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وفد روسي يشارك في احتفالات "سبت النور" بكنيسة القيامة في القدس
وفد روسي يشارك في احتفالات "سبت النور" بكنيسة القيامة في القدس
سبوتنيك عربي
وصل وفد من مؤسسة "أندريه بيرفوزفانوفا" الروسية إلى كنيسة القيامة في القدس، اليوم السبت، للمشاركة في احتفالات "سبت النور" السنوية، حيث ينتظر الحضور فيض "النور... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد رئيس مجلس أمناء المؤسسة فلاديمير ياكونين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الوفد الروسي الذي يزور القدس للمرة 23 على التوالي، قد حظي بلقاءات دافئة مع بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث، الذي أشاد بدور المؤسسة في تعزيز الوحدة الأرثوذكسية.وأضاف ياكونين أن "الوفد ينتظر بفارغ الصبر لحظة فيض النور المقدس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وفقاً للتقاليد الدينية التي تحرص المؤسسة على اتباعها منذ 22 عامًا".وأشارت المؤسسة إلى أنها لن ستنظم استقبالًا جماهيريًا كبيرًا لشعلة "النور المقدس" في المطار، ومن المتوقع أن تقوم الكنائس الأرثوذكسية الروسية باستقباله وفق الطقوس الدينية المعتادة.يذكر أن ظاهرة فيض "النور المقدس" تحدث سنويًا في كنيسة القيامة بالقدس، عشية عيد الفصح، حسب التقويم اليولياني، والذي يصادف هذا العام يوم 20 أبريل 2025، وتعتبر الكنيسة، التي بنيت في الموقع الذي يعتقد أن المسيح صُلب ودُفن وقَام فيه، من أهم المقدسات المسيحية في العالم.وتحرص مؤسسة "أندريه بيرفوزفانوفا"، التي تأسست عام 2003، بمباركة بطريرك موسكو كيريل الأول، على نقل "النور المقدس" من القدس إلى روسيا سنويًا، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة دينية أخرى مثل جلب رفات القديسين وتنفيذ برامج توعوية دينية.
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن
وفد روسي يشارك في احتفالات "سبت النور" بكنيسة القيامة في القدس
وصل وفد من مؤسسة "أندريه بيرفوزفانوفا" الروسية إلى كنيسة القيامة في القدس، اليوم السبت، للمشاركة في احتفالات "سبت النور" السنوية، حيث ينتظر الحضور فيض "النور المقدس"، الذي سيتم نقله لاحقًا إلى الكنائس الروسية.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد رئيس مجلس أمناء المؤسسة فلاديمير ياكونين، لوكالة "سبوتنيك
"، بأن الوفد الروسي الذي يزور القدس للمرة 23 على التوالي، قد حظي بلقاءات دافئة مع بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث، الذي أشاد بدور المؤسسة في تعزيز الوحدة الأرثوذكسية.
وأضاف ياكونين أن "الوفد ينتظر بفارغ الصبر لحظة فيض النور المقدس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وفقاً للتقاليد الدينية التي تحرص المؤسسة على اتباعها منذ 22 عامًا".
ومن المقرر أن يتم نقل شعلة "النور المقدس" إلى مدن روسية عدة، بما في ذلك المناطق الحدودية مثل بيلغورود وبريانسك وكورسك، بالإضافة إلى كاتدرائية المسيح المخلص و15 كنيسة أخرى في موسكو.
وأشارت المؤسسة إلى أنها لن ستنظم استقبالًا جماهيريًا كبيرًا لشعلة "النور المقدس" في المطار، ومن المتوقع أن تقوم الكنائس الأرثوذكسية
الروسية باستقباله وفق الطقوس الدينية المعتادة.
يذكر أن ظاهرة فيض "النور المقدس" تحدث سنويًا في كنيسة القيامة بالقدس، عشية عيد الفصح، حسب التقويم اليولياني، والذي يصادف هذا العام يوم 20 أبريل 2025، وتعتبر الكنيسة، التي بنيت في الموقع الذي يعتقد أن المسيح صُلب ودُفن وقَام فيه، من أهم المقدسات المسيحية في العالم.
وتحرص مؤسسة "أندريه بيرفوزفانوفا"، التي تأسست عام 2003، بمباركة بطريرك موسكو كيريل الأول، على نقل "النور المقدس" من القدس إلى روسيا سنويًا، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة دينية أخرى مثل جلب رفات القديسين وتنفيذ برامج توعوية دينية.