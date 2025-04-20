https://sarabic.ae/20250420/أزمة-عالمية-في-أسعار-الفستق-بسبب-تريند-شوكولاتة-دبي-1099720792.html
أزمة عالمية في أسعار الفستق بسبب "تريند شوكولاتة دبي"
أزمة عالمية في أسعار الفستق بسبب "تريند شوكولاتة دبي"
سبوتنيك عربي
أدى الانتشار الكبير لحلوى "شوكولاتة دبي" الفاخرة على منصة "تيك توك"، إلى حدوث نقص حاد في إمدادات الفستق عالميًا، ما تسبب في ارتفاع كبير بأسعار هذه المكسرات،... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T09:50+0000
2025-04-20T09:50+0000
2025-04-20T09:50+0000
مجتمع
منوعات
دبي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099720615_0:126:3001:1814_1920x0_80_0_0_636bf7b6c234538d9c999b6d42625035.jpg
وتتكون هذه الشوكولاتة، التي أطلقتها شركة "فيكس" الإماراتية المتخصصة عام 2021، من شوكولاتة الحليب المحشوة بكريمة الفستق وشعيرات الكنافة.وتحولت هذه الشوكولاتة إلى ظاهرة عالمية مطلع عام 2023، بعد نشر مقطع فيديو عنها على منصة "تيك توك" حصد أكثر من 120 مليون مشاهدة، ما دفع آلاف المستخدمين لتجربتها أو محاولة صنع نسخ منها.وردًا على هذه الموجة، قامت علامات تجارية كبرى مثل "ليندت" و"لاديراخ" بإنتاج نسخ مشابهة، كما أطلقت سلسلة متاجر "موريسون" بيضة عيد الفصح بنكهة كريمة الفستق.وأدى هذا الطلب المتزايد إلى أزمة في سوق الفستق العالمي الذي يعتمد بشكل رئيسي على المحاصيل الأمريكية والإيرانية، ووفقاً لتقارير صحفية ارتفع سعر رطل الفستق من 7.95 دولار إلى 10.30 دولار خلال عام واحد فقط، وقال جايلز هاكينغ من شركة تجارة المكسرات "سي جي هاكينغ": "العالم يعاني حالياً من نقص حاد في إمدادات الفستق".وتفاقمت الأزمة بسبب ضعف المحصول الأمريكي من الفستق، العام الماضي، رغم جودته العالية، ما قلل من الكميات المتاحة من الحبات الرخيصة غير المقشرة، التي تستخدم عادةً في صناعة الشوكولاتة، وأضاف هاكينغ: "عندما بدأت شوكولاتة دبي تكتسح الأسواق، قامت الشركات بشراء كل ما يتوفر من إمدادات الفستق، ما خلق نقصًا في باقي الأسواق العالمية".من جهة أخرى، زادت إيران، ثاني أكبر منتج للفستق في العالم، صادراتها إلى الإمارات بنسبة 40%، خلال الأشهر الستة الماضية، مقارنة بالسنة السابقة، ويبدو أن هذه الموجة ستستمر، حيث أعرب تشارلز جاندرو، المدير العام لمجموعة "بريستات المالكة لعلامات تجارية بريطانية عدة للشوكولاتة الفاخرة، عن دهشته من حجم الطلب غير المسبوق الذي فاجأ قطاع صناعة الحلويات والشوكولاتة بأكمله.
https://sarabic.ae/20210225/10-آثار-جانبية-لتناول-الفستق-الحلبي-1048211884.html
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099720615_206:0:2793:1940_1920x0_80_0_0_cd7c8bde31953872f5bdd8465b4752e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, دبي, الأخبار
أزمة عالمية في أسعار الفستق بسبب "تريند شوكولاتة دبي"
أدى الانتشار الكبير لحلوى "شوكولاتة دبي" الفاخرة على منصة "تيك توك"، إلى حدوث نقص حاد في إمدادات الفستق عالميًا، ما تسبب في ارتفاع كبير بأسعار هذه المكسرات، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.
وتتكون هذه الشوكولاتة، التي أطلقتها شركة "فيكس" الإماراتية المتخصصة عام 2021، من شوكولاتة الحليب
المحشوة بكريمة الفستق وشعيرات الكنافة.
وتحولت هذه الشوكولاتة إلى ظاهرة عالمية مطلع عام 2023، بعد نشر مقطع فيديو عنها على منصة "تيك توك" حصد أكثر من 120 مليون مشاهدة، ما دفع آلاف المستخدمين لتجربتها أو محاولة صنع نسخ منها.
وردًا على هذه الموجة، قامت علامات تجارية كبرى مثل "ليندت" و"لاديراخ" بإنتاج نسخ مشابهة، كما أطلقت سلسلة متاجر
"موريسون" بيضة عيد الفصح بنكهة كريمة الفستق.
وأدى هذا الطلب المتزايد إلى أزمة في سوق الفستق العالمي الذي يعتمد بشكل رئيسي على المحاصيل الأمريكية والإيرانية، ووفقاً لتقارير صحفية ارتفع سعر رطل الفستق من 7.95 دولار إلى 10.30 دولار خلال عام واحد فقط، وقال جايلز هاكينغ من شركة تجارة المكسرات "سي جي هاكينغ": "العالم يعاني حالياً من نقص حاد في إمدادات الفستق".
25 فبراير 2021, 14:32 GMT
وتفاقمت الأزمة بسبب ضعف المحصول الأمريكي من الفستق، العام الماضي، رغم جودته العالية، ما قلل من الكميات المتاحة من الحبات الرخيصة غير المقشرة، التي تستخدم عادةً في صناعة الشوكولاتة، وأضاف هاكينغ: "عندما بدأت شوكولاتة دبي تكتسح الأسواق، قامت الشركات بشراء كل ما يتوفر من إمدادات الفستق، ما خلق نقصًا في باقي الأسواق العالمية".
من جهة أخرى، زادت إيران، ثاني أكبر منتج للفستق في العالم، صادراتها إلى الإمارات بنسبة 40%، خلال الأشهر الستة الماضية، مقارنة بالسنة السابقة، ويبدو أن هذه الموجة ستستمر، حيث أعرب تشارلز جاندرو، المدير العام لمجموعة "بريستات المالكة لعلامات تجارية بريطانية عدة للشوكولاتة الفاخرة، عن دهشته من حجم الطلب غير المسبوق الذي فاجأ قطاع صناعة الحلويات والشوكولاتة بأكمله.