إدانات واسعة لاستهداف مخيمين للنازحين في دارفور غربي السودان

إدانات واسعة لاستهداف مخيمين للنازحين في دارفور غربي السودان

سبوتنيك عربي

نددت دول عدة بينها مصر وقطر والسعودية، بالهجمات التي استهدفت مخيمي زمزم وأبوشوك للنازحين في دارفور غربي السودان، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T23:33+0000

2025-04-13T23:33+0000

2025-04-13T23:33+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، "تدين دولة قطر بشدة الهجمات التي استهدفت مخيمي زمزم وأبوشوك، وتعدها انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي". مؤكدة ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في مدينة الفاشر ومحيطها.كما أدانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، "الهجمات المسلحة على مخيمي زمزم وأبوشوك قرب مدينة الفاشر"، مشيرة إلى أن "استهداف فرق الإغاثة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي".فيما أكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن "الهجمات على مخيمات للنازحين حول مدينة الفاشر تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي والإنساني"، داعية إلى ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الإغاثي والإنساني وأهمية وقف الهجمات وتجنب استهداف المدنيين.ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الهجمات بأنها "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني"، مشددًا على "ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان وصول آمن ودون عوائق إلى مخيم زمزم ومحيطه"، كما دعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين وعمال الإغاثة.وأعلنت قوات "الدعم السريع" السودانية، الأحد، سيطرتها الكاملة على معسكر "زمزم" للنازحين بولاية شمال دارفور، مؤكدة في بيان نشر وحدات عسكرية لتأمين المدنيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني بالمخيم.ونفت في بيانها "بشكل قاطع" الاتهامات الموجهة إليها باستهداف المدنيين، مشددة على التزامها بالقانون الدولي الإنساني.هذا وأعلن وزير الصحة بولاية شمال دارفور السودانية، إبراهيم خاطر، السبت الماضي، مقتل ما يزيد عن 100 شخص، بينهم تسعة من كوادر منظمة الإغاثة الدولية، متهما قوات الدعم السريع بالمسؤولية عن ذلك إثر هجماتها على مخيّم "زمزم" للنازحين، الواقع جنوب الفاشر.وكان الجيش السوداني قد أعلن، في بيان يوم 21 مارس/ آذار الماضي، السيطرة على مباني القصر الرئاسي والوزارات، وسط العاصمة الخرطوم، وأكد أنه دمر معدات قوات الدعم السريع و"استولى على أسلحتها في المناطق المذكورة".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.

https://sarabic.ae/20250412/أردوغان-تركيا-ستواصل-دعم-السودان-1099489751.html

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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي