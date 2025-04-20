https://sarabic.ae/20250420/الدوما-يدعو-واشنطن-للإقرار-بالقرم-كأرض-روسية-دون-إثارة-جدل-1099712983.html
الدوما يدعو واشنطن للاعتراف بالقرم كأرض روسية "دون إثارة جدل"
الدوما يدعو واشنطن للاعتراف بالقرم كأرض روسية "دون إثارة جدل"
سبوتنيك عربي
دعا النائب في مجلس الدوما الروسي عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت، الولايات المتحدة إلى الانطلاق من حقيقة أن الوضع الروسي للقرم هو أمر واقع، ولا يمكن المساومة في... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T04:27+0000
2025-04-20T04:27+0000
2025-04-20T04:28+0000
روسيا
جمهورية القرم الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/12/1098753014_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_262ffc26805ad7688348f091fcb3cd84.jpg
وأضاف شيريميت: "على الولايات المتحدة أن تتعامل مع وضع شبه جزيرة القرم كأمر واقع لا يقبل الجدل، لا مجال للشك في ذلك، المساومة على مسألة الأراضي الروسية أمر غير مقبول، نحن لا نقايض أراضينا وشعبنا، بالنسبة لنا، هذه مسألة مبدأية".وأردف النائب "لا ينبغي أن تكون هناك أي مطالبات تمس شبه جزيرة القرم وسكانها".وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بشبه جزيرة القرم كجمهورية روسية كجزء من اتفاق السلام في أوكرانيا، ولكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن هذه القضية، وفق ما أشارت الوكالة.ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أراضيها المحتلة مؤقتًا، وتدعم العديد من الدول الغربية أوكرانيا في هذه القضية.وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية القرم قد أغلقت أخيرا.برلمانية أمريكية تطالب أوكرانيا بالتخلي عن الأراضي التي حررتها روسيا
https://sarabic.ae/20250418/واشنطن-مستعدة-للاعتراف-بشبه-جزيرة-القرم-أرضا-روسية-1099688823.html
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/12/1098753014_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_52814ef927ef5af33cee187170ec0349.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, جمهورية القرم الروسية
روسيا, جمهورية القرم الروسية
الدوما يدعو واشنطن للاعتراف بالقرم كأرض روسية "دون إثارة جدل"
04:27 GMT 20.04.2025 (تم التحديث: 04:28 GMT 20.04.2025)
دعا النائب في مجلس الدوما الروسي عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت، الولايات المتحدة إلى الانطلاق من حقيقة أن الوضع الروسي للقرم هو أمر واقع، ولا يمكن المساومة في هذه القضية.
وأضاف شيريميت: "على الولايات المتحدة أن تتعامل مع وضع شبه جزيرة القرم كأمر واقع لا يقبل الجدل، لا مجال للشك في ذلك، المساومة على مسألة الأراضي الروسية أمر غير مقبول، نحن لا نقايض أراضينا وشعبنا، بالنسبة لنا، هذه مسألة مبدأية".
وأضاف: شبه جزيرة القرم عادت إلى روسيا بعد استفتاء شرعي في عمومها، والذي امتثل لجميع المعايير الدولية.
وأردف النائب "لا ينبغي أن تكون هناك أي مطالبات تمس شبه جزيرة القرم وسكانها".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بشبه جزيرة القرم كجمهورية روسية كجزء من اتفاق السلام في أوكرانيا، ولكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن هذه القضية، وفق ما أشارت الوكالة.
أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس/آذار 2014 بعد استفتاء أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وفي الاستفتاء، صوت 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم و95.6% في سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.
ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أراضيها المحتلة مؤقتًا، وتدعم العديد من الدول الغربية أوكرانيا في هذه القضية.
من جانبها، أكدت القيادة الروسية مراراً وتكراراً أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا لصالح إعادة توحيدها مع روسيا، من خلال الوسائل الديمقراطية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية القرم قد أغلقت أخيرا.