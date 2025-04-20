إنجاز طبي سعودي عالمي في سوريا ينجز بـ30 يوما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:10 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250420/إنجاز-طبي-سعودي-عالمي-في-سوريا-ينجز-بـ30-يوما-1099722668.html
إنجاز طبي سعودي عالمي في سوريا ينجز بـ30 يوما
إنجاز طبي سعودي عالمي في سوريا ينجز بـ30 يوما
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سعودية، أن المملكة حققت إنجازا طبيا عالميا، عن طريق تنفيذ عدد كبير من عمليات "زراعة القوقعة"، في سوريا. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T12:10+0000
2025-04-20T12:10+0000
مجتمع
السعودية
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096216291_0:224:2728:1759_1920x0_80_0_0_c7bcbee2b24885cb361f69d4001cb951.jpg
وكشفت قناة "أخبار السعودية، عبر منشور لها على تطبيق "تلغرام"، أن "المملكة حققت رقما قياسيا عالميا، بإجراء أكثر من 500 عملية زراعة قوقعة في سوريا، خلال 30 يوما فقط".وتعتبر عملية زراعة القوقعة علاجا فعالا للأشخاص المصابين بفقدان السمع، والقوقعة هي الجهاز الطبي الإلكتروني، الذي يقوم بأداء وظائف الأذن الداخلية التالفة، بسبب فساد شعور الخلايا الشعرية.وأرسلت المملكة العربية السعودية، العديد من المساعدات الإنسانية والطبية في سوريا، كان إحداها في 1 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أرسلت جسرا جويا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، حيث وصلت إلى مطار دمشق الدولي الطائرة الإغاثية الأولى.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على مواد غذائية وإيوائية وطبية يرافقها فريق من المركز".السعودية تطلق جسرا بريا جديدا إلى سوريا وتضخ 100 طن من المساعدات إليها
https://sarabic.ae/20250417/استثمار-سيادي-ونفوذ-اقتصادي-أهداف-تحققها-السعودية-بسدادها-ديون-سوريا-للبنك-الدولي-1099646193.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096216291_43:0:2686:1982_1920x0_80_0_0_3c1d4fce333d56bd7f4d5208f0be344c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, علوم
السعودية, علوم

إنجاز طبي سعودي عالمي في سوريا ينجز بـ30 يوما

12:10 GMT 20.04.2025
© AP Photo / Amr Nabilعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سعودية، أن المملكة حققت إنجازا طبيا عالميا، عن طريق تنفيذ عدد كبير من عمليات "زراعة القوقعة"، في سوريا.
وكشفت قناة "أخبار السعودية، عبر منشور لها على تطبيق "تلغرام"، أن "المملكة حققت رقما قياسيا عالميا، بإجراء أكثر من 500 عملية زراعة قوقعة في سوريا، خلال 30 يوما فقط".

وتعتبر عملية زراعة القوقعة علاجا فعالا للأشخاص المصابين بفقدان السمع، والقوقعة هي الجهاز الطبي الإلكتروني، الذي يقوم بأداء وظائف الأذن الداخلية التالفة، بسبب فساد شعور الخلايا الشعرية.
وتستخدم الزراعة مايكروفون لتحفيز القوقعة وعصب السمع مباشرة باستخدام الكهرباء لتوصيل علامات الأصوات إلى المخ، ما يجعله قادرا على إدراك الأصوات من حوله.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
استثمار سيادي ونفوذ اقتصادي... أهداف تحققها السعودية بسدادها ديون سوريا للبنك الدولي
17 أبريل, 14:44 GMT
وأرسلت المملكة العربية السعودية، العديد من المساعدات الإنسانية والطبية في سوريا، كان إحداها في 1 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث أرسلت جسرا جويا للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، حيث وصلت إلى مطار دمشق الدولي الطائرة الإغاثية الأولى.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على مواد غذائية وإيوائية وطبية يرافقها فريق من المركز".
السعودية تطلق جسرا بريا جديدا إلى سوريا وتضخ 100 طن من المساعدات إليها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала