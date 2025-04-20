https://sarabic.ae/20250420/بدء-جلسات-محاكمة-حميدتي-وآخرين-في-قضية-اغتيال-والي-غرب-دارفور-1099715692.html
بدء جلسات محاكمة حميدتي وآخرين في قضية اغتيال والي غرب دارفور
بدء جلسات محاكمة حميدتي وآخرين في قضية اغتيال والي غرب دارفور
سبوتنيك عربي
أفادت النيابة العامة السودانية، اليوم الأحد، ببدء انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتيال والي ولاية غرب دارفور السابق، خميس عبد الله أبكر، والمتهم... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T06:53+0000
2025-04-20T06:53+0000
2025-04-20T06:53+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104115/93/1041159347_0:391:6123:3835_1920x0_80_0_0_4ebdf2d531168d7f7e36659cb7f8b39d.jpg
ونقل موقع "سودافاكس"، أنه من المنتظر عقد جلسات المحاكمة بمقر محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، حيث يقدّم النائب العام لجمهورية السودان خطاب الادعاء الافتتاحي أمام المحكمة.يشار إلى أن لائحة الاتهام في القضية شملت 16 متهمًا، أبرزهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقه عبد الرحيم، بحسب الموقع.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد فرضت في وقت سابق، عقوبات على قائد قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور، الجنرال عبد الرحمن جمعة بارك الله، لتورطه في "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقتل والي الولاية خميس أبكر".وفي الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فرضت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي عقوبات على كل من عبد الرحمن جمعة، وقائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد (عمليات)، بسبب "زعزعة استقرار السودان من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان"، وتضمنت العقوبات حظر السفر الدولي وتجميد الأصول.وأوضح البيان أن "بارك الله، يخضع كذلك لقيود التأشيرة الأمريكية لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل اختطاف وقتل والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر".وفي وقت سابق، صرح محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان، يوم الثلاثاء الماضي، بأن قواته "لا تهدف إلى بناء دولة موازية، ولكن بناء المستقبل الوحيد القابل للاستمرار في السودان".وأوضح حميدتي: "لم نختر المواجهة وواصلنا كل حوار في جدة وجنيف والمنامة، وجئنا بأيدٍ مفتوحة لكننا قوبلنا بالرفض"، مشيرًا إلى أن "الجيش بقيادة البرهان والحركة الإسلامية، التي يدين لها بالولاء اختطفا ثورة ديسمبر".وشدد قائد قوات الدعم السريع في السودان، بالقول: "لن نسمح أبدا بسيطرة الجيش على كل البلاد وعودة الطغيان السابق"، مدعيًا أن "الجيش يعتمد على الدعم المصري والإيراني، للحفاظ على قبضة ضعيفة على الشرق".
https://sarabic.ae/20250416/الولايات-المتحدة-تصدر-بيانا-بشأن-إلقاء-السلاح-في-السودان-1099605355.html
https://sarabic.ae/20250416/نائب-وزير-الخارجية-السعودي-يطالب-بوقف-الدعم-الخارجي-لطرفي-الصراع-في-السودان-1099587890.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104115/93/1041159347_245:0:5878:4225_1920x0_80_0_0_b792c84134bcc34c55795c694d2ffc13.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, الأخبار
بدء جلسات محاكمة حميدتي وآخرين في قضية اغتيال والي غرب دارفور
أفادت النيابة العامة السودانية، اليوم الأحد، ببدء انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتيال والي ولاية غرب دارفور السابق، خميس عبد الله أبكر، والمتهم فيها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، إلى جانب آخرين، على حد قولها.
ونقل موقع
"سودافاكس"، أنه من المنتظر عقد جلسات المحاكمة بمقر محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، حيث يقدّم النائب العام لجمهورية السودان خطاب الادعاء الافتتاحي أمام المحكمة.
يشار إلى أن لائحة الاتهام في القضية شملت 16 متهمًا، أبرزهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقه عبد الرحيم، بحسب الموقع.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد فرضت في وقت سابق، عقوبات على قائد قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور، الجنرال عبد الرحمن جمعة بارك الله، لتورطه في "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقتل والي الولاية خميس أبكر".
وفي الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فرضت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي عقوبات على كل من عبد الرحمن جمعة، وقائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد (عمليات)، بسبب "زعزعة استقرار السودان من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان"، وتضمنت العقوبات حظر السفر الدولي وتجميد الأصول.
وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان، إن "الوزارة فرضت عقوبات على عبد الرحمن جمعة بارك الله، قائد قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور".
وأوضح البيان أن "بارك الله، يخضع كذلك لقيود التأشيرة الأمريكية لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل اختطاف وقتل والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر".
وفي وقت سابق، صرح محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان، يوم الثلاثاء الماضي، بأن قواته "لا تهدف إلى بناء دولة موازية، ولكن بناء المستقبل الوحيد القابل للاستمرار في السودان".
وذكر في كلمة نقلتها وكالة السودان للأحداث والأنباء "سينا"، أن "الأزمة الحالية في السودان ليست بين أطراف مسلحة بل هي إرث مؤلم لنظام سياسي خذل شعبه منذ الاستقلال".
وأوضح حميدتي: "لم نختر المواجهة وواصلنا كل حوار في جدة وجنيف والمنامة، وجئنا بأيدٍ مفتوحة لكننا قوبلنا بالرفض"، مشيرًا إلى أن "الجيش بقيادة البرهان والحركة الإسلامية، التي يدين لها بالولاء اختطفا ثورة ديسمبر".
وشدد قائد قوات الدعم السريع
في السودان، بالقول: "لن نسمح أبدا بسيطرة الجيش على كل البلاد وعودة الطغيان السابق"، مدعيًا أن "الجيش يعتمد على الدعم المصري والإيراني، للحفاظ على قبضة ضعيفة على الشرق".