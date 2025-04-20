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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250420/سيناتور-روسي-أوكرانيا-أجبرت-فعليا-من-قبل-روسيا-على-الاعتراف-رسميا-بهدنة-عيد-الفصح-1099712213.html
سيناتور روسي: أوكرانيا أجبرت فعليا من قبل روسيا على الاعتراف رسميا بهدنة عيد الفصح
سيناتور روسي: أوكرانيا أجبرت فعليا من قبل روسيا على الاعتراف رسميا بهدنة عيد الفصح
سبوتنيك عربي
صرح السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا أجبرت فعليًا من قبل روسيا على الاعتراف رسميًا بهدنة عيد الفصح، لأن أي مسار عمل آخر سيكون في غير... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T03:06+0000
2025-04-20T03:06+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوشكوف في قناته على "تليغرام": "في الواقع، لم يكن أمام كييف خيار آخر. وإلا لكان ذلك بمثابة اعتراف رسمي تقريبًا بعدم رغبة أوكرانيا في السلام. هكذا، أجبرت روسيا أوكرانيا فعليًا على الاعتراف رسميًا بهدنة عيد الفصح. في الوقت نفسه، وحتى بعد البيان، استمرت التقارير في التحدث عن انتهاكات للهدنة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خيرسون".وذكر بوشكوف بتقارير إعلامية غربية تفيد بأن "زيلينسكي رفض على ما يبدو عرض الهدنة، ثم ساد شعور بأن كييف بدأت تدرك، على خلفية تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موقفها الرافض لوقف إطلاق النار كان موقفًا خاسرًا بلا شك، وأن موسكو تفوقت على كييف باتخاذها هذه الخطوة السياسية المهمة، وخاسر بنظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ينتظر إشارات تشير إلى تسوية، وفي نظر المجتمع الدولي أيضًا".وبحسب السيناتور، فمن المرجح أن "يكون زيلينسكي قد أقنع بالتصرف بهذه الطريقة من قبل رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم أمس السبت عن هدنة عيد الفصح التي دخلت حيز التنفيذ في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو يوم 19 نيسان/أبريل وتستمر حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 21 نيسان/أبريل.وأكد أن الجانب الروسي سيلتزم بوقف إطلاق النار، لكن القوات الروسية ستكون على استعداد لصد أي هجوم من الجانب الأوكراني.
https://sarabic.ae/20250419/تعليقاً-على-هدنة-الفصح-خبراء-لـسبوتنيك-الهدنة-تظهر-احترام-بوتين-للأديان--1099707832.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

سيناتور روسي: أوكرانيا أجبرت فعليا من قبل روسيا على الاعتراف رسميا بهدنة عيد الفصح

03:06 GMT 20.04.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورالنائب الروسي أليكسي بوشكوف
النائب الروسي أليكسي بوشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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صرح السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا أجبرت فعليًا من قبل روسيا على الاعتراف رسميًا بهدنة عيد الفصح، لأن أي مسار عمل آخر سيكون في غير صالحها.
موسكو - سبوتنيك. وكتب بوشكوف في قناته على "تليغرام": "في الواقع، لم يكن أمام كييف خيار آخر. وإلا لكان ذلك بمثابة اعتراف رسمي تقريبًا بعدم رغبة أوكرانيا في السلام. هكذا، أجبرت روسيا أوكرانيا فعليًا على الاعتراف رسميًا بهدنة عيد الفصح. في الوقت نفسه، وحتى بعد البيان، استمرت التقارير في التحدث عن انتهاكات للهدنة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خيرسون".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
تعليقاً على "هدنة الفصح".. خبراء لـ"سبوتنيك": الهدنة تظهر احترام بوتين للأديان
أمس, 18:31 GMT
وذكر بوشكوف بتقارير إعلامية غربية تفيد بأن "زيلينسكي رفض على ما يبدو عرض الهدنة، ثم ساد شعور بأن كييف بدأت تدرك، على خلفية تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موقفها الرافض لوقف إطلاق النار كان موقفًا خاسرًا بلا شك، وأن موسكو تفوقت على كييف باتخاذها هذه الخطوة السياسية المهمة، وخاسر بنظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ينتظر إشارات تشير إلى تسوية، وفي نظر المجتمع الدولي أيضًا".
وبحسب السيناتور، فمن المرجح أن "يكون زيلينسكي قد أقنع بالتصرف بهذه الطريقة من قبل رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم أمس السبت عن هدنة عيد الفصح التي دخلت حيز التنفيذ في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو يوم 19 نيسان/أبريل وتستمر حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 21 نيسان/أبريل.
وأكد أن الجانب الروسي سيلتزم بوقف إطلاق النار، لكن القوات الروسية ستكون على استعداد لصد أي هجوم من الجانب الأوكراني.
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