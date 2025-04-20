https://sarabic.ae/20250420/قدرات-القوات-الجوية-السعودية-والإماراتية-في-2025--1099734529.html
قدرات القوات الجوية السعودية والإماراتية في 2025
قدرات القوات الجوية السعودية والإماراتية في 2025
سبوتنيك عربي
تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 11 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الثانية عربيا بـ 917 طائرة حربية. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T17:58+0000
2025-04-20T17:58+0000
2025-04-20T17:58+0000
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وتأتي القوات الجوية الإماراتية في المرتبة رقم 21 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وفي المرتبة الـ 4 عربيا بـ 577 طائرة حربية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
قدرات القوات الجوية السعودية والإماراتية في 2025
تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 11 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتأتي في المرتبة الثانية عربيا بـ 917 طائرة حربية.
وتأتي القوات الجوية الإماراتية في المرتبة رقم 21 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وفي المرتبة الـ 4 عربيا بـ 577 طائرة حربية.