https://sarabic.ae/20250420/إنجاز-طبي-سعودي-عالمي-في-سوريا-ينجز-بـ30-يوما-1099722668.html
إنجاز طبي سعودي عالمي في سوريا ينجز بـ30 يوما
إنجاز طبي سعودي عالمي في سوريا ينجز بـ30 يوما
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سعودية، أن المملكة حققت إنجازا طبيا عالميا، عن طريق تنفيذ عدد كبير من عمليات "زراعة القوقعة"، في سوريا. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T12:10+0000
2025-04-20T12:10+0000
2025-04-20T12:10+0000
مجتمع
السعودية
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096216291_0:224:2728:1759_1920x0_80_0_0_c7bcbee2b24885cb361f69d4001cb951.jpg
وكشفت قناة "أخبار السعودية، عبر منشور لها على تطبيق "تلغرام"، أن "المملكة حققت رقما قياسيا عالميا، بإجراء أكثر من 500 عملية زراعة قوقعة في سوريا، خلال 30 يوما فقط".وتعتبر عملية زراعة القوقعة علاجا فعالا للأشخاص المصابين بفقدان السمع، والقوقعة هي الجهاز الطبي الإلكتروني، الذي يقوم بأداء وظائف الأذن الداخلية التالفة، بسبب فساد شعور الخلايا الشعرية.وأرسلت المملكة العربية السعودية، العديد من المساعدات الإنسانية والطبية في سوريا، كان إحداها في 1 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أرسلت جسرا جويا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، حيث وصلت إلى مطار دمشق الدولي الطائرة الإغاثية الأولى.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على مواد غذائية وإيوائية وطبية يرافقها فريق من المركز".السعودية تطلق جسرا بريا جديدا إلى سوريا وتضخ 100 طن من المساعدات إليها
https://sarabic.ae/20250417/استثمار-سيادي-ونفوذ-اقتصادي-أهداف-تحققها-السعودية-بسدادها-ديون-سوريا-للبنك-الدولي-1099646193.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096216291_43:0:2686:1982_1920x0_80_0_0_3c1d4fce333d56bd7f4d5208f0be344c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, علوم
إنجاز طبي سعودي عالمي في سوريا ينجز بـ30 يوما
أفادت وسائل إعلام سعودية، أن المملكة حققت إنجازا طبيا عالميا، عن طريق تنفيذ عدد كبير من عمليات "زراعة القوقعة"، في سوريا.
وكشفت قناة "أخبار السعودية، عبر منشور لها على تطبيق "تلغرام"، أن "المملكة حققت رقما قياسيا عالميا، بإجراء أكثر من 500 عملية زراعة قوقعة في سوريا، خلال 30 يوما فقط".
وتعتبر عملية زراعة القوقعة علاجا فعالا للأشخاص المصابين بفقدان السمع، والقوقعة هي الجهاز الطبي الإلكتروني، الذي يقوم بأداء وظائف الأذن الداخلية التالفة، بسبب فساد شعور الخلايا الشعرية.
وتستخدم الزراعة مايكروفون لتحفيز القوقعة وعصب السمع مباشرة باستخدام الكهرباء لتوصيل علامات الأصوات إلى المخ، ما يجعله قادرا على إدراك الأصوات من حوله.
وأرسلت المملكة العربية السعودية، العديد من المساعدات الإنسانية والطبية في سوريا، كان إحداها في 1 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أرسلت جسرا جويا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، حيث وصلت إلى مطار دمشق الدولي الطائرة الإغاثية الأولى.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على مواد غذائية وإيوائية وطبية يرافقها فريق من المركز".