"أزمة تغريدات" بين أورتاغوس وجنبلاط... و"حزب الله" لم يسلم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:10 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" ووفد حماس يزور تركيا، انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250420/أزمة-تغريدات-بين-أورتاغوس-وجنبلاط-وحزب-الله-لم-يسلم-1099725888.html
"أزمة تغريدات" بين أورتاغوس وجنبلاط... و"حزب الله" لم يسلم
"أزمة تغريدات" بين أورتاغوس وجنبلاط... و"حزب الله" لم يسلم
سبوتنيك عربي
نشر الزعيم السياسي اللبناني وليد جنبلاط، تغريدة ساخرة لنائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T14:20+0000
2025-04-20T14:57+0000
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/07/1097568738_0:0:1781:1001_1920x0_80_0_0_308cd105061da89f3efc06593b749864.jpg
لم يتأخر الزعيم السياسي وليد جنبلاط في الرد على تغريدة أورتاغوس الساخرة، التي علقت خلالها، مساء أمس السبت، على مقابلة أجراها جنبلاط انتقد فيها شروطها بشأن سلاح "حزب الله"، قائلة في منشور على "إكس": "وليد.. المخدرات مضرة".وكانت أورتاغوس قد علّقت أيضا على الخطاب الأخير للأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، والذي أعلن فيه رفض الحزب تسليم سلاحه.واستخدمت أورتاغوس في ردّها كلمة "تثاؤب" بعدما أعادت نشر منشور تضمّن كلام قاسم، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى أو توضح ما المقصود بها.وفسر البعض كلمة أورتاغوس على أنها دلالة على "الملل" من تصريحات مسؤولي "حزب الله" المتعلقة بالسلاح، فيما اعتبر آخرون أنها دلالة على أن استمرار وجود السلاح مع الحزب مجرد أوهام.وكان نعيم قاسم قد قال في تصريح لافت له أن فكرة نزع السلاح غير واردة، مؤكدًا أن الحزب سيواجه أي محاولة لنزع سلاحه كما واجه إسرائيل، ما أثار ردود فعل واسعة.
https://sarabic.ae/20250420/لبنان-يعلن-إحباط-محاولة-لإطلاق-صواريخ-من-الجنوب-باتجاه-إسرائيل-1099721952.html
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/07/1097568738_204:0:1539:1001_1920x0_80_0_0_083d986fcc399d4d7f68db183d8824af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان

"أزمة تغريدات" بين أورتاغوس وجنبلاط... و"حزب الله" لم يسلم

14:20 GMT 20.04.2025 (تم التحديث: 14:57 GMT 20.04.2025)
© Photoمورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون السلام في الشرق الأوسط
مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون السلام في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Photo
تابعنا عبر
نشر الزعيم السياسي اللبناني وليد جنبلاط، تغريدة ساخرة لنائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس.
لم يتأخر الزعيم السياسي وليد جنبلاط في الرد على تغريدة أورتاغوس الساخرة، التي علقت خلالها، مساء أمس السبت، على مقابلة أجراها جنبلاط انتقد فيها شروطها بشأن سلاح "حزب الله"، قائلة في منشور على "إكس": "وليد.. المخدرات مضرة".

وفي تغريدة له على "إكس"، نشر جنبلاط صورة للوحة "الجندي والموت" للرسام هانز لاروين، مرفقة بعبارة "الأمريكي القبيح".

وكانت أورتاغوس قد علّقت أيضا على الخطاب الأخير للأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، والذي أعلن فيه رفض الحزب تسليم سلاحه.
واستخدمت أورتاغوس في ردّها كلمة "تثاؤب" بعدما أعادت نشر منشور تضمّن كلام قاسم، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى أو توضح ما المقصود بها.
وكان قاسم قد قال في كلمة له: "لن نسمح لأحد بنزع سلاح "حزب الله" وسنواجه من يسعى لذلك".
الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
لبنان يعلن إحباط محاولة لإطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل
11:05 GMT
وفسر البعض كلمة أورتاغوس على أنها دلالة على "الملل" من تصريحات مسؤولي "حزب الله" المتعلقة بالسلاح، فيما اعتبر آخرون أنها دلالة على أن استمرار وجود السلاح مع الحزب مجرد أوهام.
وكان نعيم قاسم قد قال في تصريح لافت له أن فكرة نزع السلاح غير واردة، مؤكدًا أن الحزب سيواجه أي محاولة لنزع سلاحه كما واجه إسرائيل، ما أثار ردود فعل واسعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала