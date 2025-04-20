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الدوما يدعو واشنطن للاعتراف بالقرم كأرض روسية "دون إثارة جدل"
الدوما يدعو واشنطن للاعتراف بالقرم كأرض روسية "دون إثارة جدل"
سبوتنيك عربي
دعا النائب في مجلس الدوما الروسي عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت، الولايات المتحدة إلى الانطلاق من حقيقة أن الوضع الروسي للقرم هو أمر واقع، ولا يمكن المساومة في... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T04:27+0000
2025-04-20T04:28+0000
روسيا
جمهورية القرم الروسية
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وأضاف شيريميت: "على الولايات المتحدة أن تتعامل مع وضع شبه جزيرة القرم كأمر واقع لا يقبل الجدل، لا مجال للشك في ذلك، المساومة على مسألة الأراضي الروسية أمر غير مقبول، نحن لا نقايض أراضينا وشعبنا، بالنسبة لنا، هذه مسألة مبدأية".وأردف النائب "لا ينبغي أن تكون هناك أي مطالبات تمس شبه جزيرة القرم وسكانها".وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بشبه جزيرة القرم كجمهورية روسية كجزء من اتفاق السلام في أوكرانيا، ولكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن هذه القضية، وفق ما أشارت الوكالة.ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أراضيها المحتلة مؤقتًا، وتدعم العديد من الدول الغربية أوكرانيا في هذه القضية.وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية القرم قد أغلقت أخيرا.برلمانية أمريكية تطالب أوكرانيا بالتخلي عن الأراضي التي حررتها روسيا
https://sarabic.ae/20250418/واشنطن-مستعدة-للاعتراف-بشبه-جزيرة-القرم-أرضا-روسية-1099688823.html
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روسيا, جمهورية القرم الروسية
روسيا, جمهورية القرم الروسية

الدوما يدعو واشنطن للاعتراف بالقرم كأرض روسية "دون إثارة جدل"

04:27 GMT 20.04.2025 (تم التحديث: 04:28 GMT 20.04.2025)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورمسيرة بالسيارات من سيمفيروبول إلى سيفاستوبول في حدث احتفالي مخصص ليوم إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
مسيرة بالسيارات من سيمفيروبول إلى سيفاستوبول في حدث احتفالي مخصص ليوم إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Sputnik . Dmitry Makeev
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دعا النائب في مجلس الدوما الروسي عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت، الولايات المتحدة إلى الانطلاق من حقيقة أن الوضع الروسي للقرم هو أمر واقع، ولا يمكن المساومة في هذه القضية.
وأضاف شيريميت: "على الولايات المتحدة أن تتعامل مع وضع شبه جزيرة القرم كأمر واقع لا يقبل الجدل، لا مجال للشك في ذلك، المساومة على مسألة الأراضي الروسية أمر غير مقبول، نحن لا نقايض أراضينا وشعبنا، بالنسبة لنا، هذه مسألة مبدأية".

وأضاف: شبه جزيرة القرم عادت إلى روسيا بعد استفتاء شرعي في عمومها، والذي امتثل لجميع المعايير الدولية.

وأردف النائب "لا ينبغي أن تكون هناك أي مطالبات تمس شبه جزيرة القرم وسكانها".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بشبه جزيرة القرم كجمهورية روسية كجزء من اتفاق السلام في أوكرانيا، ولكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن هذه القضية، وفق ما أشارت الوكالة.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
واشنطن مستعدة للاعتراف بالقرم أرضا روسية
18 أبريل, 22:30 GMT
أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس/آذار 2014 بعد استفتاء أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وفي الاستفتاء، صوت 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم و95.6% في سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.
ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أراضيها المحتلة مؤقتًا، وتدعم العديد من الدول الغربية أوكرانيا في هذه القضية.
من جانبها، أكدت القيادة الروسية مراراً وتكراراً أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا لصالح إعادة توحيدها مع روسيا، من خلال الوسائل الديمقراطية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية القرم قد أغلقت أخيرا.
برلمانية أمريكية تطالب أوكرانيا بالتخلي عن الأراضي التي حررتها روسيا
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