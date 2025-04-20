https://sarabic.ae/20250420/مصرع-11-شخصا-جراء-انهيار-مبنى-في-العاصمة-الهندية-نيودلهي-1099711774.html
مصرع 11 شخصا جراء انهيار مبنى في العاصمة الهندية نيودلهي
مصرع 11 شخصا جراء انهيار مبنى في العاصمة الهندية نيودلهي
سبوتنيك عربي
لقي 11 شخصا مصرعهم، وتم نقل 5 آخرين إلى المستشفى جراء انهيار مبنى في العاصمة الهندية نيودلهي، وجاء ذلك حسبما أفادت قناة "إن دي تي في" التلفزيونية المحلية. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T00:35+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت القناة التلفزيونية: "انهار مبنى في منطقة مصطفى آباد، مما أدى إلى حصار عدة أشخاص تحت الأنقاض. وانتشل رجال الإنقاذ 11 شخصا أحياء، وتم الإعلان عن وفاة 11 آخرين".وبحسب القناة، تم نقل 5 أشخاص إلى المستشفى.يذكر أن المبنى المنهار كان مخالفا لشروط السلامة.
https://sarabic.ae/20250414/مصرع-8-أشخاص-وإصابة-7-آخرين-في-انفجار-داخل-مصنع-للألعاب-النارية-جنوب-الهند-1099516784.html
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مصرع 11 شخصا جراء انهيار مبنى في العاصمة الهندية نيودلهي
00:35 GMT 20.04.2025 (تم التحديث: 01:23 GMT 20.04.2025)
لقي 11 شخصا مصرعهم، وتم نقل 5 آخرين إلى المستشفى جراء انهيار مبنى في العاصمة الهندية نيودلهي، وجاء ذلك حسبما أفادت قناة "إن دي تي في" التلفزيونية المحلية.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت القناة التلفزيونية: "انهار مبنى في منطقة مصطفى آباد، مما أدى إلى حصار عدة أشخاص تحت الأنقاض. وانتشل رجال الإنقاذ 11 شخصا أحياء، وتم الإعلان عن وفاة 11 آخرين".
وبحسب القناة، تم نقل 5 أشخاص إلى المستشفى.
يذكر أن المبنى المنهار كان مخالفا لشروط السلامة
.