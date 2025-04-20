https://sarabic.ae/20250420/لافروف-ناصحا-أوروبا-لا-تتحدثوا-مع-روسيا-بـلغة-التفوق-1099731146.html
لافروف ناصحا أوروبا: لا تتحدثوا مع روسيا بـ"لغة التفوق"
لافروف ناصحا أوروبا: لا تتحدثوا مع روسيا بـ"لغة التفوق"
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أنه أوروبا يجب ألا تتحدث لغة التفوق مع روسيا. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T15:55+0000
2025-04-20T15:55+0000
2025-04-20T15:55+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092826676_0:5:960:545_1920x0_80_0_0_c218e3f6c7be7e30ef80e7deca2b11a3.jpg
وأضاف لافروف للصحفي بافيل زاروبين أنه: "مع روسيا، بمثل هذه اللغة (التفوق)، ليست هناك حاجة للحديث".وشدد لافروف في محادثة مع زاروبين على أن روسيا لن تتسامح مع مظاهر الميول النازية في أوروبا، وستبذل موسكو قصارى جهدها لضمان أن هذه الأيديولوجية النازية "لن ترفع رأسها" وتدمر، وتعود أوروبا إلى قيمها.يذكر أن العديد من قادة العالم يخططون لزيارة موسكو بمناسبة احتفالات 9 مايو/ أيار المقبل (عيد النصر)، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ ورؤساء فنزويلا والبرازيل وصربيا ونيكولاس مادورو ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا وألكسندر فوتشيتش، وكذلك رؤساء وزراء الهند وسلوفاكيا وناريندرا مودي وروبرت فيكو.
https://sarabic.ae/20250420/تعليقا-على-هدنة-عيد-الفصح-خبير-سياسي-الموقف-الروسي-تميز-بالصمود-والوعي-والحزم-1099728130.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092826676_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_0ec752a64b5fbff5d5f592c1e52f41ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
لافروف ناصحا أوروبا: لا تتحدثوا مع روسيا بـ"لغة التفوق"
ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أنه أوروبا يجب ألا تتحدث لغة التفوق مع روسيا.
وأضاف لافروف للصحفي بافيل زاروبين أنه: "مع روسيا، بمثل هذه اللغة (التفوق)، ليست هناك حاجة للحديث".
وحذر لافروف من أنه إذا كان هذا "التحالف الراغب" يقوده على الأقل بعض القادة العقلاء، فعليهم أن يدركوا ذلك بسرعة".
وشدد لافروف في محادثة مع زاروبين على أن روسيا لن تتسامح مع مظاهر الميول النازية في أوروبا، وستبذل موسكو قصارى جهدها لضمان أن هذه الأيديولوجية النازية "لن ترفع رأسها" وتدمر، وتعود أوروبا إلى قيمها.
ولاحظت السلطات الروسية مرارا وتكرارا أن بعض الدول الغربية تحاول تزوير التاريخ. وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن موسكو ملزمة بضمان الحفاظ على حقيقة الحرب الوطنية العظمى ومقاومة محاولات تزوير تاريخها.
يذكر أن العديد من قادة العالم يخططون لزيارة موسكو بمناسبة احتفالات 9 مايو/ أيار المقبل (عيد النصر)، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ ورؤساء فنزويلا والبرازيل وصربيا ونيكولاس مادورو ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا وألكسندر فوتشيتش، وكذلك رؤساء وزراء الهند وسلوفاكيا وناريندرا مودي وروبرت فيكو.