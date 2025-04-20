https://sarabic.ae/20250420/أزمة-تغريدات-بين-أورتاغوس-وجنبلاط-وحزب-الله-لم-يسلم-1099725888.html

"أزمة تغريدات" بين أورتاغوس وجنبلاط... و"حزب الله" لم يسلم

"أزمة تغريدات" بين أورتاغوس وجنبلاط... و"حزب الله" لم يسلم

سبوتنيك عربي

نشر الزعيم السياسي اللبناني وليد جنبلاط، تغريدة ساخرة لنائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس. 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T14:20+0000

2025-04-20T14:20+0000

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لم يتأخر الزعيم السياسي وليد جنبلاط في الرد على تغريدة أورتاغوس الساخرة، التي علقت خلالها، مساء أمس السبت، على مقابلة أجراها جنبلاط انتقد فيها شروطها بشأن سلاح "حزب الله"، قائلة في منشور على "إكس": "وليد.. المخدرات مضرة".وكانت أورتاغوس قد علّقت أيضا على الخطاب الأخير للأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، والذي أعلن فيه رفض الحزب تسليم سلاحه.واستخدمت أورتاغوس في ردّها كلمة "تثاؤب" بعدما أعادت نشر منشور تضمّن كلام قاسم، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى أو توضح ما المقصود بها.وفسر البعض كلمة أورتاغوس على أنها دلالة على "الملل" من تصريحات مسؤولي "حزب الله" المتعلقة بالسلاح، فيما اعتبر آخرون أنها دلالة على أن استمرار وجود السلاح مع الحزب مجرد أوهام.وكان نعيم قاسم قد قال في تصريح لافت له أن فكرة نزع السلاح غير واردة، مؤكدًا أن الحزب سيواجه أي محاولة لنزع سلاحه كما واجه إسرائيل، ما أثار ردود فعل واسعة.

https://sarabic.ae/20250420/لبنان-يعلن-إحباط-محاولة-لإطلاق-صواريخ-من-الجنوب-باتجاه-إسرائيل-1099721952.html

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